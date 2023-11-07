Хави о 0:1 с «Шахтером»: «Барселона» достигла низшей точки в плане игры, атаки, потерь. Один из худших матчей за последние годы»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави остался недоволен игрой «Барселоны» против «Шахтера» (0:1).

«Мы достигли низшей точки с точки зрения игры, потерь, работы с мячом, атакующих действий. Это один из худших матчей за последние годы.

Мы в плохой ситуации, надо это признать. Грустно, но нужно продолжать работать.

Все зависит от нас, следующий матч в ЛЧ – против «Порту» дома. Тогда мы математически можем добиться выхода в плей-офф.

Еще недавно мы играли хорошо. Это вопрос психологии. У нас появился блок.

Думаю, мы в целом неправильно делаем различные вещи. Мы пропускаем слишком много, потому что недостаточно внимательны. И давление после поражений не такое, каким должно быть. Такие детали сказываются на столь высоком уровне. Мне, как тренеру, предстоит работа, и игроки тоже должны взять ответственность на себя.

Игрокам нужно вернуть уверенность в себе, тот динамизм, с которым мы играли до недавнего времени. Мы должны признать, что находимся в состоянии небольшого спада. Нужна перезагрузка.

Плюс в том, что ничего еще не потеряно. И мы зависим во многом от самих себя, это самое радостное», – сказал главный тренер «Барселоны».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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57 комментариев

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D3SP7C1TO
От абсолютного успеха до низшей точки - один матч с Шахтёром 🤠
+63
-5
+58
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fatei4
Ну, хоть адекватно разложил. Потому что смотреть на это уже просто неинтересно. Раньше хоть злость была, а теперь уже какоето безразличие появляется глядя на эти бесконечнве пасы с флангов назад защитникам
+20
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+18
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ОттоДракула
Да не скромничай. У Барселоны полно подобной блевоты было, только обычно она сама 1 мяч заковыривала и выигрывала 1:0. Особенно в прошлом сезоне.
+16
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+14
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Ханс Ланда
«Один из худших матчей за последние годы, проигранных со светом 1:0» - уточнил Хави
+14
-1
+13
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Бронислав Каминский
Ответ Кирилл
Роке просто жизненно необходимо регистрировать зимой. Ибо с таким Левой многого не добьешься по сезону дальше…
Тебя только Лёва смущает?Днари типа Торресов,Рафинь и т.д.,которые элементарно в створ попасть не могут,тебя не смушают?)))Или того,что в команде опорника нету?
+15
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Rainn
А как же великая эпоха и абсолютный успех?
+13
-3
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MachineGunKelly
Ответ D3SP7C1TO
От абсолютного успеха до низшей точки - один матч с Шахтёром 🤠
Тоже посмеялся)
Хави кажется с ума сходит
+10
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Pasta
Жаль, я хотел послушать про доминацию, величие, ДНК и плохих судей... Хави разочаровывает...
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Кирилл
Роке просто жизненно необходимо регистрировать зимой.
Ибо с таким Левой многого не добьешься по сезону дальше…
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Йети
Хоть про судейство не ныл..
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бек саидов
Лучше не говори до матча, что ты собираешься решить задачу выхода в плей офф в этом матче.С такой игрой и порту может тебя обыграть.
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бек саидов
Ответ SanEffect
Хави тоже залуживает критики, но на мой взгляд, больше виноваты игроки. Все играли так, как будто первый день в футболе. Пасы кривые, удары по воробьям, взаимопонимания ноль целых хрен десятых. Просто деревянная гвардия, а не игроки Барселоны.
Я ещё вчера писал, что с Ромеу Барса может проиграть любому клубу.
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King_X
И эта низшая точка - лишь полпути))
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Аа Еее
это все подстава и все мы знаем что всем кто представляет Украину запад даёт фору.мудрика вспомните, если ты с Украины значить тебе явно помогают, только из за России
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Blaumerc
Ответ Бронислав Каминский
Тебя только Лёва смущает?Днари типа Торресов,Рафинь и т.д.,которые элементарно в створ попасть не могут,тебя не смушают?)))Или того,что в команде опорника нету?
а вас только игроки смущают?
вспомните как начинали Феликс и Канселу, оба можно сказать разрывали.
а как тренер Хави у руля команды не смущает?
с маэстро все топ игроки превращаются в днарей.
причина в Хави.
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Руслан Нотарев
Пока он тренер, смотреть матчи Барсы не хочется, нервов не осталось. Буду счет смотреть в конце и все.
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Геннадий Зальцман
Ответ Blaumerc
а вас только игроки смущают? вспомните как начинали Феликс и Канселу, оба можно сказать разрывали. а как тренер Хави у руля команды не смущает? с маэстро все топ игроки превращаются в днарей. причина в Хави.
Хави не в состоянии выстроить игру команды.Он абсолютно не готов тренировать такую команду. Не по Сеньке шапка.Топ игрок и топ тренер абсолютно разные категории.
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Pelerin
На пути к величию...

Чапи 🤦‍♂️
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Данк попавший в дужку
Что правильно вы делаете? Что именно? Уже второй месяц Барселона тупо катает мяч, а иногда даже это не получается! Исчезли стеночки, быстрые и короткие передачи от Феликса, которыми он заводил атаку в первое его время, Канселу будто гвозядми прибытый и перестал бегать даже до центра поля, Левандовский и Рафинья стоят непонятно в какой позиции, Педри спускается за мячом к штрафной своей, Гави вообще не понимает куда ему бежать(туда же и решение Хави отцепить его от Беллингема)… Игроки перестали что-то придумывать и начали играть в глупый футбол Хави, в котором 10 полевых Барселоны просто раскиданы по полю во время своего владения, а если Барселона не дай Бог мячик отдаст, то все… Тьма и мрак
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BurBon
Команда на жестком спаде, это было ожидаемо, слишком много травм и плотный график, но по результатам не так уж и плохо выехали, 1 место в группе лч и всего 2 очка от маргарина в ла лиге, все могло быть хуже.
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Ruslan Karvonen
Ответ D3SP7C1TO
От абсолютного успеха до низшей точки - один матч с Шахтёром 🤠
И везде на «пол пути», удобно!
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Lindeman
Пора уже делать работу над ошибками. В этом сезоне игра ну никак не идёт у Барсы
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GuruFutbola
Хави нужно задуматься, что происходит в последних двух матчах, это не Барселона
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El Shininho
Динамизм? Если Хави и правда так сказал, то траектория, конечно, интересная.
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Роман
Так это величие или падение?
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