«Порту» догнал «Барселону» после 4-го тура ЛЧ – у них по 9 очков. «Шахтер» с 6 баллами идет 3-м
«Барселона» перестала единолично лидировать в группе H d Лиге чемпионов.
Каталонцы в 4-м туре группового этапа уступили «Шахтеру» (0:1), у них осталось 9 очков. «Блауграну» догнал «Порту», обыгравший «Антверпен» (2:0).
Испанская и португальская команды встретятся 28 ноября. Первый матч завершился победой «Барселоны» со счетом 1:0.
На третьем месте идет «Шахтер» (6 очков), на четвертом – «Антверпен» (0).
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Сравнивать сверх мотивированного Фермина с ним очень странно
А БЧК попадет на свою любимую Баварию.