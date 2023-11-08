Факел — ЦСКА: прогноз на матч 11 ноября 2023, МИР Российская Премьер-лига

11 ноября, в субботу, воронежский «Факел» на своем поле примет московский ЦСКА в матче 15-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 14:00.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТМ 2,5.

Факел

«Факел» при Сергее Ташуеве ожил — явный кандидат на вылет до прихода экс-тренера «Ахмата» сейчас уже поднялся на десятое место турнирной таблицы и не намерен останавливаться.

Первые матчи Ташуева во главе «Факела» пришлись на игры с «Уралом» и «Рубином», но в них воронежцы набрали только одно очко. При этом поражение от казанцев получилось очень обидным — 0:1 с пропущенным голом на последних минутах.

Однако затем в пяти играх чемпионата «Факел» набрал 13 очков, потеряв очки только в гостевом матче против московского «Динамо» (0:0).

В остальных играх подопечные Ташуева обыграли дома «Сочи» (2:0) и «Спартак» (2:0), а в гостях были переиграны «Оренбург» и «Ахмат» с одинаковым счетом 2:1.

При этом и в Оренбурге, и в Грозном вороеежцы забили победные голы в компенсирвоанное время, что говорит об очень хорошей физической форме команды. А для Ташуева последняя победа приятна вдвойне, так как был обыгран его бывший клуб.

Физическая форма — не единственный плюс, который отмечают у «Факела» после прихода Ташуева. Новый главный тренер поменял и психологию команды, теперь воронежцы атакующая команда, которая и на последних минутах идет вперед большими силами и старается контролировать мяч.

Ташуеву поют дифирамбы не только не специалисты, но и руководство клуба — так гендиректор Роман Асхабадзе уже назвал Ташуева одним из лучших тренеров в истории «Факела».

В последних матчах в «Факеле» расцвел Евгений Марков — на счету воспитанника «Зенита» уже шесть голов в чемпионате, в том числе и фантастический мяч в Грозном.

Еще у одного героя игры в Чечне Вячеслава Якимова, который забил победный гол, на лицевом счету три результативных удара в РПЛ.

Единственный минус матча в Грозном — перелом скулы получил Федор Кудряшов. Защитник пропустит 2-3 недели и сможет появиться на поле в декабре.

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ЦСКА

ЦСКА за тур до финиша первого круга ворвался в тройку лидеров — команда Владимира Федотова набрала 24 очка и на два балла опережает самарские «Крылья Советов» и земляков из «Динамо».

ЦСКА не проигрывает в РПЛ уже девять матчей подряд. В последний раз команда Федотова уступила в дерби динамовцам 19 августа.

С тех пор армейцы одержали три победы и шесть раз сыграли вничью.

В предыдущем туре ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» — 3:2. Москвичи дважды на своем поле уступали по ходу встречи, но во втором тайме Антон Заболотный и Виктор Давила своими точными ударами принесли команде три очка.

Заболотный, кстати, пропустит игру в Воронеже — нападающий набрал четыре желтые карточки и на игру с «Факелом» дисквалифицирован.

Роль лидера в ЦСКА все чаще на себя берет молодой узбек Аббосбек Файзуллаев. 20-летний хавбек дважды подряд — в сентябре и октябре — признавался болельщиками армейцев лучшим игроком своей команды.

Таеж очень уверенно в текущем сезоне выглядит Федор Чалов — нападающий с семью голами лучший снайпер своей команды и наверняка в Воронеже хочет пополнить свой лицевой счет.

Факел — ЦСКА: история личных встреч

Коанды встретятся этом сезоне уже в третий раз: «Факел» и ЦСКА играли в одной группе Фонбет Кубка России. В Москве «Факел» одержал победу 2:0, а в Воронеже хозяева победили по пенальти. Что, кстати, не помогло «Факелу» продолжить борьбу за трофей, а ЦСКА не помешало выиграть группу.

В чемпионате в прошлом году ЦСКА одержал две победы — 4:1 дома и 2:0 в гостях.

Факел — ЦСКА: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Факела» — 3.91

Ничья — 3.4

Победа ЦСКА — 2.03

Аналитики считают ЦСКА фаворитом, но не явным — уже очень хорош «Факел» в последних играх. Поэтому лучше подстраховаться и поставить Х2 за 1.26.

Также в Воронеже очень плохое поле, что точно помещает показать результативный футбол. Хорошим вариантом выглядит ставка ТМ 2,5 за 1.71.

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