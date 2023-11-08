Хави провел 45-минутную встречу с игроками «Барсы». Тренер говорил о гордости и самоотдаче

Теги Барселона Хави Роберт Левандовски Илкай Гюндоган Марк-Андре тер Стеген Рональд Араухо Футбол

Хави провел 45-минутную встречу с игроками «Барселоны».

Сначала слово взял тренер. Хави, в частности, говорил о гордости и самоотдаче. Затем он поинтересовался мнением игроков, попросив их открыто высказаться, сообщает As.

Особенно активно высказывались Марк-Андре тер Стеген и Рональд Араухо. Слово брали также Роберт Левандовски и Илкай Гюндоган.

Встреча прошла в позитивном ключе. Все пришли к выводу к тому, что нужно улучить игру, ничего не потеряно, ситуация поправима, но нельзя повторять то, что было в двух последних матчах.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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71 комментарий

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marshalericsson1357
Т.е. функции тренера он по прежнему выполнять не собирается?
+108
-20
+88
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Слончик
В конце встречи Хави предложил купить алмазы из травы Ноу Камп, пластиковые стаканчики с лого клуба за два евро, а так же пустил шляпу по кругу для сбора средств на зарплату ДеЙонга
+100
-15
+85
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Отец Абду
Пробить хоть один удар в створ ворот Шахтёра за 45 минут❎
Поговорить 45 минут✅
+55
-7
+48
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Oleg Olegov
Сколько раз сказал, что футболка Барсы самая тяжёлая в мире?
+42
-7
+35
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OldRedWhite
Ответ Oleg Olegov
Сколько раз сказал, что футболка Барсы самая тяжёлая в мире?
Не самая - МЮ тяжелее !
А Спартаковская вообще вне конкуренции
+20
-2
+18
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Сергей Тонких
Отчет с заседания президиума совета ЦК ФК
+18
-4
+14
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JFT96
Хави не тренер, скорее инфоцыган
+14
-3
+11
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Cearvm
По-моему, вокруг Барсы нездоровое нагнетание. У команды много травм и было несколько неудачных матчей, но никакого кризиса нет. Одно поражение в лиге и 9 очков после 4 туров ЛЧ к ноябрю, а люди о чем-то спорят.
+11
-2
+9
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Blaumerc
Ответ marshalericsson1357
Т.е. функции тренера он по прежнему выполнять не собирается?
маэстро думает, что если толкнуть речь про самоотдачу и гордость за майку, игроки сами как то разберутся на счет осталного.
тактика, схемы, наработки не для маэстро, главное сказать о тяжести ношения майки.
+17
-9
+8
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Гномович!
И показывал нарезки из ЛЧ 2009 на Стэмфорд Бридж.
+16
-10
+6
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SCHOKKKK
Ответ marshalericsson1357
Т.е. функции тренера он по прежнему выполнять не собирается?
Спикер, оратор, мирдверьмяч, кто угодно, но не тренер 🤣
+24
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+5
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Дмитрий Рабко
Ответ OldRedWhite
Тогда должно было быть голосование !
Мы с милёнком Ванею
Пошли на голосованию
Сперва разделись до гола,
Потом сования была.
+8
-3
+5
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a2wai
После этой встречи игроки негласно договорились слить неудобного им тренера.
+5
-2
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Avazbek Rasulov
Отсутствие Френки доказывает полузащита хромает полностью. Оказывается он играл за троих минимум в центре поля и наконец сломался. Без одного Деёнга команда превратилась в Ташкентского пахтакора.
+3
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Рэдклифф, Сыр Жим
Семейные разговоры о главном:
БЧК, ДНК, Рычаги, полпути, величие.

Подготовка к следующему сопернику, план на игру и тактика как всегда не обсуждались.
+6
-3
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Собиратель хаоса
Ответ Blaumerc
маэстро думает, что если толкнуть речь про самоотдачу и гордость за майку, игроки сами как то разберутся на счет осталного. тактика, схемы, наработки не для маэстро, главное сказать о тяжести ношения майки.
Кого-то он мне напоминает))

’Шахматы! — говорил Остап. — Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику!

Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно." (с)
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ApXuMaHqPuT
Хави всё больше напоминает Швондера из "Собачьего сердца": вместо дел - одни слова и лозунги. Вот уже и партсобрания начали проводить😐
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Rachid
За два бездарно проигранных матча Хави нужно не разговоры вести, а всем игрокам Барсы пенделей хороших дать, кроме Гюндогана, Араухо и Гави:))
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Никита Алексеев
45 минут в честь школьников, которые здесь слюнями разбрасываются))
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LeitOFF
Уже давно пора бы признать что тренер он посредственный.
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truboprovodchik2019
Ответ Cearvm
По-моему, вокруг Барсы нездоровое нагнетание. У команды много травм и было несколько неудачных матчей, но никакого кризиса нет. Одно поражение в лиге и 9 очков после 4 туров ЛЧ к ноябрю, а люди о чем-то спорят.
Левандовски после травмы, Педри тоже, Гави с Гюндоганом каждые два-три дня играют, того же де Йонга сколько нет, но кого это интересует
+2
0
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Данияр Жумабекович
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Тогда Барса красиво играла. Именно по той лч многие полюбили Барселону.
🤣🤣🤣. А когда увидели Эвребе, все расплакались
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Дмитрий Рабко
Ответ Слончик
В конце встречи Хави предложил купить алмазы из травы Ноу Камп, пластиковые стаканчики с лого клуба за два евро, а так же пустил шляпу по кругу для сбора средств на зарплату ДеЙонга
и пообещал в случае чего места , которые продают самым верным болельщикам. Правда, если тем их продают на перспективу, то игрокам обещал в самом ближайшем будущем.
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**Iscander**
Он как Копатыч)). Огонь в глазах, дым в ногах и пламя в сердце. Идите и без победы не возвращайтесь.
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Syndycate
Прям как у ЛГБТ месяц гордости, тут 45 минутка гордости)
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