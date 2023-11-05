Диас обратился к похитившей его отца Армии национального освобождения: «Освободите его во имя любви и сострадания. Моя семья в отчаянии, мы страдаем»

Луис Диас сделал заявление по поводу похищения его отца.

Родителей 26-летнего вингера « » и сборной Колумбии похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников. Лидер Армии национального освобождения (ELN), леворадикальной организации, второй по численности вооруженной повстанческой группировки в Колумбии, назвал ошибкой похищение отца игрока.

сегодня забил гол на 95-й минуте и спас «красных» от поражения в матче 11-го тура против « » (1:1). После гола он задрал игровую футболку и показал под ней майку с надписью «Свобода для папы».

«Этот гол – во имя свободы моего отца и всех похищенных в моей стране. Спасибо всем за поддержку. 🙌», – написал колумбиец в твиттере и приложил заявление.

«Сегодня с вами говорит не футболист, сегодня с вами разговаривает Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мане, мой папа, – неутомимый труженик, опора нашей семьи, его похитили.

Я прошу ELN о скорейшем освобождении моего отца и прошу международные организации вмешаться. Ради свободы моего отца.

С каждой секундой, с каждой минутой наши страдания растут. Моя мать, братья и я в отчаянии, мы огорчены, и у нас нет слов, чтобы описать то, что мы чувствуем. Эти страдания закончатся только тогда, когда мы вернем отца домой.

Я прошу вас немедленно освободить его, уважая его, и как можно скорее прекратить это мучительное ожидание – во имя любви и сострадания. Мы просим вас пересмотреть свои действия и позволить нам забрать его.

Я благодарю колумбийцев и международное сообщество за поддержку, благодарю вас за столь многочисленные проявления любви и солидарности в это трудное время, которое мы переживаем, как и многие семьи в моей стране», – сказано в заявлении Диаса.

Похищены родители Луиса Диаса. Пока спасли только маму

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