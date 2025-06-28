«Гребаная крыса». Фанаты «Атлетика» снова испортили мурал Уильямса, к восстановлению которого клуб приступил вчера
Мурал Нико Уильямса снова испортили.
Напомним, ранее болельщики «Атлетика» выразили недовольство возможным уходом 22-летнего вингера в «Барселону». Они закрасили Нико на мурале в городе Баракальдо, посвященном победе «Атлетика» в Кубке Испании, на месте изображения игрока оставили надпись: «Уйдешь ты или останешься, ты потерял уважение». «Атлетик» осудил поведение фанатов: «Неуважение к одному из нас – это неуважение к клубу».
Вчера клуб объявил, что приступил к восстановлению мурала совместно с художником Карлосом Лопесом.
Однако ночью неизвестные снова испортили изображение. Они закрасили лицо Нико синей краской и написали «Гребаная крыса».
Фото: x.com/elchiringuitotv
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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