Маурисио Почеттино: «Многие тренеры хотели ВАР, а когда он работает против них, называют его позором. Мы хотели, чтобы в футболе появились технологии, и теперь они есть»

Теги Челси премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Маурисио Почеттино видеоповторы Футбол

Маурисио Почеттино высказался об отношении тренеров к системе ВАР.

Вчера «Челси» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 11-го тура АПЛ (4:1). В ходе игры были отменены 4 гола, а два игрока «шпор» получили красные карточки. 

«Это тот футбол, которого мы хотели, мы хотели, чтобы появились технологии, и теперь они есть. Я говорил, что не хочу введения ВАР, но теперь поддерживаю его, нам нужно найти лучший способ [его применения]

Мы отыграли 110 минут. Мы были открыты для внедрения этой технологии. Очень многие тренеры хотели ВАР, а когда он начал работать против них, стали называть его позором, найти баланс действительно сложно. Нам нужно постараться помочь в улучшении ситуации», – сказал главный тренер «Челси». 

Постекоглу про ВАР в матче с «Челси» (1:4): «Игру почти невозможно анализировать. Каждый эпизод проходит чуть ли не судебную экспертизу, а я просто стою и жду. Мне такой футбол не нравится»

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23 комментария

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Трент 66
Новоиспеченный греческий герой явный тому пример, с Ливерпулем было все ок, но вчера ему вдруг не понравилось..
+39
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Арман Мартиросян
Ответ Dias Yessengulov
в отличие от Клоппа, мусолить эту тему месяц точно не будет
А что там мусолить, если все решения по делу?
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KeriLLo
Многие тренеры ещë путают, говоря, что Вар ошибается, это всего лишь инструмент, а вот как судьи сидя за монитором допускают нелепые ошибки - непонятно. Ну и всë равно даже при отвратном судействе в той же Англии скандалы обычно в тех моментах когда без видеоповторов не разберёшься.
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Трент 66
Ответ Vvild
Лол, опять вы тут. У вас фиксация на том матче что ли? Послушай его интервью, всё он правильно сказал, ни слова нытья об удалениях, только о том, что ему не нравятся паузы. Тоттенхэм в отличии от ваших лузерпульцев вчера не заперся трусливо в штрафной, а бился до конца.
А что ему ныть? Тут удаления 100%, чистые голы у Шпор не отменяли, не прощали такие же грубые фолы у Челси.
Что ты несешь, Ливерпуль на выезде в 9 играл лучше, чем петухи дома всем составом вместе с арбитром, даже победный гол сами не смогли забить, а оказавшись в подобной ситуации огребли разгром.
+11
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Арман Мартиросян
Помню, Маурисио был ярым противником ВАР до того самого матча против Сити в ЛЧ.
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Рашпель793
Так позор то не ВАР, а тем клоунам, что видят повторы и принимают неправильные решения. Сама система повторов была и остаётся позитивным нововведением.
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deadjoker
Ну вчера ВАР то отработал вроде чисто. Все нарушения по делу, в обе стороны офсайды миллиметровые правильно определили.
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City 100 points
Ответ Dias Yessengulov
в отличие от Клоппа, мусолить эту тему месяц точно не будет
А были спорные решения, чтобы их мусолить? В матче с Ливерпулем их была куча..
+3
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KMR
Ещё бы дали системе принимать решения. А то каждый за пультом видит свою реальность
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MVL
Ошибок стало в разы меньше, напрягают только сантиметровые оффсайды.
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ман сити фейк
Ответ Vvild
Лол, опять вы тут. У вас фиксация на том матче что ли? Послушай его интервью, всё он правильно сказал, ни слова нытья об удалениях, только о том, что ему не нравятся паузы. Тоттенхэм в отличии от ваших лузерпульцев вчера не заперся трусливо в штрафной, а бился до конца.
Чуть мягче с ними, обидятся. Начинают везде поливать грязью как мансю и шарка
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tem.8888
Ответ Трент 66
Новоиспеченный греческий герой явный тому пример, с Ливерпулем было все ок, но вчера ему вдруг не понравилось..
хватить уже выдумывать за других, в обоих матчах он сказал, что ему не нравится вар, но принимает его решения и ничего больше
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Ман Сити
Ответ Арман Мартиросян
Помню, Маурисио был ярым противником ВАР до того самого матча против Сити в ЛЧ.
Еще бы он против был, ему тогда гол рукой засчитали, сказав что нужного ракурса просто не было
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Моуриниста
Хочется подойти к этому Пятачине и сказать: "Дело не в ВАР, а в тех кто за ним сидит, в тех кто им пользуется!"

Но ему невдомек, он мыслит с 2мя извилинами в голове, для него это сложно понять. Как и его адептам фанатью.
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Серегей Юдин
Самое интересное что ВАР был в пользу ТТ. Если смотреть ситуации то всегда поднимал ассистент флажок офсайда, когда игроки ТТ забивали мяч и 1 раз не поднял, когда игроки Челси забивали мяч - руку не увидел Стерлинга. Единственный момент по поводу пенальти и удаления, который бы не был в обычном матче без ВАР.
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City 100 points
Ответ ман сити фейк
Чуть мягче с ними, обидятся. Начинают везде поливать грязью как мансю и шарка
Так вы те еще лицемеры, верно вас оценивают.
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Snid
Ответ ман сити фейк
Чуть мягче с ними, обидятся. Начинают везде поливать грязью как мансю и шарка
Кто бы говорил, фейк.
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Трент 66
Ответ Dias Yessengulov
в отличие от Клоппа, мусолить эту тему месяц точно не будет
А что мусолить то скажи? Какие ошибки в этом матче были?
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Tun
Ответ Арман Мартиросян
Помню, Маурисио был ярым противником ВАР до того самого матча против Сити в ЛЧ.
один из первых матчей, где вар реально изменил игру, тот офсайд в конце игры еще год назад не заметили бы
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