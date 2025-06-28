Мостовой о «Золотом мяче» в 2024-м: «Винисиус творил, забивал, отдавал, а приз получил Родри. Объясняли, что он выиграл ЛЧ, Евро. Так это команда выиграла! Где индивидуальность?»
Александр Мостовой не согласился с результатом «Золотого мяча» в 2024 году.
Награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а второе место в голосовании занял вингер «Реала» Винисиус.
«Ну как можно было отдать «Золотой мяч» Родри? Винисиус творил, забивал, отдавал, а приз получает Родри.
А потом удивляются, почему «Реал» не приехал на церемонию вручения. Конечно, они не приедут после такого! Как можно было это сделать?
«Золотой мяч» – это приз индивидуальный, когда вручили Родри, объясняли это тем, что он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы.
Так это команда выиграла, а не один Родри! Где индивидуальность?» – сказал бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Газета.Ru»
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