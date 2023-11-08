Эрлинг Холанд был недоволен соперником, попросившим футболку в перерыве.

« » разгромил « » (3:0) в 4-м туре группового этапа чемпионов. Холанд оформил дубль.

В перерыве матча капитан швейцарской команды подошел к форварду «горожан» и попросил у него футболку.

Норвежец удовлетворил просьбу соперника, но был недоволен ей. Холанд покачал головой и сказал защитнику: «Так не делают».

Холанд в стиле Дрогба – сам пообещал выбрать празднование на церемонии «ЗМ». Похоже?

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