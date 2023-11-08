Где смотреть Челси – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 12 ноября
В воскресенье, 12 ноября, сыграют Челси и Манчестер Сити в 12 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Челси – Манчестер Сити
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Челси – Манчестер Сити
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
Комментарии