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Иммобиле перейдет в «Болонью» из «Бешикташа». 35-летний форвард стал лучшим бомбардиром турецкого клуба в прошлом сезоне

Чиро Иммобиле вернется в Италию.

«Болонья» близка к подписанию 35-летнего нападающего, сообщает Джанлука Ди Марцио. Клуб Серии А почти достиг компромисса с «Бешикташем» относительно финансовых условий сделки. Ожидается, что турки дадут окончательное согласие на трансфер в ближайшие часы. 

Футболист подпишет со своим новым клубом контракт на год с опцией продления. 

Иммобиле – лучший бомбардир в истории «Лацио» с 207 голами. Он покинул римский клуб в 2024 году. 

В сезоне-2024/25 Чиро забил 15 голов в чемпионате Турции и стал лучшим бомбардиром «Бешикташа».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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