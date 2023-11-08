Капитан «Янг Бойз» Камара попросил у Холанда футболку в перерыве матча ЛЧ. Эрлинг отдал, но был недоволен: «Так не делают»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Янг Бойз высшая лига Швейцария Лига чемпионов УЕФА игровая форма Мохамед Али Камара Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд был недоволен соперником, попросившим футболку в перерыве.

«Манчестер Сити» разгромил «Янг Бойз» (3:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль.

В перерыве матча капитан швейцарской команды Мохамед Камара подошел к форварду «горожан» и попросил у него футболку.

Норвежец удовлетворил просьбу соперника, но был недоволен ей. Холанд покачал головой и сказал защитнику: «Так не делают».

Холанд в стиле Дрогба – сам пообещал выбрать празднование на церемонии «ЗМ». Похоже?

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21 комментарий

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МастерКожанойСферы
Дно пробито. Команда летит 2-0, а капитан думает лишь о том, чтобы выцыганить футболку. Я бы его убил)
+41
-5
+36
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Отец Абду
Это неуважение к своей команде и даже к самому себе просить, пока не закончился матч... Даже если это Месси и Роналду
+42
-6
+36
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Салауат Нуралиев
Действует на опережение пацан)
+14
-1
+13
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Roman
Ответ КонниЛингус
Комментарий скрыт
Что в перерыве майки не просят, а ждут конца матча
+11
-2
+9
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Александр Костенко
В целом да. Футбольный этикет надо соблюдать. )
+5
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LaffyTaffy
Потом впарит на швейцарском авито за несколько тыщ франков
+4
0
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МеняИгнорируетСпортс
Ответ Жаргал Шадапов
Да ещё и капитан команды *ля
"Ещё одна такая просьба футболки и я тебе в лоб дам" - ответил норвежец.
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ман сити фейк
Некрасиво со стороны игрока Янг Бойза. Мог бы попросить после матча. А Холанд добряк, хороший человек одним словом.
+5
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Жаргал Шадапов
Ответ МастерКожанойСферы
Дно пробито. Команда летит 2-0, а капитан думает лишь о том, чтобы выцыганить футболку. Я бы его убил)
Да ещё и капитан команды *ля
+4
-1
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#SharkTeam
Боялся, что Холанда заменят до конца матча и футболки тютю, можно понять
+3
-1
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Никита Алексеев
А мог в Краснодаре сейчас бороться за чемпионство
+2
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ceH9l
Ответ МастерКожанойСферы
Дно пробито. Команда летит 2-0, а капитан думает лишь о том, чтобы выцыганить футболку. Я бы его убил)
Может это хитрый план был: запасные футболки выкрадены во время первого тайма, в перерыве выпрошена последняя футболка. Холанд такой заходит в раздевалку без футболки, а другой-то и нету! Выход один - замена. Игрок соперника нейтрализован. Но видимо что-то пошло не так )))
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red hikkikomori
Ответ Roman
Что в перерыве майки не просят, а ждут конца матча
Да много раз футболисты менялись майками в перерыве, просто тут чел не стал свою предлагать, видимо думал что холану она на фиг не сдалась
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Petter Hegre
Ответ Салауат Нуралиев
Действует на опережение пацан)
В большой семье так, кто не успел, тот опоздал 😀
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Камиль Габитов
Ну...Тут все понятно,какой капитан такая и команда.
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tolobas
Они, вообще, не играть туда приехали, судя по 0,00 по XG. Первый раз такое вижу
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Артем Кочешев
надо было еще плакат нарисовать "Эрлинг - я твой фанат"
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