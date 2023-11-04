Анчелотти сообщил, что Гюлер будет вызван на игру с «Райо»: «Ему нужно играть»
Карло Анчелотти рассказал о состоянии Арды Гюлера.
«Он тренируется с командой. Конечно, ему нужны минуты, ему нужно играть – Арда будет вызван на завтрашнюю игру [с «Райо Вальекано»].
Мы подготовим специальный план, чтобы улучшить его состояние», – сказал тренер «Реала».
18-летний Гюлер, таким образом, может завтра дебютировать за мадридский клуб.
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Ригоберка☕️