Маурисио Почеттино: «Многие тренеры хотели ВАР, а когда он работает против них, называют его позором. Мы хотели, чтобы в футболе появились технологии, и теперь они есть»

Маурисио Почеттино высказался об отношении тренеров к системе ВАР.

Вчера «Челси» одержал победу над « » в матче 11-го тура (4:1). В ходе игры были отменены 4 гола, а два игрока «шпор» получили красные карточки.

«Это тот футбол, которого мы хотели, мы хотели, чтобы появились технологии, и теперь они есть. Я говорил, что не хочу введения ВАР, но теперь поддерживаю его, нам нужно найти лучший способ [его применения]

Мы отыграли 110 минут. Мы были открыты для внедрения этой технологии. Очень многие тренеры хотели ВАР, а когда он начал работать против них, стали называть его позором, найти баланс действительно сложно. Нам нужно постараться помочь в улучшении ситуации», – сказал главный тренер «Челси».

Постекоглу про ВАР в матче с «Челси» (1:4): «Игру почти невозможно анализировать. Каждый эпизод проходит чуть ли не судебную экспертизу, а я просто стою и жду. Мне такой футбол не нравится»

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