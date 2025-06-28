Титов про РПЛ: «Смена чемпиона пойдет на пользу. То же было, когда «Спартак» выиграл 6 раз подряд – мы тогда чуть ли не мертвые повылезали, да и клуб разваливался изнутри»

Егор Титов считает, что смена чемпиона пойдет на пользу Мир РПЛ.

«Конечно, смена чемпиона на пользу! То же самое было и с нами, когда мы выиграли шесть раз подряд, и тогда чуть ли не мертвые повылезали и говорят – ну, неинтересно, для пользы нашему чемпионату надо, чтобы кто-то стал новым чемпионом.

Да и «Спартак» тогда стал сам разваливаться изнутри, все сошлось и получилось закономерно. Так что теперь мы должны увидеть другой «Зенит », а конкуренция в лиге стала очень хорошей.

И сейчас я даже не могу назвать однозначного претендента. Понятно, что есть шесть-семь клубов, которые будут бороться, но кто именно победит – вообще не могу сказать», – сказал экс-капитан «Спартака ».

Напомним, в прошлом сезоне чемпионство взял «Краснодар ». «Зенит» впервые с 2018 года не стал чемпионом.