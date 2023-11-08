Оби Микел о 2-м похищении отца: «Это случилось за 2 часа до игры с Аргентиной на ЧМ-2018, самой важной в моей жизни. Абрамович хотел прислать людей, чтобы вызволить его»

Теги Челси Джон Оби Микел Ливерпуль премьер-лига Англия Роман Абрамович происшествия Сборная Нигерии по футболу Луис Диас Футбол

Джон Оби Микел рассказал, как его отца похитили в во второй раз.

«Моего отца похитили, когда я играл за национальную сборную на чемпионате мира 2018 года в России, и мы собирались сыграть против Аргентины [в финальном матче группового этапа].

За два часа до игры мне позвонил мой брат и сказал, что моего отца во второй раз похитили в Нигерии. Когда его похитили в первый раз, я поговорил с похитителями, и они потребовали от меня много денег, которые я в конце концов заплатил, прежде чем моего отца освободили.

Но второй раз это случилось, когда я играл за свою страну, мне позвонил мой брат и сказал, что папу снова похитили, во второй раз. Это было шоком. Первый раз был шокирующим, но второй раз был еще более шокирующим, потому что я собирался принять участие в одном из самых важных матчей в жизни.

Просто осознание того, что моего отца снова похитили, было абсолютно душераздирающим. Я не мог выйти из комнаты. Я не мог никому рассказать. Я находился один в комнате около 30 минут, думая: «Что же мне делать? Должен ли я сообщить тренеру? Должен ли я сообщить своим партнерам по команде? Или мне следует сделать заявление?»

Но мы собирались провести важную игру в нашей жизни. Мы собирались сыграть против Лионеля Месси и сборной Аргентины. Итак, я подумал об этом. Я подумал: «Хорошо, знаешь что? Я буду молчать».

Я позвонил маме и братьям, все плакали по телефону. Они говорили, что я не должен играть, потому что не смогу хорошо выступить. Я взял время на размышления и решил, что выйду и сыграю. Я никому не сказал. Я вышел на поле и сыграл. К сожалению, мы не выиграли матч, и после этого я всем рассказал.

В раздевалке тренер и некоторые игроки почти плакали. Они говорили, что я должен был рассказать им, что я не должен был играть. 

«Челси» очень поддерживал меня. Я помню, как Роман [Абрамович] сказал: «Хочешь, чтобы я прислал людей? Потому что я знаю, что если пришлю людей, то смогу вызволить твоего отца». Я ответил: «Как вы это сделаете?» Он сказал: «Не беспокойся об этом. Просто позволь мне это сделать, если ты хочешь такой вариант».

«И я рад видеть, что «Ливерпуль» оказывает большую поддержку [Луису Диасу]. Я должен отдать должное «Ливерпулю» за то, что они делают. Я могу понять Луиса Диаса и то, через что он проходит. Когда ты попадаешь в ситуации такого рода, ты ничего не можешь сделать.

Тебе просто приходится ждать, потому что они тебе позвонят. Они будут требовать одно, они будут требовать другое. Они скажут, что если ты не сделаешь то, что они хотят, они застрелят твоего отца. Что они убьют его его.

Мой отец разговаривал со мной по телефону, плакал по телефону и говорил: «Ты можешь дать им то, что они хотят? Меня здесь избили, и они каждый раз приставляют пистолет к моей голове, говоря, что собираются убить меня». Мне удалось заплатить много денег, чтобы моего отца освободили.

Я точно знаю, через что проходит Диас, и я надеюсь, что он останется сильным. Я знаю, что это трудное время для него как для игрока. Я также знаю, через что проходит его семья.

У тебя есть братья, у тебя есть твоя мама, у тебя есть твои сестры, и то, через что им приходится проходить, абсолютно душераздирающе. Мое послание ему – оставайся сильным и делай все, что в твоих силах, чтобы твоего отца освободили», – сказал бывший полузащитник «Челси». 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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32 комментария

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el ruso guapo
Абрамович, как я понял, может все в этой жизни!)
+47
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T622222
Прислать людей - звучит сильно!
+45
-1
+44
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Александер Мухаметшин
Ответ Мыкола
абрамович хотел воспользоваться своими бандитскими приёмам из святых 90-х?
Что? Бандитские приемы против похитителей? Ну допустим.
+24
-1
+23
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Олег Ринкевич
Аркадьевич слов на ветер не бросает. если бы микел согласился, то этих горе-похитителей уже в капусту бы пошинковали
+10
-5
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Руслан1313
Предложить такую помощь и быть уверенным что твои люди вызволят похищенного - это конечно круто! Сейчас нынешний владелец Челси наверное посоветовал бы обратиться в полицию)
+5
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deadjoker
Пацаны приехали бы и объяснили аборигенам что-почем. Зато потом больше бы не похищали.
+5
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Sekor
Тот случай, когда не учатся не только на чужих ошибках, но и на своих. С такими деньгами почему не перевез всю семью в Европу?
+4
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kupezz
Ответ Олег Ринкевич
Аркадьевич слов на ветер не бросает. если бы микел согласился, то этих горе-похитителей уже в капусту бы пошинковали
По-любому, если в 90-х выжил при таких движухах и лютых конкурентов подвинул, то уж этих нигерийцев бы на молекулы расщепил. Там охрана только состоит из бывших сотрудников Альфы и ФСБ)) А если конкретный кипишь, то другу Вове позвонит и подъедет подмога))
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Зоновский петух
Ответ <<Amstel Trigun>>
Каких таких людей, адвокатов?
Угу. Вагнер Лава.
+3
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"Рот-Вайсс"
Ответ Porsche Matiz
Звучит весомо. Когда подъедут люди--- будет сильно и будет больно
Лето и арбалеты,
Ща вагнера подъедут!
+6
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Porsche Matiz
Ответ T622222
Прислать людей - звучит сильно!
Звучит весомо. Когда подъедут люди--- будет сильно и будет больно
+4
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Reanimation
Ответ Sekor
Тот случай, когда не учатся не только на чужих ошибках, но и на своих. С такими деньгами почему не перевез всю семью в Европу?
Родители очень часто бывают капризны в этом плане
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RembaXXX
Ответ Олег Ринкевич
Аркадьевич слов на ветер не бросает. если бы микел согласился, то этих горе-похитителей уже в капусту бы пошинковали
Возможно. А возможно, что отца бы убили и толку было бы от того, что какую то гопоту пошинкуют, а человека нет. Тут сложно что то советовать.
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"Рот-Вайсс"
Ответ Мыкола
абрамович хотел воспользоваться своими бандитскими приёмам из святых 90-х?
Позвать "Вагнер".
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Sekor
Ответ Reanimation
Родители очень часто бывают капризны в этом плане
Ну, скорее всего, не в том случае, когда их уже 1 раз похитили
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Дамир Айчараков
Ответ QWertY
Ага, кроме удержания Челси)
Да и Боули не удержал. Шапито устроили.
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Пацанчик реальный
Ответ Demyan Grachev
ободранные им россияне не дадут соврать)
Лично тебя ободрал?украл твои деньги на завтрак?
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Мыкола
Ответ Олег Ринкевич
Аркадьевич слов на ветер не бросает. если бы микел согласился, то этих горе-похитителей уже в капусту бы пошинковали
Тогда уж в мацу
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Lanc
То есть, у наших олигархов есть связи с криминальным миром во всех странах?
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Максат Тобыш
Ответ Amalfitano
Господи, что вы там несёте? Каких вагнеровцев он бы прислал, какой криминал? Абрам скорее прислал бы бухгалтера с ноутбуком который заплатил бы за выкуп отца. А потом Абрам предстал пред всеми в белых одеждах. А теперь представьте, чтобы говорили если бы Абрам прислал условных вагнеровцев? Вот оно ему нужна такая репутация?
Они не знают вагинеровцы очень заметны в нигерии😂
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SaTR
Ответ Lanc
То есть, у наших олигархов есть связи с криминальным миром во всех странах?
у всех олигархов мира есть свои люди на темной стороне, наверное это и ребенку должно быть понятно
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Lanc
Ответ SaTR
у всех олигархов мира есть свои люди на темной стороне, наверное это и ребенку должно быть понятно
То есть, можно сравнить в этом плане Джобса и Гейтса с Дерипаской, Скочем и Толей Быковым, которые сами напрямую из ОПГ?
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QWertY
Ответ el ruso guapo
Абрамович, как я понял, может все в этой жизни!)
Ага, кроме удержания Челси)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Porsche Matiz
Звучит весомо. Когда подъедут люди--- будет сильно и будет больно
А потом вкусно - как-никак, тирамису на десерт🤓
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Дмитрий Крутенко
А вот если бы Микел согласился, то фразу "Шойгу, где снаряды?" мы бы узнали намного раньше))))
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