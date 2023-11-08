Где смотреть Челси – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 12 ноября

В воскресенье, 12 ноября, сыграют Челси и Манчестер Сити в 12 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Челси – Манчестер Сити

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Челси – Манчестер Сити

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