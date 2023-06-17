Перес хочет дать Зидану должность в «Реале». Это может повлиять на приглашение Мбаппе (As)
Зинедин Зидан может вернуться в «Реал».
Как сообщает As, Флорентино Перес хочет, чтобы экс-футболист и тренер команды вошел в организационную структуру клуба.
Президент считает, что Зидан может принести «Реалу» пользу в роли советника или какой-либо другой.
Отмечается, что Зидан сохраняет влияние в команде. Он сыграл определенную роль в трансферах Эдуардо Камавинга, Орельена Тчуамени и Джуда Беллингема, также с его именем связывают возможное приглашение Райана Шерки и Килиана Мбаппе.
Несмотря на то, что Зидан покинул «Реал» не на самой позитивной ноте, отношения между ним и Флорентино Пересом со временем наладились.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Это переобувание?)
Потом Зидан создаст собственный чвк)
умеет ценить НУЖНЫХ людей👍