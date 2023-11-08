Чигринский о 12-часовой поездке «Шахтера» на матч с «Барсой» в ЛЧ: «Такова наша реальность. Мы словно защищали нашу страну»
Дмитрий Чигринский высказался о долгих поездках «Шахтера» на матчи Лиги чемпионов.
Домашний матч против «Барселоны» в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ (1:0) «Шахтер» провел в Гамбурге. Поездка в Германию заняла у украинской команды 12 часов.
«Горняки» добирались до места проведения игры на автобусе и самолете, а на украинско-польской границе провели 3 часа.
«Это вызов для нас, потому что, в конце концов, все непросто, и такова наша реальность. Мы – Украина. Мы словно защищали нашу страну», – цитирует защитника «Шахтера» The Athletic.
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