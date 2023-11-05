Алиссон о похищении родителей Диаса: «Не представляю, через что он проходит. Сегодня Луис забил важный гол – это говорит о внутренней силе, футбол дарит радость тем, у кого трудности»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия Лутон Алиссон Луис Диас Футбол

Алиссон поддержал Луиса Диаса после его забитого гола в матче с «Лутоном».

Вингер «Ливерпуля» на 95-й минуте сравнял счет в матче 11-го тура АПЛ (1:1). После гола Диас задрал игровую футболку и показал под ней майку с надписью Libertad para papa («свобода для папы»). Напомним, родителей футболиста похитили в Колумбии – его мать удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников.

«Это многое говорит о его характере и внутренней силе. Я не могу себе представить, через что он проходит.

Мы поддерживаем его и разделяем его боль, но для него это другой уровень. Футбол может подарить радость тому, кто испытывает трудности. Сейчас футбол приносит Луису радость.

Он забил для нас фантастический гол, который был действительно важен. На поле ты сосредоточен на работе. Он сделал это для нас», – сказал голкипер «Ливерпуля».

Похищены родители Луиса Диаса. Пока спасли только маму

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5 комментариев

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Кирилл Попов
Жалко на самом деле, что люди вроде бы в цивилизованном мире до сих пор делают такие зверские поступки. Выражаю сочуствие людям которые проходили или проходят через это
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+3
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ЭкспертДиванный
Ответ А.В. Бубнов
Не представляю, так же, что чуаствуют родители и родственники 242 похищенных. В Израиле
Не представляю,как чувствуют родители родственники 1000 погибших в Палестине
+3
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+2
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corazón blanco
Ну это да, Диас настоящий профессионал, находит в себе силы и отрабатывает до самого конца. Да, когда есть проблемы, которые тебе не подвластны и чтобы отвлечься от количества мыслей в голове нужно заниматься любимым делом.
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0
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