Освобождение отца Диаса задерживают из-за военной операции. Армия национального освобождения, похитившая родителей игрока «Ливерпуля», предупредила, что риски могут возрасти

Похитители задерживают освобождение отца Луиса Диаса.

Напомним, родителей 26-летнего вингера «Ливерпуля» и сборной Колумбии похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников. Лидер Армии национального освобождения (ELN), леворадикальной организации, второй по численности вооруженной повстанческой группировки в Колумбии, назвал ошибкой похищение отца игрока.

Вчера Луис Диас обратился к ELN с просьбой освободить своего отца: «Моя семья в отчаянии, мы страдаем».

Спустя несколько часов после публикации представители группировки ответили, что безопасному освобождению Луиса Мануэля Диаса мешает присутствие военных.

«Район остается милитаризованным, [вооруженные силы Колумбии] совершают облеты, высаживают войска, предлагают награды и проводят интенсивную операцию, которая не позволяет быстро и безопасно осуществить план освобождения», – говорится в заявлении организации.

ELN сообщила, что «задержит освобождение, а риски возрастут», если военная операция не прекратится.

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