Мостовой о «Золотом мяче» в 2024-м: «Винисиус творил, забивал, отдавал, а приз получил Родри. Объясняли, что он выиграл ЛЧ, Евро. Так это команда выиграла! Где индивидуальность?»

Александр Мостовой не согласился с результатом «Золотого мяча» в 2024 году.

Награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а второе место в голосовании занял вингер «Реала» Винисиус.

«Ну как можно было отдать «Золотой мяч» Родри? Винисиус творил, забивал, отдавал, а приз получает Родри .

А потом удивляются, почему «Реал » не приехал на церемонию вручения. Конечно, они не приедут после такого! Как можно было это сделать?

«Золотой мяч» – это приз индивидуальный, когда вручили Родри, объясняли это тем, что он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы.

Так это команда выиграла, а не один Родри! Где индивидуальность?» – сказал бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой .