Хави проиграл 5 матчей на групповом этапе ЛЧ и повторил антирекорд для тренеров «Барселоны»
Хави повторил антирекорд «Барселоны» по числу поражений в группах ЛЧ.
Каталонцы сегодня уступили «Шахтеру» (0:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Теперь на счету испанского специалиста 5 поражений во главе «Барсы» до начала плей-офф. Ранее при нем команда уступила «Баварии» (0:3, 0:2 и 0:3) и «Интеру» (0:1).
Хави тренирует «Барселону» с ноября 2021 года.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
думаю Хави ещё много антирекордов побьет.
Маэстро!!!