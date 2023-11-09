В «Барселоне» «полностью» доверяют Хави и уверены, что команда скоро наберет форму

Хави не покинет пост главного тренера «Барселоны» в ближайшее время.

Как сообщает ESPN, несмотря на спад формы и неудачи в последних матчах, руководство клуба «полностью» доверяет 43-летнему специалисту, а любые вопросы о его будущем «неуместны», учитывая достижения испанца в «блаугране».

Источники утверждают, что работа с Хави рассчитана на длительный срок, и сиюминутные проблемы не ставят проект под сомнение. В клубе уверены, что команда скоро вернется на победный путь, там царит атмосфера единства.

Хави во главе «Барселоны» выиграл 7 из 20 матчей в еврокубках

«Мы на полпути к возвращению великой «Барсы». Cказал Хави до матча c «Шахтером» – а после переобулся

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!