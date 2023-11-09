В «Барселоне» «полностью» доверяют Хави и уверены, что команда скоро наберет форму

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави не покинет пост главного тренера «Барселоны» в ближайшее время.

Как сообщает ESPN, несмотря на спад формы и неудачи в последних матчах, руководство клуба «полностью» доверяет 43-летнему специалисту, а любые вопросы о его будущем «неуместны», учитывая достижения испанца в «блаугране».

Источники утверждают, что работа с Хави рассчитана на длительный срок, и сиюминутные проблемы не ставят проект под сомнение. В клубе уверены, что команда скоро вернется на победный путь, там царит атмосфера единства.

Хави во главе «Барселоны» выиграл 7 из 20 матчей в еврокубках

«Мы на полпути к возвращению великой «Барсы». Cказал Хави до матча c «Шахтером» – а после переобулся

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47 комментариев

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Lindeman
Ответ Дарья Степанова
Ну тогда Реал заранее можно поздравить с чемпионством
Да. Как в прошлом сезоне
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Jonh Abruzzi
Команда в топе лиги, с первого места выйдет в плей-офф. Не вижу смысла гнать на Хави, основные игроки еще форму не набрали, молодые устали играть в таком графике, потому и спад. Хави икона Барсы, у него большой кредит доверия. Как говорят классики: "Все будет, но не сразу"
+37
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+34
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Vićtor Diaź
Ответ Дарья Степанова
Ну тогда Реал заранее можно поздравить с чемпионством
В прошлом сезоне уже поздравляли реал😂
В этом также можем поздравить)
+27
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+25
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Blaumerc
Ответ Jonh Abruzzi
Команда в топе лиги, с первого места выйдет в плей-офф. Не вижу смысла гнать на Хави, основные игроки еще форму не набрали, молодые устали играть в таком графике, потому и спад. Хави икона Барсы, у него большой кредит доверия. Как говорят классики: "Все будет, но не сразу"
Хави икона Барсы, у него большой кредит доверия.
в этом и заключается проблема нынешней Барселоны.
это икона поклонство не даёт клубу возможность развиваться.
только слепой не увидит что Барса абсолютно не развивается.
не понимаю, как руководство не видит того, что Барса идёт по стопам нынешнего МЮ.
за 2 года Хави так и не поставил игру команде, как можно оправдывать травмами то, что команда не создаёт голевые моменты?
и речь не о последних 2-3 провальных матчах, речь вообще о развитии команды.
2 года прошло, куча трансферов, даже с учётом кризиса, в прошлом году Барса была в лидерах по тратам на трансферы.
в этом году пришли топовый Гюндоган и ещё немало около топовых игроков.
мы видим как играет Брайтон, с менее топовым составом, но более топовым тренером, и речь не только о результатах, а о самой игре. мы видим как играет Сосьедад с составом в три раза дешевле. мы видим как порту 70 минут придимает Барселону, и как бездомный Шахтёр с кучей проблем разрывает Барселону контратаками.
но Хави икона Барселоны, и у него куча травм, которых в других командах нет.
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U
Ну они с Лапортой идеальная пара.
Если что, могут вдвоем вести свадьбы, корпоративы или передачу на соловьев лайв.
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staryi1966
одно дело быть отличным футболистом под чьим то руководством и совершенно другое руководить !!!!!!!!!! хави не дано, он не тренер для барсы. ПОТЕНЦИАЛА у него нет,за два года ничего не меняется и вряд ли измениться, даже если выйдут из группы то 1/8 и все , его надо убирать
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Jonh Abruzzi
Ответ Гласящий Истину!
Естественно, что Лапорта не уволит Хави. Хотя в любом топовом клубе, при таких результатах, тренер был бы уже уволен. Лапорта этого не сделает, потому, что: во-первых, нужно будет выплатить компенсацию Хави, за расторжение контракта. Никто же не думает, что Хави, от безграничной любви к Барсе, не будет требовать компенсацию? Дружба - дружбой, а денюжку положь на бочку! А денег то нету! во-вторых, нужно будет искать нового тренера. И уже именитого, а не разные дешёвые затычки (Вальверде, Куман и т.д.). А именитые тренеры все при работе... Свободных - нету. И ещё надо как-то мотивировать этого тренера. Иначе, он плюнет, под ноги Лапорте и скажет: "Идите вы подальше, со своим проектом и пионерско-пенсионерским составом" То-есть из мотивации остаются только деньги... А их, как мы знаем - нету! Вот поэтому, даже если Барса будет проигрывать каждый второй матч - Хави ничего не угрожает...
Какой результат? Когда его взяли, он вытащил команду в топ-2 лиги с середины таблицы. В прошлом сезоне взял лигу и суперкубок. Результат есть, глупо ждать требла сразу же.
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Kamil
Ответ scaryclown/
ждем чемпионского титула от Хави и суперкубок очередной.
Во сне?)))
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Adrenaline Z
не знаю, я верю в Барселону, в Хави, причём уверенно. Чисто моё мнение.
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Дарья Степанова
Ну тогда Реал заранее можно поздравить с чемпионством
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xoms
Барса скоро окончательно превратиться в клуб средняк, с таким доверием, за матч наносят пару ударов, аутсайдеры в лигах по-моему больше создают моментов.
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ljolik888
Ответ Rachid
Думаю, что у всех адекватных, именно АДЕКВАТНЫХ болелов Барсы , НО не хейтеров/флюгеров ни на минуту не мелькала мысль об увольнении Хави!! Хави - плоть от плоти Барселона, тренер на годы вперед - без сомнений!! Думаю, что здесь только промадридский автор Суряев делает специальный вброс про Хави, созывая сливочных своих единомышленников:)))))
А что Хави сделал для улучшения игры ? В прошлом сезоне Реал был слаб и очень большое везение сделала Барселону чемпионом. Сейчас видно , что все игроки деградирует при нем . Взять защиту и сравнить с прошлым сезоном. Нападение вообще молчу . Левандовски , Торрес , Рафинья и так далее - все играют хуже чем в бывших клубах . Даже Феликса хватило не надолго . Пока была импровизация и парни не вырубилась в тактику Хави куда не шло . А что сейчас . Расскажи если не трудно . Про травмы не надо - они во всех клубах есть , но команды так не пролетают. Понятно , что сейчас найти хорошего тренера будет пробле ой и поэтому приходиться надеяться на чудо .
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Никита Смолов
На самом деле как только Френки получил травму, все посыпалось. Но еще есть большие вопросы к 9 номеру…
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Michael_the_creator
Наберут, когда начнётся плей офф ЛЕ
Щас пока смысла нет силы тратить
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василий иванов
регулярные потери очков в матчах с аутсайдерами и катастрофическая реализация при отличной игре,это уже систематическая проблема при Хави. Очень слабая команда ментально, давление вообще не вывозят. Вместо поляка пора выпускать молодого Гиу, а то Лева совсем расслабился.
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Kamil
Не тянет команду. Результаты нужны здесь и сейчас. Неудачи в еврокубках, результат неумения подстраиваться под соперников.
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xQcoW
Верим, что с гением хаве продлят контракт на 45 лет 🙏
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человек-муравей человек-физрук
к Хави не так много вопросов. команда вроде только сыгралась в прошлом сезоне а в этом пришло сразу 5 новых игроков. при этом вылетели лидеры и новичкам приходится сыгрываться в ускоренном темпе. ну и главная проблема почему команда плохо играет с топами это центр. без качественного опорника сейчас в футболе делать нечего а у Хави там один Ромеу. они Сосьедаду центр наглухо слили потому что у тех играет Субименди а у Хави бегает непрофильный Гюндоган
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Pont ham pilat
ну если честно, не получится у него ничего, даже 10%успеха пепа повторить. с середняками вообще утонет, даже интервью толково давать не научился....
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V S
Вряд ли сможет , после 2 _х проигришей в 3_х играх. SS.
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войд
Ответ Дарья Степанова
Ну тогда Реал заранее можно поздравить с чемпионством
Ну учитывая тот факт что фарт у кабинета закончился,да Реал чемпион)
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Максим Столбов
Наберут форму и продадут для покрытия долгов.
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Пацанчик реальный
Ответ scaryclown/
как в прошлом сезоне,Хави один из генетических хозяинов Реала,и конкретно Анчиллоти
Хави хозяин мадридского рИчага,когда в Мадриде хотят,чтобы кто-то поработал с их «рычагом»,то вызывают Хави,как девушку,которая делает это за деньги,а Хави любитель делать это бесплатно!👌
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Men77
Ответ Rachid
Думаю, что у всех адекватных, именно АДЕКВАТНЫХ болелов Барсы , НО не хейтеров/флюгеров ни на минуту не мелькала мысль об увольнении Хави!! Хави - плоть от плоти Барселона, тренер на годы вперед - без сомнений!! Думаю, что здесь только промадридский автор Суряев делает специальный вброс про Хави, созывая сливочных своих единомышленников:)))))
а причем тут адекватные или неадекватные? Мне например симпатична Барса и Хави, но как тренера Барсы не вижу его. Не подходит он ей. Чемпионства может он будет брать раз в 3 года,но в ЛЧ даже полуфинала не вижу с такой игрой.
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Георгий Лялин
Ответ Blaumerc
Хави икона Барсы, у него большой кредит доверия. в этом и заключается проблема нынешней Барселоны. это икона поклонство не даёт клубу возможность развиваться. только слепой не увидит что Барса абсолютно не развивается. не понимаю, как руководство не видит того, что Барса идёт по стопам нынешнего МЮ. за 2 года Хави так и не поставил игру команде, как можно оправдывать травмами то, что команда не создаёт голевые моменты? и речь не о последних 2-3 провальных матчах, речь вообще о развитии команды. 2 года прошло, куча трансферов, даже с учётом кризиса, в прошлом году Барса была в лидерах по тратам на трансферы. в этом году пришли топовый Гюндоган и ещё немало около топовых игроков. мы видим как играет Брайтон, с менее топовым составом, но более топовым тренером, и речь не только о результатах, а о самой игре. мы видим как играет Сосьедад с составом в три раза дешевле. мы видим как порту 70 минут придимает Барселону, и как бездомный Шахтёр с кучей проблем разрывает Барселону контратаками. но Хави икона Барселоны, и у него куча травм, которых в других командах нет.
Напомните, а сколько Арсенал набирал форму под руководством Артеты? Вот вам и ответ на то, сколько времени нужно Хави. И пока он очень неплохо справляется
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