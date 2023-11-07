«Шахтер» трижды обыграл «Барселону» в ЛЧ. Лишь у «Баварии» (10), «Милана», «Челси» и «ПСЖ» (по 4) больше побед

Лишь 4 клуба обыгрывают «Барселону» в Лиге чемпионов чаще, чем «Шахтер».

Сегодня украинский клуб победил со счетом 1:0 в 4-м туре группового этапа. Ранее он выигрывал у каталонцев в 2004 и 2008 годах.

По количеству побед в матчах против «блауграны» « » в чемпионов опережают только « » (10), « », « » и «ПСЖ» (по 4).

По 3 раза «Барселону» также обыгрывали «Динамо» Киев, «Ювентус» и «Реал Мадрид».

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