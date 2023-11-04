Анчелотти сообщил, что Гюлер будет вызван на игру с «Райо»: «Ему нужно играть»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Райо Вальекано Арда Гюлер Футбол

Карло Анчелотти рассказал о состоянии Арды Гюлера.

«Он тренируется с командой. Конечно, ему нужны минуты, ему нужно играть – Арда будет вызван на завтрашнюю игру [с «Райо Вальекано»].

Мы подготовим специальный план, чтобы улучшить его состояние», – сказал тренер «Реала».

18-летний Гюлер, таким образом, может завтра дебютировать за мадридский клуб.

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11 комментариев

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Сергей Галынский
Давно хочется на него посмотреть в футболке Мадрида
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corazón blanco
Прекрасная новость, надеюсь, что наконец-то сможет насладиться его игрой! Хорошего ему дебюта!
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el52el5353
если здоров,то конечно.верю,что у него получится.удачи парню!!!!
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Arthurino
У болельщиков мчк есть две стадии:

1. «Этот талант станет новым бриллиантом Барселоны, наряду с Гави, Ямалем и Фермином завоюет множество трофеев»
2. «Что за полено?»

Ригоберка☕️
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Demyan Grachev
вместо Беллингема выйдет?)
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Мақсат Алдаш
Что значить вызван? В другом месте что ли
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h4ww7xkqkz
Ответ Мақсат Алдаш
Что значить вызван? В другом месте что ли
В Анталье отдыхал в all-inclusive
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