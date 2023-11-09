Рэшфорд, Магуайр и Далот – худшие в «МЮ» в игре с «Копенгагеном» по версии Sky, Бруну и Хейлунд – лучшие

Магуайр, Рэшфорд и Далот получили худшие оценки в «МЮ» за игру с «Копенгагеном».

Английская команда потерпела поражение на поле соперника (3:4) в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

Игроки стартового состава « » получили следующие оценки от Sky Sports по 10-балльной системе: – 6, – 6, – 5, Джонни Эванс – 6, – 5, Скотт Мактоминей – 6, Кристиан Эриксен – 6, Маркус Рэшфорд – 5, Бруну Фернандеш – 8, Алехандро Гарначо – 7, Расмус Хейлунд – 8.

Выходившие со скамейки Рафаэль Варан и Софьян Амрабат получили по 5 баллов, Мэйсон Маунт остался без оценки.

«МЮ» безумно влетел «Копенгагену»: вел 2:0, затем 3:2, но в итоге получил 3:4

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