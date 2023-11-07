Хави во главе «Барселоны» выиграл 7 из 20 матчей в еврокубках

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

«Барселона» под руководством Хави выиграла 35% матчей в еврокубках.

Сегодня «блауграна» уступила «Шахтеру» (0:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Испанский специалист возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. При нем у клуба в Лиге чемпионов 5 побед, 2 ничьих и 5 поражений, в Лиге Европы – 2 победы, 4 ничьих и 2 поражения.

Далее в ЛЧ «Барселона» сыграет с «Порту» – это случится 28 ноября.

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68 комментариев

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Mihail0910
06.11.2023 Хави: "Мы на полпути к возвращению великой Барсы и абсолютному успеху
07.11.2023 Шахтёр - Барселона 1:0
+78
-5
+73
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фк кабинет
Повезло,что слабая группа у нашей барсы.А так бы 3 раз сыграли в Лиге Европы.
+41
-2
+39
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JENNINGS
2 матч подряд безнадёга. Поплыла походу ваша «Барса». Если с «Сосьедадом» отскочили, то тут полный провал.
Это и есть полпути к былому величию?
+36
-8
+28
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Денис Кёнигсберг
Поражение в классико
Отскок в Сосьедаде
На пол пути к величию
Поражение от Шахтёра
+24
-1
+23
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SCHOKKKK
Что за машина этот ваш Чаппи 🤣
+19
-2
+17
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xjsxfkpft8
Ответ Mihail0910
06.11.2023 Хави: "Мы на полпути к возвращению великой Барсы и абсолютному успеху 07.11.2023 Шахтёр - Барселона 1:0
это ДНК, нам не понять
+12
-1
+11
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Cristiano Ronaldo
Ответ фк кабинет
Повезло,что слабая группа у нашей барсы.А так бы 3 раз сыграли в Лиге Европы.
Могут отлететь и из такой группы.
+9
0
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Кирилл
Мдаааааа, 1 удар в створ ворот Шахтера за весь матч - это никаких культурных слов …

Если с Сосьедадом повезло отскочить на последних минутах и вырвать победу, то тут фарт не прошел …
+8
0
+8
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Stas Politik
Барселона - позорище мирового футбола. Их раскатал даже слабейший по объективным причинам Шахтёр, игравший на нейтральном поле, за последние много лет. Очень жалко, что Барса уже набрала при убогой игре 9 очков. Игра - отвратнейшая: в слабейшей группе ЛЧ еле играют против Порту и Шахтера.
Может быть, те фаны, которые орали о возвращении величия, хоть как-то задумаются.
+13
-5
+8
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Donald J. Trump
Пеп с Алиэкспресс - Чапи, уже вошел в историю Барселоны. Правда, с другой стороны.
+9
-3
+6
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Nurbol Nuraliyev
Ответ Mihail0910
06.11.2023 Хави: "Мы на полпути к возвращению великой Барсы и абсолютному успеху 07.11.2023 Шахтёр - Барселона 1:0
не говори, лучше бы молча делал свою работу как Карло,
+11
-5
+6
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Старик Стариканов
Хави "Мы на полпути к возвращению великой Барсы и абсолютному успеху."
🤡🤡🤡
+7
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Kkkkkkkkkkkkk Assssssss
Ответ фк кабинет
Повезло,что слабая группа у нашей барсы.А так бы 3 раз сыграли в Лиге Европы.
Не факт что что барса не будет играть в 3 раз подряд в ЛЕ
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kanvev
Позорище, а не футбол. Хави пора на выход
+6
-1
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Роман
Ответ Mihail0910
06.11.2023 Хави: "Мы на полпути к возвращению великой Барсы и абсолютному успеху 07.11.2023 Шахтёр - Барселона 1:0
Возможно перевод был неверный. И Чави говорил о возвращении в Лигу Европы.
+6
-1
+5
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Real_v_dushe
Если бы УЕФА не подогрело шары для бчк в этот раз на жеребьёвке, то 3 ЛЕ подряд бы играло это больше, чем кладбище.
+4
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xjsxfkpft8
Лапора-популист #1
Хави-популист #2
вот это я понимаю ДНК
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sedsrest
Ответ Nurbol Nuraliyev
таза котак екенсин мал
Перевод: Вы очень сильно меня разочаровали
+4
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СуперНегр228
Ну че ребята, Великая Барселона вернулась?
+4
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FOOTBALL
Самое зрелищное в этом матче, было взгляд Хави в пустоту…
+3
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Nurbol Nuraliyev
таза котак екенсин мал
+5
-2
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vk5w6rqvxx
Для барсоглора Генича фавориты этого ЛЧ Барса и сити))
+2
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Bro Barba
Ответ Nurbol Nuraliyev
таза котак екенсин мал
🤣
+2
0
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зак
жаль что отскок от Порту позволит этим клоунам играть дальше в ЛЧ
+4
-2
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Философ Востока
Это возрождение великой Барселоны, о которой вчера говорил Хави. Говорил же помолчи 😂
+1
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