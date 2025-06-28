  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Титов про РПЛ: «Смена чемпиона пойдет на пользу. То же было, когда «Спартак» выиграл 6 раз подряд – мы тогда чуть ли не мертвые повылезали, да и клуб разваливался изнутри»
10

Титов про РПЛ: «Смена чемпиона пойдет на пользу. То же было, когда «Спартак» выиграл 6 раз подряд – мы тогда чуть ли не мертвые повылезали, да и клуб разваливался изнутри»

Егор Титов считает, что смена чемпиона пойдет на пользу Мир РПЛ.

«Конечно, смена чемпиона на пользу! То же самое было и с нами, когда мы выиграли шесть раз подряд, и тогда чуть ли не мертвые повылезали и говорят – ну, неинтересно, для пользы нашему чемпионату надо, чтобы кто-то стал новым чемпионом.

Да и «Спартак» тогда стал сам разваливаться изнутри, все сошлось и получилось закономерно. Так что теперь мы должны увидеть другой «Зенит», а конкуренция в лиге стала очень хорошей.

И сейчас я даже не могу назвать однозначного претендента. Понятно, что есть шесть-семь клубов, которые будут бороться, но кто именно победит – вообще не могу сказать», – сказал экс-капитан «Спартака».

Напомним, в прошлом сезоне чемпионство взял «Краснодар». «Зенит» впервые с 2018 года не стал чемпионом.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoЕгор Титов
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoСпартак
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Титов о Заболотном: «Всем нужен «столб», не только «Спартаку», но где его взять? Если уедет Угальде, Антона можно рассматривать»
14вчера, 08:48
Титов о трансферах «Спартака»: «При Романцеве приходили за «ромбик», это была магия. Сейчас приходят за нули в контрактах, а агенты выкручивают руки»
4326 июня, 20:07
Титов о «Рубине»: «Матчи в Казани всегда приятно смотреть, особенно против команд первой шестерки. Такая заруба, просто уровень Лиги чемпионов»
626 июня, 19:15
Титов о поведении Станковича: «С плохими результатами пошла какая-то Медиалига. Когда тренерский штаб себя так ведет, команда реагирует – так можно «сгореть»
226 июня, 18:08
Главные новости
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Челси» против «Бенфики», «Палмейрас» сыграет с «Ботафого»
244 минуты назад
Клопп о новом формате КЧМ: «Худшая идея, реализованная в футболе. Игроки не смогут восстановиться ни физически, ни морально. Боюсь, будет беспрецедентное число травм»
48 минут назад
Шнякин поздравил Нагучева с призом лучшему комментатору сезона: «Мы подшучиваем: в некоторых интонациях Нагуч – чисто Васин сыночек. Справедливо, что его наследник берет премию имени Уткина»
1028 минут назад
Месси, Хвича, Суарес, Рамос, Гарсия из «Реала» и Йылдыз из «Юве» – в сборной группового этапа КЧМ от WhoScored
1739 минут назад
«Лацио» через суд выселил с базы бывшего дрессировщика орла-талисмана клуба. Выкладывавший фото пениса Бернабе отказывался съезжать добровольно
1645 минут назад
«Фернандес – фуфло самое настоящее. Он в России понты навел для кухарок, а в Бразилии никому не нужен. 10 лет болтался в ЦСКА и по-русски не научился разговаривать». Пономарев о Марио
4559 минут назад
«Зачем иностранцы в штабе сборной? Романцева пригласи, «Царя», Шалимова, Аленичева. Я возмущен!» Кавазашвили о помощниках Карпина
33сегодня, 09:32
Радимов попал в список «Миротворца»
47сегодня, 09:18
Самое время создать блог – выскажитесь про КЧМ на Трибуне
сегодня, 09:00
Генсек РФС Митрофанов: «Украинцы постоянно рекомендуют той или иной стране с нами не играть. Но вы же видите, что матчи проводятся, причем с интересными и сильными сборными»
16сегодня, 08:40
Ко всем новостям
Последние новости
Дюков сообщил, что РФС обсуждал с США проведение товарищеского матча на юношеском и молодежном уровнях
14 минут назад
LEON Вторая лига А. «Челябинск» сыграет с «Волгарем» в ответном переходном матче
33 минуты назад
Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. Мексика сыграет с Саудовской Аравией, Канада – с Гватемалой, США встретятся с Коста-Рикой в понедельник
51 минуту назад
Мурад Мусаев: «Надо забыть уже чемпионство «Краснодара». Если хотим побеждать, это нужно оставить в прошлом»
4сегодня, 09:15
«Хоффенхайм» купил защитника сборной Японии Матиду у «Юниона» за 4,5 млн евро
1сегодня, 09:13Фото
Иммобиле перейдет в «Болонью» из «Бешикташа». 35-летний форвард стал лучшим бомбардиром турецкого клуба в прошлом сезоне
7сегодня, 08:56
Сперцян о Тикнизяне в «Црвене Звезде»: «Рад за него. Наир хотел бороться за высокие места, играть в еврокубках. Желаю проявить себя и уехать в более сильный чемпионат»
1сегодня, 08:45
Черчесов о том, кто лучше как вратарь – он или Агкацев: «Агкацев. Он действующий вратарь, я прошлый. Имена одинаковые – уже хорошо»
4сегодня, 08:28
МЛС. «Атланта» Миранчука встретится с «Интер Майами» Месси, «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Реал Солт Лэйк»
7сегодня, 08:14
Евро-2025 (U21). Финал. Англия против Германии
сегодня, 07:45