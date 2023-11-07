Постекоглу про ВАР в матче с «Челси» (1:4): «Игру почти невозможно анализировать. Каждый эпизод проходит чуть ли не судебную экспертизу, а я просто стою и жду. Мне такой футбол не нравится»
Эндж Постекоглу отметил характер «Тоттенхэма», игравшего с «Челси» вдевятером.
О поражении со счетом 1:4
«Сложно переварить такой матч. Игру почти невозможно анализировать, потому что казалось, что она выходила из-под контроля на большие отрезки. Я разочарован результатом, но по-настоящему горжусь футболистами. Они отдали все силы, и это тот позитив, который мы принимаем.
Пару раз мы были очень близки к тому, чтобы сравнять счет, это демонстрирует нашу силу воли.
Думаю, мы хорошо начали, забили отличный гол и были в паре сантиметров от второго. Красная карточка повлияла на ход матча. Судьи хорошо рассмотрели эпизод, так что я вынужден принять его.
Мне показалось, что я просто стою и жду, когда что-нибудь произойдет, когда изучали повтор. И это ощущение часто повторялось по ходу игры.
Каждый эпизод проходит чуть ли не судебную экспертизу, такой сейчас футбол, и мне это не нравится. Может, кому-то и нравятся все те паузы, которые сегодня были, но я предпочел бы, чтобы мы играли в футбол».
Об игре высоким блоком после двух удалений
«Вот такая у нас команда, дружище, и такой она будет до тех пор, пока ее тренирую я.
Даже оставшись впятером, мы попытаемся добиться своего», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
Тайм вдевятером, 5 отмененных голов, 22 дополнительные минуты. Безумие «Челси» и «Тоттенхэма» 🔥
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Постекоглу на данный момент - главное открытие этого сезона, не хватало такого тренера в АПЛ - с интересной игрой, железными принципами и игнором судейства
Я больше симпатизирую Челси и победа это хорошо и она нужна, но хотелось бы победить по другому. Но то говно которое изрыгают Красные на каждой ветке связанной с этим матчем это дичайший позор.