Маурисио Почеттино: «Многие тренеры хотели ВАР, а когда он работает против них, называют его позором. Мы хотели, чтобы в футболе появились технологии, и теперь они есть»
Маурисио Почеттино высказался об отношении тренеров к системе ВАР.
Вчера «Челси» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 11-го тура АПЛ (4:1). В ходе игры были отменены 4 гола, а два игрока «шпор» получили красные карточки.
«Это тот футбол, которого мы хотели, мы хотели, чтобы появились технологии, и теперь они есть. Я говорил, что не хочу введения ВАР, но теперь поддерживаю его, нам нужно найти лучший способ [его применения]
Мы отыграли 110 минут. Мы были открыты для внедрения этой технологии. Очень многие тренеры хотели ВАР, а когда он начал работать против них, стали называть его позором, найти баланс действительно сложно. Нам нужно постараться помочь в улучшении ситуации», – сказал главный тренер «Челси».
Постекоглу про ВАР в матче с «Челси» (1:4): «Игру почти невозможно анализировать. Каждый эпизод проходит чуть ли не судебную экспертизу, а я просто стою и жду. Мне такой футбол не нравится»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Что ты несешь, Ливерпуль на выезде в 9 играл лучше, чем петухи дома всем составом вместе с арбитром, даже победный гол сами не смогли забить, а оказавшись в подобной ситуации огребли разгром.
Но ему невдомек, он мыслит с 2мя извилинами в голове, для него это сложно понять. Как и его адептам фанатью.