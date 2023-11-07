Хави проиграл 5 матчей на групповом этапе ЛЧ и повторил антирекорд для тренеров «Барселоны»

Хави повторил антирекорд «Барселоны» по числу поражений в группах ЛЧ.

Каталонцы сегодня уступили « » (0:1) в 4-м туре группового этапа чемпионов.

Теперь на счету испанского специалиста 5 поражений во главе «Барсы» до начала плей-офф. Ранее при нем команда уступила «Баварии» (0:3, 0:2 и 0:3) и «Интеру» (0:1).

тренирует «Барселону» с ноября 2021 года.

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