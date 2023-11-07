Хави во главе «Барселоны» выиграл 7 из 20 матчей в еврокубках

«Барселона» под руководством Хави выиграла 35% матчей в еврокубках.

Сегодня «блауграна» уступила « » (0:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Испанский специалист возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. При нем у клуба в Лиге чемпионов 5 побед, 2 ничьих и 5 поражений, в Лиге Европы – 2 победы, 4 ничьих и 2 поражения.

Далее в ЛЧ « » сыграет с «Порту» – это случится 28 ноября.

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