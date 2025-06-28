Вега подпишет 5-летний контракт с «Зенитом». Аргентинец в случае готовности документов отправится в Россию в понедельник (Сесар Луис Мерло)
«Зенит» и Роман Вега подпишут контракт на пять лет.
Петербургский клуб близок к завершению сделки по переходу 21-летнего левого защитника «Архентинос Хуниорс».
По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, в случае готовности документов аргентинец в понедельник отправится в Россию, чтобы подписать соглашение с «Зенитом».
Стороны договорились о договоре на пять лет.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит девять миллионов долларов.
В этом году Роман Вега провел 12 матчей в чемпионате Аргентины, забив один гол и сделав одну результативную передачу. Статистику футболиста можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Сесара Луиса Мерло
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