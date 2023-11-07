Хави во главе «Барселоны» выиграл 7 из 20 матчей в еврокубках
«Барселона» под руководством Хави выиграла 35% матчей в еврокубках.
Сегодня «блауграна» уступила «Шахтеру» (0:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Испанский специалист возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. При нем у клуба в Лиге чемпионов 5 побед, 2 ничьих и 5 поражений, в Лиге Европы – 2 победы, 4 ничьих и 2 поражения.
Далее в ЛЧ «Барселона» сыграет с «Порту» – это случится 28 ноября.
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07.11.2023 Шахтёр - Барселона 1:0
Это и есть полпути к былому величию?
Отскок в Сосьедаде
На пол пути к величию
Поражение от Шахтёра
Если с Сосьедадом повезло отскочить на последних минутах и вырвать победу, то тут фарт не прошел …
Может быть, те фаны, которые орали о возвращении величия, хоть как-то задумаются.
🤡🤡🤡
Хави-популист #2
вот это я понимаю ДНК