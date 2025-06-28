Бузникин о сделках «Краснодара» внутри РПЛ: «Готовы ли мы заплатить за Кисляка, как за Ямаля? Это достояние других топ-клубов. Трансферы гипотетически невозможны»

Максим Бузникин ответил на возможности трансферов «Краснодара» внутри РПЛ.

«Кисляк и Гладышев – это достояние других топ-клубов, ЦСКА и «Динамо ». Они сами претендуют на медали, высокие места, у них свои цели и задачи. Как усиление – да.

Но кто их отпустит к нам? Эти трансферы гипотетически невозможны сейчас.

Если предложение будет выгодно ЦСКА, оно вряд ли будет выгодно нам. Готовы ли мы заплатить за Кисляка , как за Ямаля?» – сказал руководитель селекционной службы «Краснодара » Максим Бузникин.