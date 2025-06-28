Вега подпишет 5-летний контракт с «Зенитом». Аргентинец в случае готовности документов отправится в Россию в понедельник (Сесар Луис Мерло)

«Зенит» и Роман Вега подпишут контракт на пять лет.

Петербургский клуб близок к завершению сделки по переходу 21-летнего левого защитника «Архентинос Хуниорс ».

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, в случае готовности документов аргентинец в понедельник отправится в Россию, чтобы подписать соглашение с «Зенитом ».

Стороны договорились о договоре на пять лет.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит девять миллионов долларов.

В этом году Роман Вега провел 12 матчей в чемпионате Аргентины, забив один гол и сделав одну результативную передачу. Статистику футболиста можно изучить здесь .