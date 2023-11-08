Оби Микел о 2-м похищении отца: «Это случилось за 2 часа до игры с Аргентиной на ЧМ-2018, самой важной в моей жизни. Абрамович хотел прислать людей, чтобы вызволить его»

Джон Оби Микел рассказал, как его отца похитили в во второй раз.

«Моего отца похитили, когда я играл за национальную сборную на чемпионате мира 2018 года в России, и мы собирались сыграть против Аргентины [в финальном матче группового этапа].

За два часа до игры мне позвонил мой брат и сказал, что моего отца во второй раз похитили в . Когда его похитили в первый раз, я поговорил с похитителями, и они потребовали от меня много денег, которые я в конце концов заплатил, прежде чем моего отца освободили.

Но второй раз это случилось, когда я играл за свою страну, мне позвонил мой брат и сказал, что папу снова похитили, во второй раз. Это было шоком. Первый раз был шокирующим, но второй раз был еще более шокирующим, потому что я собирался принять участие в одном из самых важных матчей в жизни.

Просто осознание того, что моего отца снова похитили, было абсолютно душераздирающим. Я не мог выйти из комнаты. Я не мог никому рассказать. Я находился один в комнате около 30 минут, думая: «Что же мне делать? Должен ли я сообщить тренеру? Должен ли я сообщить своим партнерам по команде? Или мне следует сделать заявление?»

Но мы собирались провести важную игру в нашей жизни. Мы собирались сыграть против Лионеля Месси и сборной Аргентины. Итак, я подумал об этом. Я подумал: «Хорошо, знаешь что? Я буду молчать».

Я позвонил маме и братьям, все плакали по телефону. Они говорили, что я не должен играть, потому что не смогу хорошо выступить. Я взял время на размышления и решил, что выйду и сыграю. Я никому не сказал. Я вышел на поле и сыграл. К сожалению, мы не выиграли матч, и после этого я всем рассказал.

В раздевалке тренер и некоторые игроки почти плакали. Они говорили, что я должен был рассказать им, что я не должен был играть.

« » очень поддерживал меня. Я помню, как Роман [ ] сказал: «Хочешь, чтобы я прислал людей? Потому что я знаю, что если пришлю людей, то смогу вызволить твоего отца». Я ответил: «Как вы это сделаете?» Он сказал: «Не беспокойся об этом. Просто позволь мне это сделать, если ты хочешь такой вариант».

«И я рад видеть, что « » оказывает большую поддержку [Луису Диасу]. Я должен отдать должное «Ливерпулю» за то, что они делают. Я могу понять и то, через что он проходит. Когда ты попадаешь в ситуации такого рода, ты ничего не можешь сделать.

Тебе просто приходится ждать, потому что они тебе позвонят. Они будут требовать одно, они будут требовать другое. Они скажут, что если ты не сделаешь то, что они хотят, они застрелят твоего отца. Что они убьют его его.

Мой отец разговаривал со мной по телефону, плакал по телефону и говорил: «Ты можешь дать им то, что они хотят? Меня здесь избили, и они каждый раз приставляют пистолет к моей голове, говоря, что собираются убить меня». Мне удалось заплатить много денег, чтобы моего отца освободили.

Я точно знаю, через что проходит Диас, и я надеюсь, что он останется сильным. Я знаю, что это трудное время для него как для игрока. Я также знаю, через что проходит его семья.

У тебя есть братья, у тебя есть твоя мама, у тебя есть твои сестры, и то, через что им приходится проходить, абсолютно душераздирающе. Мое послание ему – оставайся сильным и делай все, что в твоих силах, чтобы твоего отца освободили», – сказал бывший полузащитник «Челси».

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