Алиссон о похищении родителей Диаса: «Не представляю, через что он проходит. Сегодня Луис забил важный гол – это говорит о внутренней силе, футбол дарит радость тем, у кого трудности»

Алиссон поддержал Луиса Диаса после его забитого гола в матче с «Лутоном».

Вингер «Ливерпуля» на 95-й минуте сравнял счет в матче 11-го тура (1:1). После гола задрал игровую футболку и показал под ней майку с надписью Libertad para papa («свобода для папы»). Напомним, родителей футболиста похитили в Колумбии – его мать удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников.

«Это многое говорит о его характере и внутренней силе. Я не могу себе представить, через что он проходит.

Мы поддерживаем его и разделяем его боль, но для него это другой уровень. Футбол может подарить радость тому, кто испытывает трудности. Сейчас футбол приносит Луису радость.

Он забил для нас фантастический гол, который был действительно важен. На поле ты сосредоточен на работе. Он сделал это для нас», – сказал голкипер « ».

Похищены родители Луиса Диаса. Пока спасли только маму

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!