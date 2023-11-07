Колумбийские военные отвели войска от позиций Армии национального освобождения, похитившей отца Диаса. Его могут освободить в ближайшие часы

Колумбийские военные выполнили требования похитителей отца Луиса Диаса.

Напомним, родителей 26-летнего вингера « » и сборной Колумбии похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников. Лидер Армии национального освобождения (ELN), леворадикальной организации, второй по численности вооруженной повстанческой группировки в Колумбии, назвал ошибкой похищение отца игрока.

В воскресенье обратился к ELN с просьбой освободить своего отца: «Моя семья в отчаянии, мы страдаем». Спустя несколько часов после публикации представители группировки ответили, что безопасному освобождению Луиса Мануэля Диаса мешает военная операция, и потребовали отвести войска.

Как пишет The Athletic, вооруженные силы Колумбии сообщили об отводе войск от позиций Армии национального освобождения. При этом около 200 солдат, участвовавших в поисках вблизи границы с Венесуэлой, были переброшены в Барранкас, где произошло похищение родителей Луиса Диаса. В настоящее время вблизи места дислокации ELN не ведется каких-либо наступательных операций.

«В ходе этих военных маневров предоставлены все гарантии и условия для того, чтобы он [отец Луиса Диаса] мог быть освобожден в ближайшие несколько часов.

С момента похищения до сегодняшнего дня ELN несет ответственность за физическую неприкосновенность Луиса Мануэля Диаса. Миссия колумбийских военных всегда заключалась в защите жизни и свободы колумбийцев», – говорится в заявлении военных.

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