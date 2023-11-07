Артета о критике судей: «Мой долг – защищать игроков и клуб, давать честную оценку. Я бы сделал это снова»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Футбол

Микель Артета объяснил свои критические замечания в адрес судейства.

Напомним, после матча с «Ньюкаслом» (1:0) тренер «Арсенала» жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника. Артета, в частности, сказал: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».

Лондонский клуб поддержал тренера в своем заявлении: «Недопустимые ошибки. АПЛ – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего».

«Мой долг – выступать перед вами и дать четкую и честную оценку. Мой долг – защищать своих игроков и свой клуб наилучшим образом. Это то, что я намерен делать раз за разом. Я всегда это делаю и беру на себя эту ответственность. Такой я есть. Я должен защищать свой клуб.

Мы обязаны выражать то, что мы чувствуем, на основании имеющихся у нас доказательств. Мы должны отстаивать наших людей, наши ценности и то, кто мы есть.

Заявление клуба ясно и честно демонстрирует единство и взаимопонимание в клубе. Это наш долг как клуба. В этом нет ничего особенного, ничего необычного. Я бы сделал это снова, и клуб будет делать это снова, пока все не станет справедливым», – заявил Артета

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11 комментариев

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Кашшай Чакырович
Дай угадаю, виноват Сити и арабы по мнению местных ботиков)))
+9
-3
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QWertY
Твой долг -доминировать, чего не было в матче с Ньюкаслом
+5
-3
+2
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City 100 points
Так вроде судьи могут ошибаться, или нет?)
+3
-3
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Andrey Yaroslavtsev
Оратор.
0
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KMR
Если результат не меняется,то смысл говорить?!
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enechipo
Сразу напишу, пока не утонула новость в потоке поверхностных суждений.
1. Артета не уверяет, что Арсенал наиграл на победу или даже на ничью. Нет ни одной отсылки к результату. Только к ошибочному решений судей + ВАР.
2. Артета не критикует конкретно судью или ВАР, он про то, что если система позволяет так судить, то это позор.
3. Претензии по существу верны и их готовы разделить 90% болельщиков клубов АПЛ. В разные моменты времени почти все страдали от нелогичности и непрозрачности решений.
4. Виновны не шейх Мансур или коррупция (пока не доказано обратное), а дебильные протоколы ВАР и отказы PGMOL и FA эти протоколы уточнять, пересматривать и менять. По этим протоколам судьи и ВАР будут дальше и дальше тонуть в сомнительных решениях. И если раньше у них была отмазка (нет технических средств), то теперь такой отмазки нет - отчего все ошибки выглядят еще более цинично и необъяснимо.
5. Каждая такая ошибка перечеркивает долгую и кропотливую работу многих людей. У которых безусловно есть право негодовать и требовать изменений. Тем более изменений строго регламентного и технического характера.
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Alon Raven
Ответ Кашшай Чакырович
Дай угадаю, виноват Сити и арабы по мнению местных ботиков)))
Конечно! Они ж так очки у Арсенала забирают, что бы они ненароком не победили. Так ещё и в очном матче поставят своего судью! А в раздевалке будут распылять успокоительное.
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Владислав Горшенин
Ответ enechipo
Сразу напишу, пока не утонула новость в потоке поверхностных суждений. 1. Артета не уверяет, что Арсенал наиграл на победу или даже на ничью. Нет ни одной отсылки к результату. Только к ошибочному решений судей + ВАР. 2. Артета не критикует конкретно судью или ВАР, он про то, что если система позволяет так судить, то это позор. 3. Претензии по существу верны и их готовы разделить 90% болельщиков клубов АПЛ. В разные моменты времени почти все страдали от нелогичности и непрозрачности решений. 4. Виновны не шейх Мансур или коррупция (пока не доказано обратное), а дебильные протоколы ВАР и отказы PGMOL и FA эти протоколы уточнять, пересматривать и менять. По этим протоколам судьи и ВАР будут дальше и дальше тонуть в сомнительных решениях. И если раньше у них была отмазка (нет технических средств), то теперь такой отмазки нет - отчего все ошибки выглядят еще более цинично и необъяснимо. 5. Каждая такая ошибка перечеркивает долгую и кропотливую работу многих людей. У которых безусловно есть право негодовать и требовать изменений. Тем более изменений строго регламентного и технического характера.
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