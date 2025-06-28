Медведев о том, что игроки «Зенита» остались без личных призов: «Ясно, что если команда не выиграла чемпионат и Кубок, то в ее составе не было лучших игроков. Я голосовал за Кордобу»

Александр Медведев высказался о том, что игрокам «Зенита» не вручили личные призы.

Церемония вручения премий «Winline Герои РПЛ» состоялась в пятницу.

Игроки «Зенита » не получили ни одной награды. В число претендентов на призы от клуба из Санкт-Петербурга входили Максим Глушенков (номинация «Лучший игрок сезона») и Педро (номинация «Лучший ассист»).

«Это результат голосования. Ясно, что если команда не выиграла чемпионат и не выиграла Кубок, значит, в ее составе не было лучших игроков.



Лучший игрок сезона? Я голосовал за Кордобу . У нас, думаю, это был Вендел », – сказал председатель правления «Зенита».

Кордоба признан лучшим игроком сезона Мир РПЛ и автором лучшего гола