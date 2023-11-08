Хави провел 45-минутную встречу с игроками «Барсы». Тренер говорил о гордости и самоотдаче
Хави провел 45-минутную встречу с игроками «Барселоны».
Сначала слово взял тренер. Хави, в частности, говорил о гордости и самоотдаче. Затем он поинтересовался мнением игроков, попросив их открыто высказаться, сообщает As.
Особенно активно высказывались Марк-Андре тер Стеген и Рональд Араухо. Слово брали также Роберт Левандовски и Илкай Гюндоган.
Встреча прошла в позитивном ключе. Все пришли к выводу к тому, что нужно улучить игру, ничего не потеряно, ситуация поправима, но нельзя повторять то, что было в двух последних матчах.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Поговорить 45 минут✅
А Спартаковская вообще вне конкуренции
тактика, схемы, наработки не для маэстро, главное сказать о тяжести ношения майки.
Пошли на голосованию
Сперва разделись до гола,
Потом сования была.
БЧК, ДНК, Рычаги, полпути, величие.
Подготовка к следующему сопернику, план на игру и тактика как всегда не обсуждались.
’Шахматы! — говорил Остап. — Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику!
Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно." (с)