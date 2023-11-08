«Порту» догнал «Барселону» после 4-го тура ЛЧ – у них по 9 очков. «Шахтер» с 6 баллами идет 3-м

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер высшая лига Португалия Порту Барселона Ла Лига высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА рейтинги Антверпен Футбол

«Барселона» перестала единолично лидировать в группе H d Лиге чемпионов.

Каталонцы в 4-м туре группового этапа уступили «Шахтеру» (0:1), у них осталось 9 очков. «Блауграну» догнал «Порту», обыгравший «Антверпен» (2:0).

Испанская и португальская команды встретятся 28 ноября. Первый матч завершился победой «Барселоны» со счетом 1:0.

На третьем месте идет «Шахтер» (6 очков), на четвертом – «Антверпен» (0).

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14 комментариев

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a2wai
Пацаны а где новость о том, что Пепе самый возрастной автор гола в истории ЛЧ?
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Cristiano Ronaldo
Порту фаворит, а там и злой Антверпен следующий.
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ScaryClown$
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Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Позорище Барса, просто позор. Хави аут, такое дно он клянусь. Пускай заберёт с собой Феррана, Левандовски, Рафинью и Феликса. Педри вообще бомжара переоценненый, не думал что это когда то напишу. Фермин и Гави лучше играю, чем он
хватит ныть тряпка,все нормально.
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MVL
Ответ a2wai
Пацаны а где новость о том, что Пепе самый возрастной автор гола в истории ЛЧ?
Новость о том что Барселона требовала пенальти на Феликсе гораздо важнее.
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Денис Рыков
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Позорище Барса, просто позор. Хави аут, такое дно он клянусь. Пускай заберёт с собой Феррана, Левандовски, Рафинью и Феликса. Педри вообще бомжара переоценненый, не думал что это когда то напишу. Фермин и Гави лучше играю, чем он
Педри то чем не угодил? Человек второй матч выходит на замену после тяжелой травмы.
Сравнивать сверх мотивированного Фермина с ним очень странно
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Роман
Порту лидер группы.
А БЧК попадет на свою любимую Баварию.
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Антон44
Кривоногие днари, я из за вас 500 рублей проиграл
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Турко Ибрагимов
ну если бы не отскок барсы против порту щас бы португальцы уверенно лидировали а барса с шахтой за Ле боролись
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kupezz
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Позорище Барса, просто позор. Хави аут, такое дно он клянусь. Пускай заберёт с собой Феррана, Левандовски, Рафинью и Феликса. Педри вообще бомжара переоценненый, не думал что это когда то напишу. Фермин и Гави лучше играю, чем он
Рафинья, Педри и Лёва после травмы и набирают форму, а Феликс вообще играет так, как и должен играть за свой ценник, у матрасников он был тенью самого себя, а в Барсе расцвёл. На счёт Хави есть вопросы, но все знали на что шли, когда приглашали его, если не выйдет в плов и при этом ещё упустит чемпионат, то летом или уволят или сам уволится.
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