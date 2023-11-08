Хави провел 45-минутную встречу с игроками «Барсы». Тренер говорил о гордости и самоотдаче

Хави провел 45-минутную встречу с игроками «Барселоны».

Сначала слово взял тренер. Хави, в частности, говорил о гордости и самоотдаче. Затем он поинтересовался мнением игроков, попросив их открыто высказаться, сообщает As.

Особенно активно высказывались Марк-Андре тер Стеген и Рональд Араухо. Слово брали также Роберт Левандовски и Илкай Гюндоган.

Встреча прошла в позитивном ключе. Все пришли к выводу к тому, что нужно улучить игру, ничего не потеряно, ситуация поправима, но нельзя повторять то, что было в двух последних матчах.

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