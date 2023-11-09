Рэшфорд, Магуайр и Далот – худшие в «МЮ» в игре с «Копенгагеном» по версии Sky, Бруну и Хейлунд – лучшие

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Магуайр, Рэшфорд и Далот получили худшие оценки в «МЮ» за игру с «Копенгагеном».

Английская команда потерпела поражение на поле соперника (3:4) в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

Игроки стартового состава «Манчестер Юнайтед» получили следующие оценки от Sky Sports по 10-балльной системе: Андре Онана – 6, Аарон Уан-Биссака – 6, Харри Магуайр – 5, Джонни Эванс – 6, Диогу Далот – 5, Скотт Мактоминей – 6, Кристиан Эриксен – 6, Маркус Рэшфорд – 5, Бруну Фернандеш – 8, Алехандро Гарначо – 7, Расмус Хейлунд – 8.

Выходившие со скамейки Рафаэль Варан и Софьян Амрабат получили по 5 баллов, Мэйсон Маунт остался без оценки.

«МЮ» безумно влетел «Копенгагену»: вел 2:0, затем 3:2, но в итоге получил 3:4

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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11 комментариев

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Diana Petrova
Чем отличается Манчестер Юнайтед от проституток?
Проституток не трахали так яростно в театре мечты
+3
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+3
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Самый Важный Орган
У Магваера 5, потому что "5" это стандартная температура в холодильнике
+3
-1
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Kira Lazareva
Как игроки Манчестер Юнайтед называют проигрыши клуба?
День открытых дверей
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Kira Lazareva
Почему Тен Хаагу выгодно чтобы Манчестер Юнайтед вылетел в Чемпионшип?
Потому что там нет Копенгагена
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CyberUnited
У Варана явно проблемы с Тен Хагом или с кем-либо еще, вышел абсолютно немотивированный, даже выбить мяч толком не мог. Ужасный матч.
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Kira Lazareva
Как называется стадион Манчестер Юнайтед?
КукOld смотрит как Манчестер Юнайтед Траххорд
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Фут.Боль
Если тренерам сейчас показывают жк, то и оценки можно также после матча ставить.
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Nachalnik
Кто то тут Далота нарек Заглотом, сегодня в тему
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Artuom Batishev
Рэш разве наиграл хотя-бы на 5?
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Alex Manola
Оценки не по делу, не может вратарь пропустивший 4 гола, при 8 ударах в створ получать оценку 6/10. Если только это 6/100.
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