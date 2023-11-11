Реал Мадрид – Валенсия: прогноз на матч 11.11.2023, чемпионат Испании, Ла Лига

В субботу, на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится очередной поединок испанской Примеры. Местный Реал будет принимать Валенсию. Старт матча намечен на 23:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Реала с форой -1 (1,49).

Реал

Перед домашней встречей с Валенсией Реал провел классный матч Лиги чемпионов против Браги. «Бланкос» просто не заметили соперника, разгромив португальцев со счетом 3:0. К слову, «сливочные» досрочно решили вопрос о выходе в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

Перед игрой с Брагой «бланкос» неожиданно потеряли вратаря Кепу Аррисабалагу. Он получил повреждение на разминке. Впрочем, вышедший на поле украинец Андрей Лунин не сплоховал и успел «потащить» пенальти.

«Мы допустили оплошность в начале матча, но Лунин выручил нас. Он очень помог. В дальнейшем мы полностью контролировали ход событий.

У нас очень хороший подбор футболистов, прекрасный состав. Все готовы проявить себя. Рады, что пробились в 1/8 финала. Теперь сосредоточимся на чемпионате Испании. Работаем дальше», – резюмировал наставник Реала Карло Анчелотти.

Еще одна неожиданная новость из стана Реала пришла накануне. В испанской прессе начали активно распространять информацию о том, что «бланкос» якобы отказались от трансфера звездного нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Впрочем, эта история длится так долго, что наскучила всем без исключения. Карло Анчелотти и вовсе наотрез отказался отвечать на вопросы о Мбаппе.

После 11 туров в Примере Реал располагается на втором месте в турнирной таблице. «Бланкос» ждут осечки сенсационного лидера (Жирона) и готовы взобраться на вершину Ла Лиги.

Валенсия

«Летучие мыши» проводят солидный сезон под руководством Рубена Барахи. В настоящее время Валенсия занимает восьмое место в Примере.

При этом походу кампании команда с «Местальи» успела радостно грохнуть «Атлетико» – 3:0. С другими грандами испанского футбола подопечные Барахи пока не играли.

Реал Мадрид – Валенсия: история личных встреч

У соперников богатейшая история противостояний в Ла Лиге. Суммарно Реал и Валенсия провели 176 матчей в рамках элитного испанского дивизиона. Преимущество, как не тяжело догадаться, на стороне Реала. «Бланкос» добыли 92 победы при 47 поражениях. Ещё 37 поединков завершились мировым исходом.

Последний раз команды играли на «Сантьяго Бернабеу» второго февраля 2023 года. Тогда сильнее оказались «сливочные» – 2:0.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Реал Мадрид – Валенсия

Аналитики букмекерских контор уверены, что Реал наберет три очка. BetBoom предлагает поставить на победу «королевского клуба» с коэффициентом 1,32. Успех Валенсии оценивают цифрой 9,4. Ничья идет за 5,57.

Также в БК ждут весьма солидной результативности. BetBoom дает на стандартный тотал больше 2,5 голов кеф 1,63 (ТМ – 2,33).

Мы считаем, что Реал не позволит себе расслабиться и в обязательном порядке захочет забрать полновесные три очка. Команда Карло Анчелотти набрала прекрасную форму, все лидеры атаки в строю. Не видим препятствий тому, чтобы «бланкос» не справились с «летучими мышами». Предлагаем поставить на победу «сливочных» с форой -1. БК BetBoom дает на такой исход событий коэффициент 1,49 (подойдет для экспресса).

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