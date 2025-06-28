Медведев о том, что игроки «Зенита» остались без личных призов: «Ясно, что если команда не выиграла чемпионат и Кубок, то в ее составе не было лучших игроков. Я голосовал за Кордобу»
Александр Медведев высказался о том, что игрокам «Зенита» не вручили личные призы.
Церемония вручения премий «Winline Герои РПЛ» состоялась в пятницу.
Игроки «Зенита» не получили ни одной награды. В число претендентов на призы от клуба из Санкт-Петербурга входили Максим Глушенков (номинация «Лучший игрок сезона») и Педро (номинация «Лучший ассист»).
«Это результат голосования. Ясно, что если команда не выиграла чемпионат и не выиграла Кубок, значит, в ее составе не было лучших игроков.
Лучший игрок сезона? Я голосовал за Кордобу. У нас, думаю, это был Вендел», – сказал председатель правления «Зенита».
Кордоба признан лучшим игроком сезона Мир РПЛ и автором лучшего гола
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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