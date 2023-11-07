«Шахтер» трижды обыграл «Барселону» в ЛЧ. Лишь у «Баварии» (10), «Милана», «Челси» и «ПСЖ» (по 4) больше побед

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Лишь 4 клуба обыгрывают «Барселону» в Лиге чемпионов чаще, чем «Шахтер».

Сегодня украинский клуб победил со счетом 1:0 в 4-м туре группового этапа. Ранее он выигрывал у каталонцев в 2004 и 2008 годах.

По количеству побед в матчах против «блауграны» «Шахтер» в Лиге чемпионов опережают только «Бавария» (10), «Милан», «Челси» и «ПСЖ» (по 4).

По 3 раза «Барселону» также обыгрывали «Динамо» Киев, «Ювентус» и «Реал Мадрид».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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32 комментария

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Jan Paskel
Бавария - официальные хозяева Барсы, факт
+78
-11
+67
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ОттоДракула
Ответ Jan Paskel
Бавария - официальные хозяева Барсы, факт
А Шахтёр так, иногда берут попользоваться.
+61
-4
+57
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terskiycoast
Молодцы, скорейшего возвращения в родной город.
+64
-10
+54
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Adrenaline Z
вина полностью лежит на Хави
+13
-2
+11
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Pasta
Какая же Барселона слабая... Не то, что некогда, в свои лучшие праймовые годы... Сейчас это обычный дутый испанский гранд...
+14
-4
+10
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bdfy dcfff
Ответ terskiycoast
Молодцы, скорейшего возвращения в родной город.
не будет уже этот город родным для этой команды (! какой бы флаг там не висел бы ....говорю тебе как луганчанин . Все кто мог уже уехал ....и период начиная с осень 2013 вспоминают как ужасс....
Никто из тех кто уехал....не важно по какую сторону границы , уже не вернуться в этот город( А те кто живут там сейчас ...полузомби уже
жить там ...каждый день напоминать себе о сломанной жизни миллионов людей..потому что политики в высоких кабинетах так решили
+15
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+9
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as009595@icloud.com
Ответ Jan Paskel
Бавария - официальные хозяева Барсы, факт
Причем очень строгий хозяин🤣
+9
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bdfy dcfff
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
так тебе никто и не предлагает посещать трибуну ) сиди дома
+9
-4
+5
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Roman
Бавария просто личный хозяин барсы
+15
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Good Man
молодцы!
+6
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несахар
барса клиент баварии?
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terskiycoast
Ответ jdrk
Сообщение ради плюсиков , почитай , что местные жители думают об этом клубе, а , ну да, ваше мнение важней Донбасса
Местные жители всегда заполняли "Донбасс-арену" до отказа, пока в Донецк не пришел узкий мир.
+5
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Kidsway ua
Ответ Pertinax Gandi
Очередная братская помощь Европы Украине?
Да-да, помощь Европы дорогово стоит, а вот помощь Занзибара безценна 😂😂😂
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Николай Шелудько
Ответ Пикачу82
Комментарий скрыт
И сколько он матчей уже на Донбасс Арене провел?
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Олег Ковальчук
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
ассоциируют и сейчас. И выехавшие, и часть оставшихся. А мнение приезжих и запоребриковых как-то не особо волнует
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КристинаИнстаграммовна
Хави тренер Аль-Садда, а не Барселоны, Вальверде и Куман более серьезнее.
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Николай Шелудько
Ответ Pertinax Gandi
Очередная братская помощь Европы Украине?
Не расстраивайся, к вам скоро гумманитарка от Кубы прилетит))
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Rio de Janeiro
Ответ Олег Ковальчук
ассоциируют и сейчас. И выехавшие, и часть оставшихся. А мнение приезжих и запоребриковых как-то не особо волнует
Там почти нет приезжих, тем более из РФ, а подавляющая часть оставшихся ко всему украинскому относятся...В общем не обманывайте сами себя
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инна витенберг
Страшно видеть навесы за навесами и все чему научил Хави. Он должен уже сегодня искать слова когда барса будет летать дальше в лч. Думаю он сам уйдёт или его возьмут в Реал вместо Анчи
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Rio de Janeiro
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Aleksandr Dubovik
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