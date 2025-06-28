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  • Сперцян о Тикнизяне в «Црвене Звезде»: «Рад за него. Наир хотел бороться за высокие места, играть в еврокубках. Желаю проявить себя и уехать в более сильный чемпионат»
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Сперцян о Тикнизяне в «Црвене Звезде»: «Рад за него. Наир хотел бороться за высокие места, играть в еврокубках. Желаю проявить себя и уехать в более сильный чемпионат»

Эдуард Сперцян оценил трансфер Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду».

«Я рад за Тикнизяна! Самое главное, что он выбрал это сам, своим сердцем. Он хотел попробовать где-то поиграть, бороться за высокие места, играть в еврокубках. Я знаю это лично.

Болею за Наира, смотрю его игры. Желаю только без травм, чтобы спустя год проявил себя и уехал в более сильный чемпионат. Наир заслуживает этого», – сказал хавбек «Краснодара».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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