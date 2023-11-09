В «Барселоне» «полностью» доверяют Хави и уверены, что команда скоро наберет форму
Хави не покинет пост главного тренера «Барселоны» в ближайшее время.
Как сообщает ESPN, несмотря на спад формы и неудачи в последних матчах, руководство клуба «полностью» доверяет 43-летнему специалисту, а любые вопросы о его будущем «неуместны», учитывая достижения испанца в «блаугране».
Источники утверждают, что работа с Хави рассчитана на длительный срок, и сиюминутные проблемы не ставят проект под сомнение. В клубе уверены, что команда скоро вернется на победный путь, там царит атмосфера единства.
Хави во главе «Барселоны» выиграл 7 из 20 матчей в еврокубках
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Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
В этом также можем поздравить)
в этом и заключается проблема нынешней Барселоны.
это икона поклонство не даёт клубу возможность развиваться.
только слепой не увидит что Барса абсолютно не развивается.
не понимаю, как руководство не видит того, что Барса идёт по стопам нынешнего МЮ.
за 2 года Хави так и не поставил игру команде, как можно оправдывать травмами то, что команда не создаёт голевые моменты?
и речь не о последних 2-3 провальных матчах, речь вообще о развитии команды.
2 года прошло, куча трансферов, даже с учётом кризиса, в прошлом году Барса была в лидерах по тратам на трансферы.
в этом году пришли топовый Гюндоган и ещё немало около топовых игроков.
мы видим как играет Брайтон, с менее топовым составом, но более топовым тренером, и речь не только о результатах, а о самой игре. мы видим как играет Сосьедад с составом в три раза дешевле. мы видим как порту 70 минут придимает Барселону, и как бездомный Шахтёр с кучей проблем разрывает Барселону контратаками.
но Хави икона Барселоны, и у него куча травм, которых в других командах нет.
Если что, могут вдвоем вести свадьбы, корпоративы или передачу на соловьев лайв.
Щас пока смысла нет силы тратить