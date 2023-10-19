Глава FA об отказе подсвечивать «Уэмбли» цветами флага Израиля: «Осознаю, что это причинило боль еврейскому сообществу. Но мы должны проявлять сострадание ко всем невинным жертвам»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия сборная Израиля по футболу Уэмбли высшая лига Израиль Футбольная ассоциация Англии Политика Футбол

Глава FA высказался об отказе подсвечивать арку «Уэмбли» цветами флага Израиля.

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» на октябрьских матчах сборной Англии – минута молчания и повязки. При этом на «Уэмбли» разрешили символику только играющих сборных, хотя обсуждался вариант подсветки арки стадиона, чего решили не делать.

«Я осознаю, что наше решение причинило боль еврейскому сообществу, которое считало, что мы должны были подсветить арку и продемонстрировать более сильную поддержку. Это одно из самых трудных решений, которые нам приходилось принимать, и усугубить боль – последнее, чего нам хотелось. Мы не заставляем всех соглашаться с нашим решением, но просим понять, как мы к нему пришли.

Тогда мы чувствовали, как и сейчас, что футбол должен выступать за мир и человечность, и что мы должны проявлять сострадание ко всем невинным жертвам этого ужасного конфликта. Наше сострадание и симпатия направлены на семьи и детей в частности. Это было последовательное мнение.

Можно легко спросить, почему мы были единственным видом спорта, который обсуждают в таком ключе. Но также можно спросить, почему «Уэмбли», казалось, был единственным обсуждаемым в стране сооружением, когда у нас так много достопримечательностей.

Однако мы понимаем, что влияние футбола означает, что мы всегда будем в центре внимания, и с этим нужно просто смириться. Наконец, эта неделя заставила нас задуматься о том, как и когда нам следует подсвечивать арку. Мы рассмотрим этот вопрос в ближайшие недели», – сказал Марк Буллингем.

Совет депутатов британских евреев о решении не подсвечивать «Уэмбли»: «Такая слабая реакция не делает чести FA. Cотни израильтян были убиты, изнасилованы и похищены»

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47 комментариев

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Фут.Боль
Превратили стадион в политическую арену, теперь вынуждены оправдываться, почему одним подсветили, а другим нет.
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Франк Небо
Ждём, когда в комментариях будут обвинять его в том, что он посмел сожалеть о мирных жертвах с обеих сторон. Может даже призывать к лишению гражданства)
+30
-11
+19
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Васпик
с какой стати вообще какой-то стадион, кроме израильского должен подсвечиваться израильским флагом?
+22
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Lindeman
Ответ Франк Небо
Ждём, когда в комментариях будут обвинять его в том, что он посмел сожалеть о мирных жертвах с обеих сторон. Может даже призывать к лишению гражданства)
Ответят, что он лицемер)
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Андрей Балабаев
А почему когда были Беслан, Норд-Ост и другие трагедии в России таких акций не было. Даже когда отношения между странами ещё нормальными были. Второй, а то и третий сорт для них?
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pwq2nqmww9
Ответ Васпик
с какой стати вообще какой-то стадион, кроме израильского должен подсвечиваться израильским флагом?
Это из той же серии, почему во всех странах запада должны висеть тряпки страны банкрота и попрошайки.
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Russ Ivan
У Англии нет постоянных друзей, у Англии нет постоянных врагов, у Англии есть постоянные интересы... (У.Черчилль)
+4
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Франк Небо
Ответ Leon Petov
Комментарий удален пользователем
Ну да, Бензема не даст соврать))
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Матрос Кот
В Лондоне мусульман больше,чем в Секторе Газа.
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prus_3
Что там с украинскими флагами по всей Европушке? Сильно ситуация отличается?
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переобулись, подсвечивайте уже и не забудьте штаны спустить перед еврееями, всё как вы любите...они бы ни на минуту этого не сделали, ибо "избранный" народ и всегда плохо только им, а на остальных плевать..
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ta-tosha
Ответ </c/>
деньги не пахнут, а вот оружие дать и поубивать мусульман будут готовы в нужный момент...они почти 20 лет на российские деньги содержали Челси и ничего, деньги не пахнут для запада...
ну какое оружие? Израиль сама по себе самая вооруженная и по последнему писку моды страна в мире. И далеко не мультяшными арматами, сарматами и буревестниками и прочими "вундервафлями", которые никогдв не выстрелят и никуда не полетят :)
ко всему прочему - это страна с ядерным оружием, кто не в курсе
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mr kovalsky
Ответ Франк Небо
Ждём, когда в комментариях будут обвинять его в том, что он посмел сожалеть о мирных жертвах с обеих сторон. Может даже призывать к лишению гражданства)
Вы тоже заметили, что что бы не говорили те или иные лица, даже если за мир во всем мире все равно его будут поливать? Спортс такой токсичный спортс) ну или просто Модно хейтить все что угодно, чтобы плюсики набирать
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Nik Yeremich
пошел в Перу! (да, там есть поселок на пять букв)
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Leon Petov
Ответ Франк Небо
Ждём, когда в комментариях будут обвинять его в том, что он посмел сожалеть о мирных жертвах с обеих сторон. Может даже призывать к лишению гражданства)
Комментарий удален пользователем
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Ответ ta-tosha
Ничего ему никто отвечать не будет. Стоить глянуть на список основных спонсоров FA и всем все становиться понятно. Хотя позицияпремьера, правительства и большей части общества также четкая и понятная
деньги не пахнут, а вот оружие дать и поубивать мусульман будут готовы в нужный момент...они почти 20 лет на российские деньги содержали Челси и ничего, деньги не пахнут для запада...
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Seljuibeg
Ответ ta-tosha
ну какое оружие? Израиль сама по себе самая вооруженная и по последнему писку моды страна в мире. И далеко не мультяшными арматами, сарматами и буревестниками и прочими "вундервафлями", которые никогдв не выстрелят и никуда не полетят :) ко всему прочему - это страна с ядерным оружием, кто не в курсе
но все равно группировка с 20000 участниками с примитивным оружием дали этим жидам по люлям.
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Павел Мельников
Ответ justbored
ну ещё бы, типичный глобалистский мурзилка))
Глобалист или дипломат - вопрос восприятия.
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justbored
Ответ Павел Мельников
Не особо, мэр-мусульманин-пакистанец - не Бензема, твиты за чью-то свободу не пишет...
ну ещё бы, типичный глобалистский мурзилка))
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Павел Мельников
Ответ justbored
у них там ещё и мэр - мусульманин, представляете какие упадок и разрушение
Не особо, мэр-мусульманин-пакистанец - не Бензема, твиты за чью-то свободу не пишет...
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Ответ Гамарджоба Генацвале
А в моменте подсвечивали украине и радужным, а вот евреям Уэмбли не подсветят.
подсветят сказано же и раньше было такое решение, но не стали открыто лицемерить ибо арабские деньги стране нужны...
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Н.Ф.
https://www.youtube.com/watch?v=U6k2gVrITGk
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Cruel Snake
Как бы и надо, но так не хочется. И оправдываться приходится и всё равно, что делать нужно. Прям с кочки на кочку
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Иван Баланар
Ответ Франк Небо
Ждём, когда в комментариях будут обвинять его в том, что он посмел сожалеть о мирных жертвах с обеих сторон. Может даже призывать к лишению гражданства)
ахаха

Ага, тоже подумал об этом)
тут таких 🤡 хватает)
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Ночной Птах
"сказал Марк Буллингем"
Mark Bullingham

Bulling ham - Отбивная из ветчины - примерно это сейчас из него будут делать евреи)
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