Перес хочет дать Зидану должность в «Реале». Это может повлиять на приглашение Мбаппе (As)

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Зинедин Зидан может вернуться в «Реал».

Как сообщает As, Флорентино Перес хочет, чтобы экс-футболист и тренер команды вошел в организационную структуру клуба.

Президент считает, что Зидан может принести «Реалу» пользу в роли советника или какой-либо другой.

Отмечается, что Зидан сохраняет влияние в команде. Он сыграл определенную роль в трансферах Эдуардо Камавинга, Орельена Тчуамени и Джуда Беллингема, также с его именем связывают возможное приглашение Райана Шерки и Килиана Мбаппе

Несмотря на то, что Зидан покинул «Реал» не на самой позитивной ноте, отношения между ним и Флорентино Пересом со временем наладились. 

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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21 комментарий

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белошип
Зидана можно позвать лишь для того,чтобы он повторил гениальные 3лч подряд,а не ради Мбапы)
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LIBerly
"Киллиан, поможешь сдвинуть Дешама? А я помогу с теплым местечком в Испании. Договорились?"
+10
-3
+7
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Kubinec_
Поваром
+8
-5
+3
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Muhammad Juraev
Кто нибудь из сливоглоров объяснит "Двери навсегда для него закрыты"?)
Это переобувание?)
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alexey alexeev
Ответ белошип
Зидана можно позвать лишь для того,чтобы он повторил гениальные 3лч подряд,а не ради Мбапы)
ну тогда еще придется доставать из загашника легендарное трио чакыр-кашшаи-клаттенбург
+12
-10
+2
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Мохнатый55
Ответ alexey alexeev
ну тогда еще придется доставать из загашника легендарное трио чакыр-кашшаи-клаттенбург
А на замене Оливер-Куйперс-Рокки.
+6
-4
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alexey alexeev
Ответ Stasinho7
зависть?
просто факты, не стоит принижать вклад реальных легенд сантиаго бернабеу
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QWertY
Ответ Kubinec_
Поваром
Как другой лысый повар?
Потом Зидан создаст собственный чвк)
+4
-3
+1
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Тюменец
Должность Зидана: «главный претендент на пост главного тренера, когда старые надоедают»
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Mr. Galacticos
респект Пересу👏
умеет ценить НУЖНЫХ людей👍
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SyXarik
ну Перес даёт
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Артем Павлычев
Ответ белошип
Зидана можно позвать лишь для того,чтобы он повторил гениальные 3лч подряд,а не ради Мбапы)
https://youtube.com/@RMA_7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ QWertY
Как другой лысый повар? Потом Зидан создаст собственный чвк)
Общество ветеранов футбола
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Kubinec_
Ответ QWertY
Как другой лысый повар? Потом Зидан создаст собственный чвк)
Комментарий удален пользователем
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KMR
Ответ Kubinec_
Комментарий удален пользователем
Слово на букву "с" пропустили)
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