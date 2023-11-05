Диас обратился к похитившей его отца Армии национального освобождения: «Освободите его во имя любви и сострадания. Моя семья в отчаянии, мы страдаем»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия Сборная Колумбии по футболу соцсети Луис Диас Футбол

Луис Диас сделал заявление по поводу похищения его отца.

Родителей 26-летнего вингера «Ливерпуля» и сборной Колумбии похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников. Лидер Армии национального освобождения (ELN), леворадикальной организации, второй по численности вооруженной повстанческой группировки в Колумбии, назвал ошибкой похищение отца игрока.

Луис Диас сегодня забил гол на 95-й минуте и спас «красных» от поражения в матче 11-го тура АПЛ против «Лутона» (1:1). После гола он задрал игровую футболку и показал под ней майку с надписью «Свобода для папы».

«Этот гол – во имя свободы моего отца и всех похищенных в моей стране. Спасибо всем за поддержку. 🙌», – написал колумбиец в твиттере и приложил заявление.

«Сегодня с вами говорит не футболист, сегодня с вами разговаривает Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мане, мой папа, – неутомимый труженик, опора нашей семьи, его похитили.

Я прошу ELN о скорейшем освобождении моего отца и прошу международные организации вмешаться. Ради свободы моего отца.

С каждой секундой, с каждой минутой наши страдания растут. Моя мать, братья и я в отчаянии, мы огорчены, и у нас нет слов, чтобы описать то, что мы чувствуем. Эти страдания закончатся только тогда, когда мы вернем отца домой.

Я прошу вас немедленно освободить его, уважая его, и как можно скорее прекратить это мучительное ожидание – во имя любви и сострадания. Мы просим вас пересмотреть свои действия и позволить нам забрать его.

Я благодарю колумбийцев и международное сообщество за поддержку, благодарю вас за столь многочисленные проявления любви и солидарности в это трудное время, которое мы переживаем, как и многие семьи в моей стране», – сказано в заявлении Диаса.

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12 комментариев

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Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Думается сразу бы отпустили,как только узнали о ситуации и медийности.Скорее всего скажем так,отпускать уже некого.
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El_Ilusionista
Очень грустно и очень жаль его семью. Надеюсь, в скором времени вернется невредимым к своей семье. А его семье желаю терпения.
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doodler
Ответ Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Думается сразу бы отпустили,как только узнали о ситуации и медийности.Скорее всего скажем так,отпускать уже некого.
Вывод не верный. ELN очень разрозненная организация и приказ их "лидера" местечковым бандам мало интересен. Там в итоге тихо заплатят.
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fbd
Ответ Lux_Vid Александров
Да, освободите только его семью, остальных не обязательно.
Конечно, он должен был в обращении к похитителям своего отца призвать всех похитителей мира освободить всех заложников мира. Ты когда кушаешь аж плачешь из-за голодающих африканцев, видимо.
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mr kovalsky
Ответ El_Ilusionista
Очень грустно и очень жаль его семью. Надеюсь, в скором времени вернется невредимым к своей семье. А его семье желаю терпения.
Еще одно доказательство, что деньги не все решают
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Ruslan Karvonen
Ответ Lux_Vid Александров
Да, освободите только его семью, остальных не обязательно.
Вот вообще не смешно!
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Иван Алейников
Ответ Донован хозяин НБА
Израиль всему миру показывает, как нужно решать проблему террористических ячеек
Плохо брать примеры у евреев
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