Оби Микел о «Челси»: «Салаху и де Брюйне не повезло, что Моуринью пленных не брал. Если ты не справлялся, не имело значения, кто ты. Однажды Мо расплакался, когда Жозе разнес его в перерыве»

Джон Оби Микел объяснил, почему Мохамед Салах не заиграл в «Челси».

Египтянин принадлежал «Челси» с 2014 по 2016 год и за 13 матчей в забил 2 гола.

«Им [с де ] по-настоящему не повезло с тем, что тренер, Моуринью, тогда пленных не брал. Если ты не справлялся с работой, не имело значения, кто ты, тренер набрасывался на тебя.

Однажды он разнес в перерыве, и тот расплакался. Мы подумали: «Ладно, он позволит ему вернуться в игру». Но Моуринью сперва уничтожил парня, а потом заменил его. Таков был его менталитет в то время.

Поступил бы Моуринью так сейчас? Не думаю. Он стал старше, стал более зрелым и теперь знает, как обращаться с молодыми футболистами, да и с футболистами вообще. Намного лучше это понимает.

Думаю, что именно так он и выжал из нас максимум в те времена, именно таким образом мы добивались успеха – вследствие того, чего он требовал от нас в плане игры, тренировок, поведения», – сказал экс-хавбек « » в своем подкасте.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!