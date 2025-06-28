Кюйт возглавил «Дордрехт» – клуб первого дивизиона чемпионата Нидерландов. Экс-футболист «Ливерпуля» ранее тренировал в Бельгии

Дирк Кюйт возглавил клуб из первого дивизиона чемпионата Нидерландов.

44-летний специалист стал главным тренером «Дордрехт», подписав с клубом соглашение на один сезон.

Дирк Кюйт ранее работал в бельгийском «Берсхоте», который тренировал с декабря 2023 года по июнь 2025 года.

В прошлом сезоне «Дордрехт » занял пятую строчку в первом дивизионе, набрав 68 очков в 38 матчах.