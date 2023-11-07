Каррагер об игре «Тоттенхэм» – «Челси»: «40 лет смотрю футбол, и это один из самых увлекательных матчей. Вот почему АПЛ – с огромным отрывом лучшая лига мира!»

Джейми Каррагер впечатлен игрой «Тоттенхэма» с «Челси» (1:4) в 11-м туре АПЛ.

«Я смотрю футбол почти 40 лет и, будучи нейтральным зрителем, могу сказать, что это был один из самых увлекательных матчей на моей памяти по целому ряду причин.

Это настоящее шоу, и именно поэтому – с огромным отрывом лучшая лига мира!» – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

Тайм вдевятером, 5 отмененных голов, 22 дополнительные минуты. Безумие «Челси» и «Тоттенхэма» 🔥

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