Фердинанд о жалобах «Арсенала» на судейство: «Они вышли в боксерских перчатках, но даже не упомянули момент с Хавертцем. Это чистая красная»

Теги Рио Фердинанд Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал судьи Кай Хавертц Футбол

Рио Фердинанд прокомментировал критику судейства со стороны «Арсенала».

Напомним, после матча с «Ньюкаслом» (1:0) тренер «Арсенала» Микель Артета жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника. Испанец, в частности, сказал: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».

Лондонский клуб поддержал тренера в своем заявлении: «Недопустимые ошибки. АПЛ – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего».

«Арсенал» вышел в боксерских перчатках – перчатках UFC. Но нужно сказать им «до свидания», учитывая момент, когда Хавертца не удалили. Это чистая красная карточка, ребята. Это даже не спорный момент – это красная карточка. Это не было упомянуто в заявлении.

Эти игры – палка о двух концах: ты что-то выигрываешь, что-то теряешь. Ты принимаешь какие-то решения, а какие-то нет. Эпизод с Хавертцем даже не упоминался [в их заявлении]», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире ютуб-канала Vibe With Five. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yaki
Тоесть если судья ошибся то можно в ответ бить по голове, толкать в спину, выбивать мяч в игрока, толкать в штрафной площади?
Очень интересная логика, по такой логике Ливерпуль может сразу идти драться со всеми, ведь судья ошибся
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Знаток Спорта
Фол Хаверца не красная, не прямыми шипами же шел
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ответ Знаток Спорта
Фол Хаверца не красная, не прямыми шипами же шел
Гюсто ВАР удалил за такой фол
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergio Podval
Ответ Акира_1
Гюсто ВАР удалил за такой фол
зато Гвардиола не удалил вар за два таких.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wekil Halylow
Хаверц убрал ноги он не шипами влнтел игрока это 100% жёлтая а Гимараеш локтем ударил Жоржиню это прямой красный карточка я болею за Арсенал в этом матче мы не заслужили победу играли плохо но даже без четирёх основными Одегард Парти Тимбер Жезус мы играли достойна а гол должны били отменит за фол. После игри с Сити я не удивлён тогда Ковачич должен был получат две 1000000% красную так что АПЛ лёг перед денгами арабов
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ксения Ершова
При голе Манчестер Юнайтед Фулхэму был фол на защитнике Фулхэма
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
алекс голудин
Товарищ в правилах не разбирается. Теперь мне понятно, как отмазывают судей в Англии. Давайте ещё ветерана Лестера выслушаем и ставьте кроту 5 по итогам матча.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий