Фердинанд о жалобах «Арсенала» на судейство: «Они вышли в боксерских перчатках, но даже не упомянули момент с Хавертцем. Это чистая красная»

Рио Фердинанд прокомментировал критику судейства со стороны «Арсенала».

Напомним, после матча с « » (1:0) тренер « » Микель Артета жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника. Испанец, в частности, сказал: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».

Лондонский клуб поддержал тренера в своем заявлении: «Недопустимые ошибки. – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего».

«Арсенал» вышел в боксерских перчатках – перчатках UFC. Но нужно сказать им «до свидания», учитывая момент, когда не удалили. Это чистая красная карточка, ребята. Это даже не спорный момент – это красная карточка. Это не было упомянуто в заявлении.

Эти игры – палка о двух концах: ты что-то выигрываешь, что-то теряешь. Ты принимаешь какие-то решения, а какие-то нет. Эпизод с Хавертцем даже не упоминался [в их заявлении]», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире ютуб-канала Vibe With Five.

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