Зенит — Краснодар: прогноз на матч 11 ноября 2023, РПЛ

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11 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге состоится матч 15 тура российского чемпионата. «Зенит» на домашнем стадионе «Газпром Арена» будет принимать «Краснодар». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени. 

В центральном матче тура сойдутся одни из лучших российских команд последних сезонов, они же сейчас в большей степени претендуют на чемпионство в текущем первенстве и идут на первых двух строчка в таблице. Сможет ли на экваторе чемпионата питерская команда опередить в таблице краснодарскую, или же наоборот «южане» смогут оторваться от своих преследователей и закрепиться на лидирующей позиции, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П1, ОЗ (да).

Зенит

 

Питерская команда прошлом сезоне РПЛ уверенно забрала чемпионство, которое оказалось уже пятым кряду, показав на протяжении всего сезона стабильную результативную игру, принесшую во многом им этот титул. Питерцы в 30 турах одержали тогда 21 победу и проиграли всего 2 встречи и это потрясающие показатели, редко кому удается достичь такого результата. На 12 очков им удалось опередить ближайшего конкурента в лице ЦСКА, а чемпионом удалось стать за несколько туров до конца турнира. Поражают и показатели забитых и пропущенных голов у команды Семака, они с большим отрывом лучшие среди всех команд РПЛ прошлого сезона. На счету питерцев 74 забитых мяча и всего 20 пропущенных голов. Львиную долю голов команды на свой счет записал Малком, который стал лучшим голеадором чемпионата, забив 23 мяча, к тому же он еще отдал 7 голевых передач.

«Зенит» в текущем 2023 году свой игровой состав пополнил следующими футболистами: Педро, Ду Куэйроз, Манутан перешедшие из «Коринтианс», Эракович из «Црвена Звезда», Коваленко и Адамов из «Сочи», Михайлов и Гойло из «Пари НН», Фернандес из «Интернасьонал». В аренду также был взять Исидор из «Локомотива».

А покинули команду в текущем году следующие игроки: Малком, Шамкин, Кузяев. И ряд игроков были отданы по арендам в другие клубы. 

В текущем сезоне Чемпионата России команда Сергея Семака выглядит чуть менее грозной командой чем в прошлом сезоне, но все же является главным претендентом на очередное чемпионство. У питерцев к 14 туру уже больше поражений чем в прошлом сезоне за 30 матчей, но сейчас команда занимает 2 строчку в таблице и всего на 2 очка отстает от лидирующего «Краснодара», которого может опередить к экватору турнира. При этом есть неплохой отрыв у питерцев над третьим ЦСКА, у которых на 5 очков меньше. «Зенит» все также хорош в результативности и сейчас имеет лучший показатель среди всех команд, забив 29 голов, 11 из которых забил Кассьера и сейчас является лучшим бомбардиром в РПЛ.

В 4 турах кряду подопечным Семака удается одерживать викторию. Все началось с победы над «Сочи» (2:0), потом пали «Крылья Советов» (3:1), «Ахмат» (2:1). А в последнем сыгранном 14 туре РПЛ «зенитовцы» в гостях уверенно одержали победу над крепкой «Балтикой» (2:0), дважды распечатать ворота соперника удалось лишь во втором тайме после точных ударов Сергеева и Кассьеры.

Результаты «Зенита» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 04.11.23 «Балтика» — «Зенит» 0:2;
  • 31.10.23 «Зенит» — «Крылья Советов» 1:0;
  • 28.10.23 «Зенит» — «Ахмат» 2:1;
  • 22.10.23 «Зенит» — «Крылья Советов» 3:1;
  • 14.10.23 «Кайрат Алматы» — «Зенит» 2:2.

Интересные статические факты «Зенита»:

  • Команда не проигрывает в основное время матча в 7 встречах кряду, победив при этом в 6;
  • В активе клуба серия из 4 побед;
  • Последние 4 матча в качестве хозяев для питерцев были победными;
  • В 5 последних матчах команда забивает в среднем 2 гола, пропуская при этом в среднем чуть меньше 1 гола;
  • В 7 из 10 последних играх питерцев забивают обе команды;
  • В 3 из 5 последних встречах пробивался тотал в 2,5 мяча;
  • В 13 последних матчах команда отличается минимум одним голом.

Прогноз на матч Факел – ЦСКА

Краснодар

 

«Краснодар» в прошлом сезоне РПЛ особых успехов не добился и закончил турнир на скромной 6 позиции, положив в свою копилку 48 очков в 30 турах. Несмотря на не совсем удачное место в таблице, им всего 6 баллов не хватило до бронзы, где расположился «Спартак». Таблица же была такой плотной в серединке, что от 9 строчки получился отрыв всего в 3 очка. Краснодарская команда в прошлом сезоне показала хорошую результативность, забив 62 гола, что является вторым показателем среди всех команд. Больше всех тогда забили: Кордоба (14 мячей) и Сперцян (10). Но вот в защите дела обстояли не лучшим образом и 46 пропущенных голов, это всего лишь 9 показатель.

«Быки» в текущем году особо не блистал на трансферном рынке и в свой состав им удалось заполучить следующих игроков: Витор Тормена, купленный из «Браги», Лукас Олаза из «Реал Вальядолид», Александр Эктов из «Оренбурга». У «Пари НН» был арендован полузащитник Юрий Железнов.

А покинули команду целый ряд футболистов: Рамирез, Литвинов, Бородин, Манелов, Исаенко, Якимов, Крыховяк, Сорокин, Ионов, Чернов, Мацкатов. И несколько игроков были отданы в аренду.

В новом сезоне российского чемпионата «Краснодар» выглядит просто отлично и занимает сейчас лидирующую строчку в таблице, имея в активе 31 балл после 14 туров. Лишь 1 раз они проиграли в этих встречах, это было в рамках 13 тура в гостевой игре с ЦСКА (0:1), где был довольно равный матч по всем статистическим показателям, но все же хозяева 1 раз смогли пройти редуты соперника. Краснодарцы на 2 очка опережают питерскую команду и 7 баллов гандикапа имеют над третьим ЦСКА. Сейчас «Краснодар» лучшая команда в РПЛ по наименьшему количеству пропущенных голов (9 мячей). И за счет слаженной игры в обороне и неплохой игре в атаке они и добиваются сейчас таких высот. 

В последнем сыгранном матче краснодарцы в рамках 14 тура РПЛ обыграли у себя дома «Крылья Советов» (2:1). Забив по голу в каждом из таймов, краснодарцы пропустили один мяч лишь в концовке встречи, но все же победы была закономерной и заслуженной, большую часть матча инициатива была на их стороне, Они больше владели мячом и наносили ударов по воротам оппонента.

Результаты «Краснодара» в пяти последних сыгранных матчах:

  • 05.11.23 «Краснодар» — «Крылья Советов» 2:1;
  • 01.11.23 «Спартак Москва» — «Краснодар» 2:3;
  • 29.10.23 ЦСКА — «Краснодар» 1:0;
  • 21.10.23 «Балтика» — «Краснодар» 2:2;
  • 07.10.23 «Краснодар» — «Ростов» 3:2.

Интересные статические факты «Краснодара»:

  • В 15 последних матчах всего лишь 1 проигрыш и при этом 9 побед в активе в основное время игры;
  • Последний гостевой матч для краснодарцев был победным;
  • В 11 из 12 последних встречах команды отличалась голами;
  • В 4 из 5 последних встречах «быклв» не забивают обе команды;
  • В 5 последних матчах команда в среднем забивает 2 гола, пропуская 1 мяч;
  • В 5 из 6 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру обеими командами.

Зенит – Краснодар: история личных встреч

 

Команды в истории очных матчей провели между собой 24 матча. Большинство встреч, а именно 15, закончилось победой «Зенита», у «Краснодара» же на счету всего 3 виктории. А 6 поединков закончились ничейным результатом.

«Зенит» в этих матчах забивал в среднем 2.04 гола (49 мячей), а «Краснодар» 1 гол (24 мяча).

Самый разгромный счет в этих очных встречах был (5:0) на стороне «Зенита». А самая разгромная виктория «Краснодара» была со счетом (2:0).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 13.05.23 «Зенит» – «Краснодар» (2:2).
  • 30.10.22 «Краснодар» – «Зенит» (0:1).
  • 25.04.22 «Краснодар» – «Зенит» (1:3).
  • 07.08.21 «Зенит» – «Краснодар» (3:2).
  • 17.04.21 «Краснодар» – «Зенит» (2:2).

«Зенит» в 5 последних встречах не проигрывал «Краснодару», при этом выиграл их трижды. Последний раз краснодарцы обыграли питерцев 7 апреля 2018 года в рамках РПЛ, обыграв их в гостях (2:1).

В 10 из 11 последних матчах обе команды забивали друг другу и 9 этих встречах пробивался тотал в 2.5 мяча.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Зенит – Краснодар

 

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Зенит», с существенной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Зенита» — 1.57;
  • Ничья — 4.12;
  • Победа «Краснодара» — 6.03;
  • Ф1 (-1) — 1.97;
  • Ф2 (1,5) — 1.52;
  • ТБ (2,5) — 1.71;
  • ТМ (2,5) — 2.17;
  • ТМ (3,5) — 1.47;
  • ТБ (3) — 2.24;
  • ОЗ (да) — 1.81;
  • ОЗ (нет) — 2.01.

«Зенит» набрал неплохой ход и уже побеждает в 4 матчах кряду, не проигрывая в последних 7 встречах. Если же в начальной стадии чемпионата команда смотрелась шатко и было много сомнений, что они будут претендовать в этом году на чемпионство, то к середине чемпионата они все развеялись. В случае победы в предстоящем матче питерцы будут во главе таблицы.

«Краснодар» на удивление многим футбольным экспертам очень бодро вошел в новый сезон и первое поражение они потерпели лишь в 13 туре РПЛ. Но все же питерская команда для них является очень неудобным соперником, как и показывают последние очные встречи, в которых уже на протяжении 10 матчей не удается их победить, при этом «Зенит» побеждал в них 7 раз.

Поэтому думаю, что в этом матче неплохим вариантом будет взять ставку на П1, с хорошим коэффициентом 1.57.

Обе команды в своих последних матчах показывают хорошую результативность, да и в 10 из 11 последних очных встречах оппоненты забивали друг другу. Здесь можно заключить пари на ОЗ (да), за довольно неплохой коэффициент 1.81.

Где смотреть матч Зенит – Краснодар

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Зенит – Краснодар
Дата проведения
11 ноября, 19.30, «Газпром Арена»
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