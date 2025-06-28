МЛС. «Атланта» Миранчука встретится с «Интер Майами» Месси, «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Реал Солт Лэйк»
В МЛС пройдут очередные матчи.
В ночь на воскресенье «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука встретится с «Интер Майами» Лионеля Месси.
«Канзас-Сити», за который выступает Магомед-Шапи Сулейманов, будет играть с «Реал Солт Лэйк».
МЛС
Регулярный чемпионат
МЛС. Регулярный чемпионат
28 июня 23:30, Chase Stadium
Не начался
МЛС. Регулярный чемпионат
29 июня 00:30, Чилдренс Мерси Парк
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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