МЛС. «Атланта» Миранчука встретится с «Интер Майами» Месси, «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Реал Солт Лэйк»

В МЛС пройдут очередные матчи.

В ночь на воскресенье «Атланта Юнайтед » Алексея Миранчука встретится с «Интер Майами » Лионеля Месси .

«Канзас-Сити», за который выступает Магомед-Шапи Сулейманов , будет играть с «Реал Солт Лэйк».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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