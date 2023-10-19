Глава FA об отказе подсвечивать «Уэмбли» цветами флага Израиля: «Осознаю, что это причинило боль еврейскому сообществу. Но мы должны проявлять сострадание ко всем невинным жертвам»

Глава FA высказался об отказе подсвечивать арку «Уэмбли» цветами флага Израиля.

ассоциация Англии (FA) объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» на октябрьских матчах сборной Англии – минута молчания и повязки. При этом на «Уэмбли» разрешили символику только играющих сборных, хотя обсуждался вариант подсветки арки стадиона, чего решили не делать.

«Я осознаю, что наше решение причинило боль еврейскому сообществу, которое считало, что мы должны были подсветить арку и продемонстрировать более сильную поддержку. Это одно из самых трудных решений, которые нам приходилось принимать, и усугубить боль – последнее, чего нам хотелось. Мы не заставляем всех соглашаться с нашим решением, но просим понять, как мы к нему пришли.

Тогда мы чувствовали, как и сейчас, что футбол должен выступать за мир и человечность, и что мы должны проявлять сострадание ко всем невинным жертвам этого ужасного конфликта. Наше сострадание и симпатия направлены на семьи и детей в частности. Это было последовательное мнение.

Можно легко спросить, почему мы были единственным видом спорта, который обсуждают в таком ключе. Но также можно спросить, почему «Уэмбли», казалось, был единственным обсуждаемым в стране сооружением, когда у нас так много достопримечательностей.

Однако мы понимаем, что влияние футбола означает, что мы всегда будем в центре внимания, и с этим нужно просто смириться. Наконец, эта неделя заставила нас задуматься о том, как и когда нам следует подсвечивать арку. Мы рассмотрим этот вопрос в ближайшие недели», – сказал Марк Буллингем.

Совет депутатов британских евреев о решении не подсвечивать «Уэмбли»: «Такая слабая реакция не делает чести FA. Cотни израильтян были убиты, изнасилованы и похищены»

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