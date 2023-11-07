«Шахтер» трижды обыграл «Барселону» в ЛЧ. Лишь у «Баварии» (10), «Милана», «Челси» и «ПСЖ» (по 4) больше побед
Лишь 4 клуба обыгрывают «Барселону» в Лиге чемпионов чаще, чем «Шахтер».
Сегодня украинский клуб победил со счетом 1:0 в 4-м туре группового этапа. Ранее он выигрывал у каталонцев в 2004 и 2008 годах.
По количеству побед в матчах против «блауграны» «Шахтер» в Лиге чемпионов опережают только «Бавария» (10), «Милан», «Челси» и «ПСЖ» (по 4).
По 3 раза «Барселону» также обыгрывали «Динамо» Киев, «Ювентус» и «Реал Мадрид».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Никто из тех кто уехал....не важно по какую сторону границы , уже не вернуться в этот город( А те кто живут там сейчас ...полузомби уже
жить там ...каждый день напоминать себе о сломанной жизни миллионов людей..потому что политики в высоких кабинетах так решили