Челси – Манчестер Сити прогноз на матч 12 ноября 2023, АПЛ

И снова у нас после еврокубков АПЛ, и снова у нас центральный матч тура с очень громким названием. Маурисио Почеттино против Пепа Гвардиолы, «Челси» против «Манчестер Сити». Название матча громкое, но вот только команды находятся чуть ли не на полюсах АПЛ в настоящее время. Удержат ли «горожане» в этом матче своё лидерство в Премьер-Лиге, которое вернули только-только? Или же «Челси» сделает один маленький шаг, чтобы возродить интригу и попытаться вернуть себе былую мощь? Давайте внимательно посмотрим и подумаем над этим.

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Челси

Мы напомним, что по причине ужасных результатов прошлого розыгрыша Премьер-Лиги в этом сезоне «Челси» остался без еврокубков. Впрочем, игроки и тренерский штаб должны в любом случае анализировать еврокубковые матчи топовых команд, чтобы понять, у кого и чему можно поучиться в аспектах игры. Маурисио Почеттино прекрасно знает цену каждой лигочемпионской игре. Что касается АПЛ, то его подопечные со счётом 4:1 разгромили его же предыдущий клуб (то есть «Тоттенхэм»). Такого преимущества давно не было у «синих», да и сама игра оказалась крайне богатой на события: её заценил Джейми Каррагер, сказав, что именно благодаря таким матчам АПЛ является лучшим в мире чемпионатом.

Деян Кулусевски забил быстрый гол, но «синих» это не расхолодило, ведь шоу только началось. Сначала не засчитали гол Сон Хын Мина, который залез в офсайд. Дальше только видеоповтор уберёг «Тоттенхэм» от сравнивания счёта: Рахим Стерлинг подыграл себе рукой. Ну а затем гол Мойсеса Кайседо отменили из-за предполагаемого офсайда у Николаса Джексона… только чтобы назначить пенальти за удар по ноге Энцо Фернандеса, который нанёс Кристиан Ромеро, и показать последнему красную карточку. Пенальти реализовал Коул Палмер: мяч ещё и срикошетил от правой штанги.

Во втором тайме злоключения «шпор» продолжились. Дестини Удоджи, «награждённый» предупреждением ещё в первом тайме, откровенно срубил рвавшегося Рахима Стерлинга, получив вторую жёлтую и оставив команду вдевятером. «Тоттенхэм» лишился двух защитников, и в этой ситуации голкипер Гульельмо Викарио вышел на первый план. Он несколько раз спасал ворота после сложнейших ударов «пенсионеров» и сыграл просто отменно, но даже он не мог сдержать всю мощь «Челси». За 15 минут до конца основного времени комбинация с участием Рахима Стерлинга и Николаса Джексона завершилась голом последнего.

Интрига была жива до компенсированного времени. Дважды были шансы у «шпор» сравнять счёт, и один раз им это даже удалось со стандарта, но… после скидки Родриго Бентанкура Эрик Дайер, нанёсший завершающий удар, оказался в офсайде. Затем при ещё одном стандарте и навесе Педро Порро всё тот же Бентанкур, перед которым был один только голкипер Роберт Санчес, не смог нанести внятный удар и сам влетел в ворота. Самый последний шанс был у Сона, но Санчес потащил и его удар, а на добивании никого из «шпор» не было. И упоминавшийся уже Николас Джексон в компенсированное время забил дважды, оформив впервые в своей карьере хет-трик. Мог он и покер оформить, будь чуть поудачливее, но и счёт 4:1 вполне удобен для команды Почеттино.

По итогу матча было отменено 4 гола и показано 2 красные карточки, а сама игра растянулась на 110 минут. После матча Почеттино отметил, насколько важными стали в игре технологии, от действия которых зависит исход встречи. Его визави Эндж Постекоглу такого мнения точно не разделял отчасти из-за рефлексии по поводу результата, но отметил, что его команда даже вдевятером продолжала играть, не опускала руки и действительно была близка к тому, чтобы уйти от поражения. Теперь команде предстоит готовиться к игре против «Сити», который в лигочемпионском матче особо не напрягался и не реализовал даже половину своих моментов.

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Манчестер Сити

Здесь мог бы быть мем «Кто-нибудь, остановите эту машину», но его не будет, даже несмотря на лидерство команды Гвардиолы в АПЛ. Всё-таки три поражения в сезоне – это то, что нельзя игнорировать, ведь Гвардиола стремится всегда выиграть всё, что возможно. Две неудачи в АПЛ способствовали тому, что «Сити» временно уступил своё лидерство, ну а в Кубке Лиги он сенсационно уступил «Ньюкаслу», лишившись как минимум одного трофея в этом сезоне. Но важно, что Гвардиола сделал верные выводы и выдал серию из пяти побед, вернув себе лидерство в Премьер-Лиге. В ночь на среду в Лиге чемпионов «Сити» разгромил швейцарцев из «Янг Бойз» 3:0 и досрочно оформил путёвку в плей-офф, решив ещё одну промежуточную задачу. Теперь у команды на какое-то время снова смещается фокус на игры АПЛ, и они могут снова сконцентрироваться на борьбе за чемпионство.

Интриги в игре, как показывает статистика, не было вообще. Швейцарцы не нанесли даже ни одного удара по воротам: тот случай, когда Эдерсону было откровенно скучно в этом матче. Команда Гвардиолы нанесла всего 19 ударов, из которых 10 пришлись в створ. Но в плане реализации «горожане» тоже особо не преуспели: только три гола. где-то они были сами нерасторопными, а где-то успевала среагировать защита и голкипер Антони Рачоппи. В итоге только на 23-й минуте им удалось открыть счёт после того, как Сандро Лаупер ценой жёлтой карточки свалил в штрафной Рико Льюиса. Эрлинг Холанн легко реализовал пенальти, отпраздновав гол а-ля Дидье Дрогба. В компенсированное время Фил Фоден вошёл справа в штрафную и с острого угла низом отправил мяч в дальний угол ворот, удвоив преимущество. В перерыве произошло ещё одно событие: Мохамед Камара, капитан «Янг Бойз», попросил у Холанна футболку, и тот с неохотой согласился, хотя сказал, что так не делают.

Эрлинг оформил дубль почти сразу после перерыва с передачи Фодена, ну а спустя пару минут после гола проштрафившийся в первом тайме Лаупер получил вторую жёлтую за грубый подкат против Натана Аке и отправился «отдыхать». Дальше в итоге не случилось вообще ничего интересного: игроки порой сами мешали друг другу пробить. Ну а «Янг Бойз» ничего созидательного так и не придумали, побыв в роли обычной боксёрской груши. 3:0, и «горожане» теперь будут готовиться к очередной схватке.

Прогноз

Итак, внимание всем. 12 ноября, 19:30 по московскому времени, «Стэмфорд Бридж». Вот входные данные этого поединка. «Манчестер Сити» на первом месте, «Челси» на 10-м. Отрыв 12 очков между этими командами, до 5-го еврокубкового места отставание составляет 7 очков. И вы сами понимаете, что Почеттино даже в случае победы от силы сможет перемахнуть только «Брентфорд» (нужно, чтоб и конкуренты тоже разом проигрались). Но о какой победе мы сейчас говорим, если Google отдаёт лишь 21% шансов на победу «Челси»? Ничья у него оценивается вероятностью в 25%, а на победу «Сити» отдаётся 54%. Давайте сверимся с данными от нашего любимого BetBoom и выясним, на что ещё можно рассчитывать в этой встрече.

Итак, начнём с исходов. Коэффициент на победу «Сити» составляет 1.78, на ничью он достигает отметки 3.79, а на победу «Челси» уже идёт с отметкой 4.69. Разница в 0.9 пунктов выливается в дополнительные 4% шансов на ничью. Но всё равно преимущество «Сити» здесь явное. О непредсказуемости уже достаточно было сказано в игре «Челси» и «Тоттенхэма», поэтому мы переходим к следующему пункту в виде тоталов.

Кратко скажем: букмекеры BetBoom предлагают выбирать между тоталом больше 2.5 за 1.85 и меньше 2.5 за 2. Предыдущие матчи против «Тоттенхэма» и «Янг Бойз» могут дать повод понадеяться на тотал больше 2.5, но для полноты картины нам нужны результаты пяти предыдущих встреч каждой из команд. И мы начнём с «Челси».

7 октября. Премьер-Лига. Бернли 1:4 Челси.

21 октября. Премьер-Лига. Челси 2:2 Арсенал.

28 октября. Премьер-Лига. Челси 0:2 Брентфорд.

1 ноября. Кубок Лиги. Челси 2:0 Блэкберн.

6 ноября. Премьер-Лига. Тоттенхэм 1:4 Челси.

Три раза во встречах команды Почеттино был пробит тот самый тотал больше 2.5. В игре с «Арсеналом» был зафиксирован тотал больше 3.5 (за него сейчас дают 3.06), дважды был зафиксирован тотал больше 4.5 (кэф 5.74), хотя мы все знаем, что второй такой тотал удалось пробить только в компенсированное время матча с «Тоттенхэмом», хотя дело катилось к скромному больше 2.5. Дважды зафиксирован тотал меньше 2.5. И если говорить о форме, то форма неважная: конечно, удалось разжиться очками с «Арсеналом», но «Брентфорд» благодаря ценной гостевой победе сейчас на одно очко опережает «синих». И ведь этот отрыв может стать ещё больше.

Взглянем теперь на статистику встреч «Сити».

21 октября. Премьер-Лига. Манчестер Сити 2:1 Брайтон.

25 октября. Лига чемпионов. Янг Бойз 1:3 Манчестер Сити.

29 октября. Премьер-Лига. Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Сити.

4 ноября. Премьер-Лига. Манчестер Сити 6:1 Борнмут.

7 ноября. Лига чемпионов. Манчестер Сити 3:0 Янг Бойз.

А вот здесь усердно пробивается везде тотал больше 2.5, причём по одному разу есть тотал больше 3.5 и больше 5.5 (максимально возможный в BetBoom тотал, который сегодня предлагается за 12.67). Результаты впечатляют: пять побед подряд, в том числе и в манчестерском дерби. Но всё-таки нельзя забывать, что у команды может и «холаннозависимость» появиться, ведь не всё решается усилиями норвежского гения (вспомните финал Лиги чемпионов). Если же и есть иные варианты, то они относительно друг друга не так близки по кэфам: тотал больше 2 за 1.4 или меньше 2 за 3.06, тотал больше 3 за 2.51 или меньше 3 за 1.56.

Что же можно сказать по общекомандным тоталам? В принципе, можно ждать, что отличатся обе команды: кэф на это событие составляет 1.78 (против 2.08). На «Челси» тотал больше 0.5 оценивается в 1.52 против обратного тотала в 2.58, что уже является признаком беспокойства. Тотал больше 1 оценивается в 2.27 против тотала меньше 1 за 1.65. Вряд ли в «Сити» кто-нибудь удосужится допустить глупость имени Ромеро, чтоб позволить «синим» взять под контроль игру, да и не собирается Гвардиола вообще вторым номером играть. У «Сити» всё куда яснее: индивидуальный тотал больше 1.5 за 1.79 против тотала меньше 1.5 за 2.06. Им было бы некуда спешить вообще, если бы не отрыв в одно очко, который позволяет им сейчас возглавлять турнирную таблицу. Увидеть тотал больше 2.5 маловероятно при кэфе 3.43, если только оборона «Челси» сама не развалится.

Мы переходим к форам, которым будет уделено небольшое внимание. На фору (-0.5) у «Сити» можно поставить с кэфом 1.79, а у «Челси» наиболее оптимальной будет фора (+0.5) за 2.08. Это минимальная фора, если не учитывать нулевые, которые предлагаются за 3.52 и 1.32 соответственно. Плюсовая фора (+1) на «Челси» сопровождается кэфом 1.62, а минусовая (-1) на «Сити» предлагается за 2.38. Это тоже два вполне себе рабочих кэфа, которые могут при удаче сыграть. Что касается того, кто откроет счёт, то шансов здесь больше у «Сити» (кэф 1.59), чем у «Челси» (кэф 2.68). Впрочем, не от этого зависит исход игры, как показал матч «Челси». Пробежимся ещё по ряду интересных: кэф 3 на хотя бы один удар с 11-метровой отметки во встрече этих команд против кэфа 1.33 на игру без назначений таких ударов. Ну и кэф 4.4 на красную карточку против кэфа 1.17 на то, что команды доиграют матч в полных составах. В предыдущих матчах оба эти события случились как минимум по разу: возможно ли, что история повторится и мы снова увидим всплеск таких страстей?

И в заключение давайте поговорим, кто сможет вписать свою фамилию на табло в списке авторов голов. Разумеется, вы догадались, кто на первом месте в рейтинге: на него дают кэф 1.909, предлагая также кэф 3.6 на то, что он откроет счёт (такой же кэф на то, что он забьёт последний гол), кэф 5 на дубль и кэф 17 на хет-трик. В принципе, от Эрлинга Холанна ждут продолжения банкета и укрепления лидерства в гонке бомбардиров. На втором месте идёт Хулиан Альварес: кэф на его гол составляет 2.625. Третьим идёт ещё одна восходящая звезда «Сити» по имени Майка Хэмильтон: кэф на его гол составляет 3.6. На Николаса Джексона ставка предлагается с коэффициентом 3.75 (на хет-трик ставка достигает немыслимых при таком противнике цифр 101). На Фила Фодена и Джека Грилиша кэф составляет 4.333, как и на Рахима Стерлинга, который, несмотря на то, что его гол не засчитали из-за подыгрывания рукой, хорошо поработал в атаке и ассистировал Джексону. Такой же кэф на Жереми Доку, Оскара Бобба и Дэйвида Вашингтона.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» за 1.78, тотал больше 2.5 (за 1.85).

Такие ошибки в обороне, какие допускал «Тоттенхэм», «Сити» допускать не будет, если только на кого-нибудь из защиты не найдёт помутнение рассудка. Поэтому мы отдаём предпочтение «Сити»: ставим на действующего чемпиона. И мы также полагаем, что в матче будет пробит тотал больше 2.5: матчу с громкой вывеской полагается такая же богатая на события игра. А вот будет ли такой же накал страстей и такая же интрига, как на стадионе «Тоттенхэма»? Посмотрим. И ещё раз перефразируем слова Джейми Каррагера: за такие игры и любят АПЛ во всём мире.

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