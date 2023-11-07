Каррагер об игре «Тоттенхэм» – «Челси»: «40 лет смотрю футбол, и это один из самых увлекательных матчей. Вот почему АПЛ – с огромным отрывом лучшая лига мира!»

Теги Челси Джейми Каррагер премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

Джейми Каррагер впечатлен игрой «Тоттенхэма» с «Челси» (1:4) в 11-м туре АПЛ.

«Я смотрю футбол почти 40 лет и, будучи нейтральным зрителем, могу сказать, что это был один из самых увлекательных матчей на моей памяти по целому ряду причин.

Это настоящее шоу, и именно поэтому АПЛ – с огромным отрывом лучшая лига мира!» – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

Тайм вдевятером, 5 отмененных голов, 22 дополнительные минуты. Безумие «Челси» и «Тоттенхэма» 🔥

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20 комментариев

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Дядя ТУРА
он Динамо Махачкала - Нефтихимик что-ли не смотрел???
+10
-2
+8
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SCHOKKKK
Фактит старина Джейми
+8
-3
+5
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дон_бомжови
как фанату синих, было очень тяжело смотреть матч. завидую нейтральным зрителям, конечно
+5
0
+5
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Potomok Budulaya
Ответ mr kovalsky
У кого то еще есть проблемы с плюсами? Не ставятся)
ага
+3
0
+3
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Ксения Ершова
Ответ mr kovalsky
У кого то еще есть проблемы с плюсами? Не ставятся)
Одбобка психанул и украл плюсы спортса
+2
0
+2
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bogdan fedyuk
Ответ damondiamond
как можно дать красную карточку за игру в мяч?
странный вопрос. касание мяча даёт какое то право опасно бить шипами по ногам?
+2
0
+2
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mr kovalsky
У кого то еще есть проблемы с плюсами? Не ставятся)
+7
-6
+1
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James2208
Ответ Дядя ТУРА
он Динамо Махачкала - Нефтихимик что-ли не смотрел???
кажется нет )
+1
0
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Ксения Ершова
Ливерпуль против Тоттенхэм на Энфилде получше был
+1
-1
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Born is the King
Ну в сезоне 15-16 было примерно такое
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Иван..
Матч огонь! Это АПЛ!
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mr kovalsky
Ответ Ксения Ершова
Одбобка психанул и украл плюсы спортса
Починили)
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tem.8888
Ответ дон_бомжови
как фанату синих, было очень тяжело смотреть матч. завидую нейтральным зрителям, конечно
а шпорам какого? видеть линию обороны в центре поля при двух удалениях )) тут точно сердце схватит
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дон_бомжови
Ответ tem.8888
а шпорам какого? видеть линию обороны в центре поля при двух удалениях )) тут точно сердце схватит
это что-то необъяснимое. Смотря матч, думал, может, я чего-то не понимаю в этой игре, зачем так высоко обороняться..
Поставь они автобус, челси ни за что не забил бы им
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tem.8888
Ответ дон_бомжови
это что-то необъяснимое. Смотря матч, думал, может, я чего-то не понимаю в этой игре, зачем так высоко обороняться.. Поставь они автобус, челси ни за что не забил бы им
ну наверное это нормально в Австралии ))
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дон_бомжови
Ответ tem.8888
ну наверное это нормально в Австралии ))
там вообще на руках ходят
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