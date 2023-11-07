Хави остался недоволен игрой «Барселоны» против «Шахтера» (0:1).

«Мы достигли низшей точки с точки зрения игры, потерь, работы с мячом, атакующих действий. Это один из худших матчей за последние годы.

Мы в плохой ситуации, надо это признать. Грустно, но нужно продолжать работать.

Все зависит от нас, следующий матч в ЛЧ – против «Порту» дома. Тогда мы математически можем добиться выхода в плей-офф.

Еще недавно мы играли хорошо. Это вопрос психологии. У нас появился блок.

Думаю, мы в целом неправильно делаем различные вещи. Мы пропускаем слишком много, потому что недостаточно внимательны. И давление после поражений не такое, каким должно быть. Такие детали сказываются на столь высоком уровне. Мне, как тренеру, предстоит работа, и игроки тоже должны взять ответственность на себя.

Игрокам нужно вернуть уверенность в себе, тот динамизм, с которым мы играли до недавнего времени. Мы должны признать, что находимся в состоянии небольшого спада. Нужна перезагрузка.

Плюс в том, что ничего еще не потеряно. И мы зависим во многом от самих себя, это самое радостное», – сказал главный тренер «Барселоны».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!