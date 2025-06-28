Мусаев о 4:1 с Махачкалой: «У «Краснодара» много брака, хотелось бы больше движения. Еще есть две недели до Суперкубка, будем усиленно тренироваться»
Мурад Мусаев высказался о победе «Краснодара» над «Динамо» Махачкала (4:1).
В пятницу команды встретились в товарищеском матче.
«Первая игра сезона после двух недель тренировок. Тяжело, наверное, в первой игре быть довольным. Было видно, что много брака, игрокам непросто, хотелось бы больше движения.
Тем не менее мы выиграли, это очень важно. Сыграли 120 минут, все ребята, которые находились с нами в тренировочном процессе, получили практику. Еще пришло несколько молодых игроков, которые тоже хорошо себя проявили, забили голы.
В целом, то, что планировали, сделали. Хотелось бы, наверное, с большим качеством, но ничего. Еще есть две недели до Суперкубка, будем усиленно тренироваться», – сказал главный тренер «быков».
Напомним, что 12 июля чемпион России «Краснодар» сыграет с обладателем Фонбет Кубка России ЦСКА.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
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