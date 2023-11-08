«Порту» догнал «Барселону» после 4-го тура ЛЧ – у них по 9 очков. «Шахтер» с 6 баллами идет 3-м

«Барселона» перестала единолично лидировать в группе H d Лиге чемпионов.

Каталонцы в 4-м туре группового этапа уступили « » (0:1), у них осталось 9 очков. «Блауграну» догнал «Порту», обыгравший «Антверпен» (2:0).

Испанская и португальская команды встретятся 28 ноября. Первый матч завершился победой «Барселоны» со счетом 1:0.

На третьем месте идет «Шахтер» (6 очков), на четвертом – « » (0).

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