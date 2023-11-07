Артета о критике судей: «Мой долг – защищать игроков и клуб, давать честную оценку. Я бы сделал это снова»

Микель Артета объяснил свои критические замечания в адрес судейства.

Напомним, после матча с «Ньюкаслом» (1:0) тренер « » жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника. Артета, в частности, сказал: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».

Лондонский клуб поддержал тренера в своем заявлении: «Недопустимые ошибки. АПЛ – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего».

«Мой долг – выступать перед вами и дать четкую и честную оценку. Мой долг – защищать своих игроков и свой клуб наилучшим образом. Это то, что я намерен делать раз за разом. Я всегда это делаю и беру на себя эту ответственность. Такой я есть. Я должен защищать свой клуб.

Мы обязаны выражать то, что мы чувствуем, на основании имеющихся у нас доказательств. Мы должны отстаивать наших людей, наши ценности и то, кто мы есть.

Заявление клуба ясно и честно демонстрирует единство и взаимопонимание в клубе. Это наш долг как клуба. В этом нет ничего особенного, ничего необычного. Я бы сделал это снова, и клуб будет делать это снова, пока все не станет справедливым», – заявил .

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