Бузникин о сделках «Краснодара» внутри РПЛ: «Готовы ли мы заплатить за Кисляка, как за Ямаля? Это достояние других топ-клубов. Трансферы гипотетически невозможны»
Максим Бузникин ответил на возможности трансферов «Краснодара» внутри РПЛ.
«Кисляк и Гладышев – это достояние других топ-клубов, ЦСКА и «Динамо». Они сами претендуют на медали, высокие места, у них свои цели и задачи. Как усиление – да.
Но кто их отпустит к нам? Эти трансферы гипотетически невозможны сейчас.
Если предложение будет выгодно ЦСКА, оно вряд ли будет выгодно нам. Готовы ли мы заплатить за Кисляка, как за Ямаля?» – сказал руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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