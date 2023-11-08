«Ман Сити» и «РБ Лейпциг» вышли в плей-офф ЛЧ. «Горожане» набрали 12 из 12 возможных очков в 4 турах

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«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

В 4-м туре группового этапа «горожане» на своем поле разгромили «Янг Бойз» (3:0), а «Лейпциг» в гостях победил «Црвену Звезду» (2:1).

«Манчестер Сити» выиграл 4 из 4 матчей текущего розыгрыша Лиги чемпионов и возглавляет группу с 12 очками, у «Лейпцига» 9 баллов. За два тура до конца команды под руководством Пепа Гвардиолы и Марко Розе обеспечили себе выход в следующую стадию турнира.

У «Янг Бойз» и «Црвены Звезды» по 1 очку после 4 туров.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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21 комментарий

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Эксперимент
На чиле, на расслабоне
+22
-1
+21
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Ебздрогыч
На изи, даже особо не включаясь!
+15
0
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Миндовг
А Лейпциг? 8 очков отрыва за 2 тура
+9
0
+9
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Ман Сити
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
каждый год стабильно мс попадает в лёгкую группу, подозрительно
Для Сити все группы будут легкими. Вон ПСЖ был не так давно в группе и что? Ну и как бы 1-я корзина всегда.
+6
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КобеКириленко
Ответ Миндовг
А Лейпциг? 8 очков отрыва за 2 тура
Лейпциг чуть позже закончил играть. Поэтому Сити первее вышел в плов.
+5
0
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Поздравляю всех горожан с победой и выходом в плей-офф!💙👏
+5
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#SharkTeam
Ответ Блуждающий странник
Неожиданно легко Сити прошел эту группу смерти
Не группа смерти конечно, но тот же манЮ из такой не выходил пару лет назад, отлетев от янгбойсов
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lundian
Лейпциг тоже вышел
+4
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Блуждающий странник
Неожиданно легко Сити прошел эту группу смерти
+3
0
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Ман Сити
Есть рекорд ЛЧ? 0 ударов 0 в створ 0.00 xG
Кто-то повторял такое до Сити?
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Кашшай Чакырович
Сити вышел бы из любой группы с первого места ! Ни одна команда в мире не хотела бы себе в группу Сити это сразу - 1 место на выход в плей офф !
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S Works Tarmac SL7
Лейпциг красавцы!!
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Михо
Неожиданно конечно
+2
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Иван Иванов
Ответ Ман Сити
Есть рекорд ЛЧ? 0 ударов 0 в створ 0.00 xG Кто-то повторял такое до Сити?
0 угловых, даже офсайдов нет. Ор! 😂
0
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Ман Сити
Ответ Иван Иванов
0 угловых, даже офсайдов нет. Ор! 😂
Я 0.00 xG впервые вижу, обычно какая-то доля да набирается
0
0
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Эксперимент
Ответ Ман Сити
Есть рекорд ЛЧ? 0 ударов 0 в створ 0.00 xG Кто-то повторял такое до Сити?
Похоже рекорд ЛЧ
0
0
0
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Иван Иванов
Ответ Ман Сити
Я 0.00 xG впервые вижу, обычно какая-то доля да набирается
🤣
0
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