Факел — ЦСКА: прогноз на матч 11 ноября 2023, МИР Российская Премьер-лига

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Факел Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

11 ноября, в субботу, воронежский «Факел» на своем поле примет московский ЦСКА в матче 15-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 14:00.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: Х2; ТМ 2,5.

Факел

 

«Факел» при Сергее Ташуеве ожил — явный кандидат на вылет до прихода экс-тренера «Ахмата» сейчас уже поднялся на десятое место турнирной таблицы и не намерен останавливаться.

Первые матчи Ташуева во главе «Факела» пришлись на игры с «Уралом» и «Рубином», но в них воронежцы набрали только одно очко. При этом поражение от казанцев получилось очень обидным — 0:1 с пропущенным голом на последних минутах.

Однако затем в пяти играх чемпионата «Факел» набрал 13 очков, потеряв очки только в гостевом матче против московского «Динамо» (0:0).

В остальных играх подопечные Ташуева обыграли дома «Сочи» (2:0) и «Спартак» (2:0), а в гостях были переиграны «Оренбург» и «Ахмат» с одинаковым счетом 2:1.

При этом и в Оренбурге, и в Грозном вороеежцы забили победные голы в компенсирвоанное время, что говорит об очень хорошей физической форме команды. А для Ташуева последняя победа приятна вдвойне, так как был обыгран его бывший клуб.

Физическая форма — не единственный плюс, который отмечают у «Факела» после прихода Ташуева. Новый главный тренер поменял и психологию команды, теперь воронежцы атакующая команда, которая и на последних минутах идет вперед большими силами и старается контролировать мяч.

Ташуеву поют дифирамбы не только не специалисты, но и руководство клуба — так гендиректор Роман Асхабадзе уже назвал Ташуева одним из лучших тренеров в истории «Факела».

В последних матчах в «Факеле» расцвел Евгений Марков — на счету воспитанника «Зенита» уже шесть голов в чемпионате, в том числе и фантастический мяч в Грозном.

Еще у одного героя игры в Чечне Вячеслава Якимова, который забил победный гол, на лицевом счету три результативных удара в РПЛ.

Единственный минус матча в Грозном — перелом скулы получил Федор Кудряшов. Защитник пропустит 2-3 недели и сможет появиться на поле в декабре.

Прогноз на матч Локомотив – Ахмат

ЦСКА

 

ЦСКА за тур до финиша первого круга ворвался в тройку лидеров — команда Владимира Федотова набрала 24 очка и на два балла опережает самарские «Крылья Советов» и земляков из «Динамо».

ЦСКА не проигрывает в РПЛ уже девять матчей подряд. В последний раз команда Федотова уступила в дерби динамовцам 19 августа.

С тех пор армейцы одержали три победы и шесть раз сыграли вничью.

В предыдущем туре ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» — 3:2. Москвичи дважды на своем поле уступали по ходу встречи, но во втором тайме Антон Заболотный и Виктор Давила своими точными ударами принесли команде три очка.

Заболотный, кстати, пропустит игру в Воронеже — нападающий набрал четыре желтые карточки и на игру с «Факелом» дисквалифицирован.

Роль лидера в ЦСКА все чаще на себя берет молодой узбек Аббосбек Файзуллаев. 20-летний хавбек дважды подряд — в сентябре и октябре — признавался болельщиками армейцев лучшим игроком своей команды.

Таеж очень уверенно в текущем сезоне выглядит Федор Чалов — нападающий с семью голами лучший снайпер своей команды и наверняка в Воронеже хочет пополнить свой лицевой счет.

Факел — ЦСКА: история личных встреч

 

Коанды встретятся этом сезоне уже в третий раз: «Факел» и ЦСКА играли в одной группе Фонбет Кубка России. В Москве «Факел» одержал победу 2:0, а в Воронеже хозяева победили по пенальти. Что, кстати, не помогло «Факелу» продолжить борьбу за трофей, а ЦСКА не помешало выиграть группу.

В чемпионате в прошлом году ЦСКА одержал две победы — 4:1 дома и 2:0 в гостях.

Факел — ЦСКА: прогноз на матч

 

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

  • Победа «Факела» — 3.91
  • Ничья — 3.4
  • Победа ЦСКА — 2.03

Аналитики считают ЦСКА фаворитом, но не явным — уже очень хорош «Факел» в последних играх. Поэтому лучше подстраховаться и поставить Х2 за 1.26.

Также в Воронеже очень плохое поле, что точно помещает показать результативный футбол. Хорошим вариантом выглядит ставка ТМ 2,5 за 1.71.

Где смотреть матч Факел – ЦСКА

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Факел – ЦСКА
Дата проведения
11 ноября, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий