Хави о 0:1 с «Шахтером»: «Барселона» достигла низшей точки в плане игры, атаки, потерь. Один из худших матчей за последние годы»
Хави остался недоволен игрой «Барселоны» против «Шахтера» (0:1).
«Мы достигли низшей точки с точки зрения игры, потерь, работы с мячом, атакующих действий. Это один из худших матчей за последние годы.
Мы в плохой ситуации, надо это признать. Грустно, но нужно продолжать работать.
Все зависит от нас, следующий матч в ЛЧ – против «Порту» дома. Тогда мы математически можем добиться выхода в плей-офф.
Еще недавно мы играли хорошо. Это вопрос психологии. У нас появился блок.
Думаю, мы в целом неправильно делаем различные вещи. Мы пропускаем слишком много, потому что недостаточно внимательны. И давление после поражений не такое, каким должно быть. Такие детали сказываются на столь высоком уровне. Мне, как тренеру, предстоит работа, и игроки тоже должны взять ответственность на себя.
Игрокам нужно вернуть уверенность в себе, тот динамизм, с которым мы играли до недавнего времени. Мы должны признать, что находимся в состоянии небольшого спада. Нужна перезагрузка.
Плюс в том, что ничего еще не потеряно. И мы зависим во многом от самих себя, это самое радостное», – сказал главный тренер «Барселоны».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Хави кажется с ума сходит
Ибо с таким Левой многого не добьешься по сезону дальше…
вспомните как начинали Феликс и Канселу, оба можно сказать разрывали.
а как тренер Хави у руля команды не смущает?
с маэстро все топ игроки превращаются в днарей.
причина в Хави.
Чапи 🤦♂️