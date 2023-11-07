Постекоглу про ВАР в матче с «Челси» (1:4): «Игру почти невозможно анализировать. Каждый эпизод проходит чуть ли не судебную экспертизу, а я просто стою и жду. Мне такой футбол не нравится»

Теги Челси премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм видеоповторы Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу отметил характер «Тоттенхэма», игравшего с «Челси» вдевятером.

О поражении со счетом 1:4

«Сложно переварить такой матч. Игру почти невозможно анализировать, потому что казалось, что она выходила из-под контроля на большие отрезки. Я разочарован результатом, но по-настоящему горжусь футболистами. Они отдали все силы, и это тот позитив, который мы принимаем.

Пару раз мы были очень близки к тому, чтобы сравнять счет, это демонстрирует нашу силу воли.

Думаю, мы хорошо начали, забили отличный гол и были в паре сантиметров от второго. Красная карточка повлияла на ход матча. Судьи хорошо рассмотрели эпизод, так что я вынужден принять его.

Мне показалось, что я просто стою и жду, когда что-нибудь произойдет, когда изучали повтор. И это ощущение часто повторялось по ходу игры.

Каждый эпизод проходит чуть ли не судебную экспертизу, такой сейчас футбол, и мне это не нравится. Может, кому-то и нравятся все те паузы, которые сегодня были, но я предпочел бы, чтобы мы играли в футбол».

Об игре высоким блоком после двух удалений

«Вот такая у нас команда, дружище, и такой она будет до тех пор, пока ее тренирую я.

Даже оставшись впятером, мы попытаемся добиться своего», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

Тайм вдевятером, 5 отмененных голов, 22 дополнительные минуты. Безумие «Челси» и «Тоттенхэма» 🔥

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23 комментария

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Noxxx Leon
Мужик, без нытья, четко и по делу все сказал
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Mario Lee
Один какой же крутой тренер в похожей ситуации месяц ныл в интервью, а тут человек максимально спокойно отреагировал
Постекоглу на данный момент - главное открытие этого сезона, не хватало такого тренера в АПЛ - с интересной игрой, железными принципами и игнором судейства
+7
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Sn00pyyy
Ответ Bayern Munich
Да нужно как прошлый раз отменить чистой гол Диаса, ничего не разобрав
Ведь не он, и не игроки ттх его отменили. К чему эти реплики.
+7
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Born is the King
Особенно гол Кайседы. Уже в дальних ударах с 25 метров нельзя быть уверенным. Всё равно нашли офсайд
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Febos_
ну это реально один из самых странных игр последних лет , у меня самого ощущения как будто Челси проиграли хотя счёт говорит совсем об обратном .
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Recruiter
Конечно ему ВАР не нравится, с ВАРом он бы не обыграл Ливерпуль
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Кенигсбергер
Ответ Born is the King
Особенно гол Кайседы. Уже в дальних ударах с 25 метров нельзя быть уверенным. Всё равно нашли офсайд
Чистейший офсайд. Джексон на линии удара, в правилах это офсайд даже если игрок не касался мяча. Жалуйся на правила.
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Тухель
Необычный матч конечно и да тут нечего анализировать кроме того, что большинство фанатов Ливерпуля гниль.
Я больше симпатизирую Челси и победа это хорошо и она нужна, но хотелось бы победить по другому. Но то говно которое изрыгают Красные на каждой ветке связанной с этим матчем это дичайший позор.
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molfdilw
Ответ Noxxx Leon
Мужик, без нытья, четко и по делу все сказал
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Grime Font
Ответ Born is the King
Особенно гол Кайседы. Уже в дальних ударах с 25 метров нельзя быть уверенным. Всё равно нашли офсайд
я чёт вообще этот момент не понял, ибо отходил после того как он забил. где там офсайд то нашли?
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Born is the King
Ответ Grime Font
я чёт вообще этот момент не понял, ибо отходил после того как он забил. где там офсайд то нашли?
Посчитали, что Нико находился в офсайде на линии траектории мяча, когда бил Кайседа
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bogdan fedyuk
Ответ Born is the King
Особенно гол Кайседы. Уже в дальних ударах с 25 метров нельзя быть уверенным. Всё равно нашли офсайд
чистый гол как по мне украли у кайседо. я ещё понимаю когда игрок в офсайде перекрывает траекторию в 2-5 метрах перед вратарём. но в 15 - это уже чушь какая та
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U
Ответ Jim Korbett
А чего ему ныть, там же не было спорных моментов.
Ну в глазах новоиспеченных фанатов "человека с железными принципами" официально украденный гол - это похожая на справедливые удаления и справедливые отмены ситуация.
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