Чигринский о 12-часовой поездке «Шахтера» на матч с «Барсой» в ЛЧ: «Такова наша реальность. Мы словно защищали нашу страну»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Дмитрий Чигринский Барселона Лига чемпионов УЕФА Политика Футбол

Дмитрий Чигринский высказался о долгих поездках «Шахтера» на матчи Лиги чемпионов.

Домашний матч против «Барселоны» в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ (1:0) «Шахтер» провел в Гамбурге. Поездка в Германию заняла у украинской команды 12 часов.

«Горняки» добирались до места проведения игры на автобусе и самолете, а на украинско-польской границе провели 3 часа. 

«Это вызов для нас, потому что, в конце концов, все непросто, и такова наша реальность. Мы – Украина. Мы словно защищали нашу страну», – цитирует защитника «Шахтера» The Athletic.

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41 комментарий

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Nikolai Masakov
Страну защищать это надо было в противоположную сторону ехать.
+84
-9
+75
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Непристойное предложение
дурак что ли, сравнил, 12 часов в автобусе и военные действия
+77
-5
+72
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Мукунку хороший
Один в Лондонском Арсенале защищает страну.. залил уже всё слезами.. другой в Гамбурге.. кругом защитники и патриоты))
+54
-3
+51
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Алексей Ненахов
Ответ Рэд Уайт
какую страну???
Польшу конечно ,или где сейчас база у Шахтёра
+33
-6
+27
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Рэд Уайт
какую страну???
+36
-10
+26
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Непристойное предложение
дурак что ли, сравнил, 12 часов в автобусе и военные действия
Футболист же
+25
-2
+23
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Andy Tucker
пока их бабушек мобилизуют, они по пляжам бегают🐷
+25
-6
+19
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counsel
защищал страну от Барселоны в Гамбурге, а в это время ВСУ убивало дончан...
+21
-5
+16
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Tony_Montana
Страны ??? Которой уже по сути нет :))защитник блин
+18
-7
+11
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el ruso guapo
Защита на передовой в гамбургере)
+12
-3
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Алексей Ненахов
Самые ярые патриоты и защитники ( как показывает практика) находиться подальше от всего этого ,ведь легче всего защищать родину находясь подальше о неё (сейчас это не только к украинцам относится)
+9
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Владимир Лейхтер
Пусть радуются что играют футбол на таком уровне , ибо пинок уазик окопы.
+8
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felixdyadya
Патриоты за бугром
+10
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Алексей Иванов
у украинцев все разговоры сводится к передовой, а сами такие себе патриоты сидят в Польше и Великобритании
+7
-1
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Мыкола
Мамин захистник)))
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Фан Рубина
С учётом того, что Испания подбрасывает какие-то ништячки, чтобы "Украина" пожила ещё чуть-чуть, а вот от матчей и соревнований с россиянами вы уклоняетесь всеми силами (это всех спортсменов с "Украины" касается), получается так, что вы не туда повоевали тем вечером.
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Красная стрела
Мда. Сравнил. Игру в футбол. И то что его соотечественников тупо пачками пускают в расход. Ну ничего нового для украины. Больше поет тот, кто свалил.
+6
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Красная стрела
И вот забавно. Смотришь, там украинский игрок вышел на поле перекрестившись, говорит на русском. А что он поддерживает? Унижение Православной церкви на Украине? Своей же религии? Поддерживает то, что б западенцы делали вид в магазинах, что не понимают, когда он говорит на русском? 🤷‍♂️
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SCHOKKKK
Легенда БЧК 🤣🤣
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Антон Герасименко
О какой стране они все говорят?
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Calum
Я думал,это его сын или кто-то другой,гляжу нет,тот самый,ещё играет,вот время летит)
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Гамарджоба Генацвале
Солдат спит, служба идет.
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Кузя Гитарист
Чигринский 2024 !
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Зизуха
иногда полезно просто молчать
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svyt
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Benjamin
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net takoy strany ,УССР есть
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