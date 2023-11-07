Хави проиграл 5 матчей на групповом этапе ЛЧ и повторил антирекорд для тренеров «Барселоны»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

Хави повторил антирекорд «Барселоны» по числу поражений в группах ЛЧ.

Каталонцы сегодня уступили «Шахтеру» (0:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Теперь на счету испанского специалиста 5 поражений во главе «Барсы» до начала плей-офф. Ранее при нем команда уступила «Баварии» (0:3, 0:2 и 0:3) и «Интеру» (0:1).

Хави тренирует «Барселону» с ноября 2021 года.

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25 комментариев

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Blaumerc
5 поражений в группе, за два неполных сезона?
думаю Хави ещё много антирекордов побьет.
Маэстро!!!
+43
-10
+33
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mr kovalsky
Хави: мы на полпути к возвращению дна барселоны, и абсолютному отрицательному успеху
+41
-12
+29
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Этот Райола хочет денег
Барса возвращается к своим заводским настройкам из 80-десятых. На внутренней арене еще пошумит, а на международных турнирах опять команда 1/8 и четвертьфиналов
+21
-8
+13
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Ханс Ланда
Хави, не опускай руки, еще есть шансы занять второе место в группе!
+6
0
+6
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Василий Леонов
У Конте появился мощный конкурент за звание евролузера
+4
0
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voka25
С Хави Барселона становится супер великой, только в отрицательном смысле.
+4
-1
+3
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Максим Зверев
А кто установил изначально данный антирекорд?
+3
0
+3
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Геннадий Зальцман
Хави аут.
+3
0
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Igor Chuhmanov
Знатный обсер
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Moonwa1ker
Всего 5 матчей,а уже антирекорд. Очень высокая,конечно,планка в Барселоне.
+1
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Михон Мясной
Ответ Rainn
Реал в 2000х взял столько же ЛЧ, сколько и Барселона :)
Как Реал в 2000-х брал кубки, я не помню - не смотрел футбол ещё тогда. Но зато как он регулярно вылетал в 1/8 от любого соперника - это мне запомнилось очень хорошо!))
+2
-1
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Аскетизмом погоняю
Судьба вернула должок с Шахтёром, так как от Сосьедада должны были на 0:3 устраиваться
+4
-4
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red hikkikomori
Спросите у Мостового почему Хави бьёт антирекорды, ведь он играл на высоком уровне)
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Мохнатый55
К сожалению, прогресса в игре Барселоны при Хави не видно. Да еще и куча мышечных травм, что тоже вызывает вопросы к тренерскому штабу.
+3
-3
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Нефанатик
Ждём рекорда уже в этом сезоне.
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balander09
Ответ Максим Зверев
А кто установил изначально данный антирекорд?
Ван гал вроде
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аноним анонимович
Ответ Этот Райола хочет денег
Барса возвращается к своим заводским настройкам из 80-десятых. На внутренней арене еще пошумит, а на международных турнирах опять команда 1/8 и четвертьфиналов
прямо как псж сейчас
+1
-1
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Rainn
Ответ Михон Мясной
Прямо, как Реал 2000-х!
Реал в 2000х взял столько же ЛЧ, сколько и Барселона :)
0
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