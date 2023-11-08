«Ман Сити» и «РБ Лейпциг» вышли в плей-офф ЛЧ. «Горожане» набрали 12 из 12 возможных очков в 4 турах

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

В 4-м туре группового этапа «горожане» на своем поле разгромили « » (3:0), а «Лейпциг» в гостях победил «Црвену Звезду» (2:1).

« » выиграл 4 из 4 матчей текущего розыгрыша чемпионов и возглавляет группу с 12 очками, у «Лейпцига» 9 баллов. За два тура до конца команды под руководством и Марко Розе обеспечили себе выход в следующую стадию турнира.

У «Янг Бойз» и «Црвены Звезды» по 1 очку после 4 туров.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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