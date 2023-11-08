Хави: «Барса» два года не выходила в плей-офф ЛЧ и упустила возможность это сделать в самый неподходящий момент. Сегодня мы не имели права оступиться, но оступились»
Хави огорчен тем, что «Барселона» не вышла в плей-офф ЛЧ досрочно.
«Мы провели не очень хороший матч. Мы давали создавать моменты, нам было некомфортно на поле. «Шахтер» хорошо защищался и умело действовал в переходных фазах.
Мы не можем опускать руки. Мы провели два плохих матча, поражение заслуженное. Когда мы начнем играть хорошо и добиваться хороших результатов, уверенность к нам вернется.
Мы два года не выходили в плей-офф Лиги чемпионов и сегодня упустили возможность наконец это сделать. Это произошло в самый неподходящий момент. Требования высоки. Сегодня мы не имели права оступиться, но оступились», – заявил главный тренер «Барселоны» после поражения со счетом 0:1.
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