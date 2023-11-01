Оби Микел о «Челси»: «Салаху и де Брюйне не повезло, что Моуринью пленных не брал. Если ты не справлялся, не имело значения, кто ты. Однажды Мо расплакался, когда Жозе разнес его в перерыве»

Теги Рома Челси Жозе Моуринью Джон Оби Микел Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Кевин де Брюйне Мохамед Салах Футбол

Джон Оби Микел объяснил, почему Мохамед Салах не заиграл в «Челси».

Египтянин принадлежал «Челси» с 2014 по 2016 год и за 13 матчей в АПЛ забил 2 гола.

«Им [с де Брюйне] по-настоящему не повезло с тем, что тренер, Моуринью, тогда пленных не брал. Если ты не справлялся с работой, не имело значения, кто ты, тренер набрасывался на тебя.

Однажды он разнес Мохамеда Салаха в перерыве, и тот расплакался. Мы подумали: «Ладно, он позволит ему вернуться в игру». Но Моуринью сперва уничтожил парня, а потом заменил его. Таков был его менталитет в то время.

Поступил бы Моуринью так сейчас? Не думаю. Он стал старше, стал более зрелым и теперь знает, как обращаться с молодыми футболистами, да и с футболистами вообще. Намного лучше это понимает.

Думаю, что именно так он и выжал из нас максимум в те времена, именно таким образом мы добивались успеха – вследствие того, чего он требовал от нас в плане игры, тренировок, поведения», – сказал экс-хавбек «Челси» в своем подкасте.

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5 комментариев

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AstaAsta
Моуриньо в перерыве Салаху: «Как твоя фамилия? Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что ты по-английски плохо понимаешь…»
+8
0
+8
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SergScouser
Дальнейшее развитие карьеры КДБ и Салаха в сравнении с Моуром показывает, что не повезло тут скорее Жозе.

Вместо того, чтобы давать играть КДБ Моур ставил второго опорника в лице Микела, который уже тогда выглядел недостаточно хорошим футболистом для топ клуба.

Вместо Салаха ставил Шурле)
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Vicente Rodríguez
Удивительно. Оба стали великими для АПЛ футболистами. Думаю Моур жалеет, что не смог сам раскрыть этих топ игроков
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Martin Naceri
По итогу мы видим кто такой Салах и каким сейчас жалким выглядит Жозе
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