Капитан «Янг Бойз» Камара попросил у Холанда футболку в перерыве матча ЛЧ. Эрлинг отдал, но был недоволен: «Так не делают»
Эрлинг Холанд был недоволен соперником, попросившим футболку в перерыве.
«Манчестер Сити» разгромил «Янг Бойз» (3:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль.
В перерыве матча капитан швейцарской команды Мохамед Камара подошел к форварду «горожан» и попросил у него футболку.
Норвежец удовлетворил просьбу соперника, но был недоволен ей. Холанд покачал головой и сказал защитнику: «Так не делают».
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