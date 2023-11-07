Артета о критике судей: «Мой долг – защищать игроков и клуб, давать честную оценку. Я бы сделал это снова»
Микель Артета объяснил свои критические замечания в адрес судейства.
Напомним, после матча с «Ньюкаслом» (1:0) тренер «Арсенала» жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника. Артета, в частности, сказал: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».
Лондонский клуб поддержал тренера в своем заявлении: «Недопустимые ошибки. АПЛ – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего».
«Мой долг – выступать перед вами и дать четкую и честную оценку. Мой долг – защищать своих игроков и свой клуб наилучшим образом. Это то, что я намерен делать раз за разом. Я всегда это делаю и беру на себя эту ответственность. Такой я есть. Я должен защищать свой клуб.
Мы обязаны выражать то, что мы чувствуем, на основании имеющихся у нас доказательств. Мы должны отстаивать наших людей, наши ценности и то, кто мы есть.
Заявление клуба ясно и честно демонстрирует единство и взаимопонимание в клубе. Это наш долг как клуба. В этом нет ничего особенного, ничего необычного. Я бы сделал это снова, и клуб будет делать это снова, пока все не станет справедливым», – заявил Артета.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
1. Артета не уверяет, что Арсенал наиграл на победу или даже на ничью. Нет ни одной отсылки к результату. Только к ошибочному решений судей + ВАР.
2. Артета не критикует конкретно судью или ВАР, он про то, что если система позволяет так судить, то это позор.
3. Претензии по существу верны и их готовы разделить 90% болельщиков клубов АПЛ. В разные моменты времени почти все страдали от нелогичности и непрозрачности решений.
4. Виновны не шейх Мансур или коррупция (пока не доказано обратное), а дебильные протоколы ВАР и отказы PGMOL и FA эти протоколы уточнять, пересматривать и менять. По этим протоколам судьи и ВАР будут дальше и дальше тонуть в сомнительных решениях. И если раньше у них была отмазка (нет технических средств), то теперь такой отмазки нет - отчего все ошибки выглядят еще более цинично и необъяснимо.
5. Каждая такая ошибка перечеркивает долгую и кропотливую работу многих людей. У которых безусловно есть право негодовать и требовать изменений. Тем более изменений строго регламентного и технического характера.