Хави: «Барса» два года не выходила в плей-офф ЛЧ и упустила возможность это сделать в самый неподходящий момент. Сегодня мы не имели права оступиться, но оступились»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави огорчен тем, что «Барселона» не вышла в плей-офф ЛЧ досрочно.

«Мы провели не очень хороший матч. Мы давали создавать моменты, нам было некомфортно на поле. «Шахтер» хорошо защищался и умело действовал в переходных фазах.

Мы не можем опускать руки. Мы провели два плохих матча, поражение заслуженное. Когда мы начнем играть хорошо и добиваться хороших результатов, уверенность к нам вернется.

Мы два года не выходили в плей-офф Лиги чемпионов и сегодня упустили возможность наконец это сделать. Это произошло в самый неподходящий момент. Требования высоки. Сегодня мы не имели права оступиться, но оступились», – заявил главный тренер «Барселоны» после поражения со счетом 0:1.

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25 комментариев

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a2wai
Интересно, кто же в этот раз виноват: гамбургский газон, фанаты Шахтера, судья, холод, голод, ну там еще куча всего можно придумать.
+32
-6
+26
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Этот Райола хочет денег
Хави, не расстраивайся, есть возможность все-таки побороться за эту проклятую недостижимую ЛЕ в этом сезоне!
+21
-5
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kilichev.vladimir@icloud.com
Ответ a2wai
Интересно, кто же в этот раз виноват: гамбургский газон, фанаты Шахтера, судья, холод, голод, ну там еще куча всего можно придумать.
Очевидно что газон. Хави до матча подстраховался и сказал что газон в не очень хорошем состоянии )
+13
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+10
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drow elf
Я не пойму, а в чем проблема? Идут же первыми в группе.
+5
0
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fatei4
Ответ Лимит Лимитович
Да на самом деле всё в порядке. Барса по-прежнему на первом месте, не понимаю, чего панику разводят. Хави говорит лишь о том, что они в этом матче могли гарантировать выход уже
Ты игру смотрел? Полнейшая импотенция, от того и паника
+5
-2
+3
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Roman Bukhantsov
не очень хороший матч?! я чуть не уснул пока смотрел этот позор, ни одного голевого момента не создали за всю игру, позорники
+2
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JENNINGS
Страшно представить, что будет с такой «Барселоной» в плей-офф ЛЧ, если будут играть также, как с «Сосьедадом» и «Шахтёром»
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RS7
Ответ drow elf
Но голову-то пеплом за 2 тура до конца зачем?
ДНК
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drow elf
Ответ RS7
У Порту и Шахтёра по 6 очков, при некоторых обстоятельствах Барса может на 3 место спустится
Но голову-то пеплом за 2 тура до конца зачем?
+1
0
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Nogoi89
Хави в фильме "Хави и одни и те же грабли ’
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Bakhaa
Ответ a2wai
Интересно, кто же в этот раз виноват: гамбургский газон, фанаты Шахтера, судья, холод, голод, ну там еще куча всего можно придумать.
"Мы провели два плохих матча, поражение заслуженное"
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инна витенберг
Ответ Лимит Лимитович
Да на самом деле всё в порядке. Барса по-прежнему на первом месте, не понимаю, чего панику разводят. Хави говорит лишь о том, что они в этом матче могли гарантировать выход уже
Пусть лучше расскажет про навесы которых становится все больше и больше
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ARIGAMI ARIGAMI
Видно, что в данный момент Хави ощущает рычаг в пятой точке
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Benjamin
Ответ Лимит Лимитович
Да на самом деле всё в порядке. Барса по-прежнему на первом месте, не понимаю, чего панику разводят. Хави говорит лишь о том, что они в этом матче могли гарантировать выход уже
Потому что хэйтерков уж очень много развелось, многих Барса унизила в свое время
+1
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RS7
Ответ drow elf
Я не пойму, а в чем проблема? Идут же первыми в группе.
У Порту и Шахтёра по 6 очков, при некоторых обстоятельствах Барса может на 3 место спустится
+3
-3
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Team_Coach
Бог любит троицу
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fatei4
Поймал себя на мысли, что это было хуже, чем 8-2. Безпросветная импотенция в атаке
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Ya Tolik
Возьмёт удар на себя или снова отделается пустыми словами?
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Лимит Лимитович
Да на самом деле всё в порядке. Барса по-прежнему на первом месте, не понимаю, чего панику разводят. Хави говорит лишь о том, что они в этом матче могли гарантировать выход уже
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falkao2013
Меньше слов и больше дела. Пока что в этом сезоне получается наоборот.
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