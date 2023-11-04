Миранчук сыграл лишь в 4 из 14 матчей «Аталанты» в сезоне, проведя на поле 100 минут. Он не играет 3 матча подряд

Теги Интер Аталанта серия А Италия Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук не вышел на поле в матче против «Интера».

«Аталанта» потерпела поражение от миланской команды в 11-м туре Серии А (1:2).

Российский полузащитник бергамасков провел всю игру на скамейке запасных. В текущем сезоне Миранчук принял участие лишь в 4 из 14 матчей «Аталанты», отыграв в общей сложности 100 минут. 

Алексей провел на скамейке 3 матча подряд – против «Интера», «Эмполи» (3:0) и «Штурма» (2:2). Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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10 комментариев

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Кирилл Голивец
Его проблема, что он супероднопрофильный игрок. Который по сути может играть одну тактическую роль. И ради игрока, не превосходящего в классе имеющих, Гасперини не будет ломать систему игры.

Даже если сравнить с Головиным. Тот и атакующий полузащ, и на фланге выходит инсайдом, и восьмеркой, и ситуативно опорника играл (пусть чистого не совсем то). Саня гораздо более трудолюбивый и интенсивный игрок. Леше дано в плане футбола не меньше, но он застрял на умениях, которые были 5-6 лет назад и не развивает параллельные навыки.
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equipe
дед надолго посадил Лëху
свободу Алексею!
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DonaldBrashear 2.0
вообще не понимаю Гасперини, если он не был ему нужен, почему не отпустили его? Это же выгодно самому клубу, зарплату просто так не надо платить. Жаль, что Миранчук оказался в такой ситуации, очень плохой агент у него какой-то. Свои лучшие годы проводит на скамейке, надеюсь, что зимой уйдет куда-то, желательно в Испанию. Вон Кубо как зажигает в Реал Сосьедад, мне кажется, что Миранчук ничем не хуже, такая же левая, такой же умный, и передачи может давать.
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Антон Фалафель
У Миранчука уже погоняло: Лёха вяленый.
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Джульетта Джульетта
Зато Лодыгин, будучи в запасе, обыграл Дзагоева, который и вовсе не попал в заявку
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Джульетта Джульетта
А таланта Миранчука Аталанта не видит
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bdfy dcfff
Ответ Кирилл Голивец
Его проблема, что он супероднопрофильный игрок. Который по сути может играть одну тактическую роль. И ради игрока, не превосходящего в классе имеющих, Гасперини не будет ломать систему игры. Даже если сравнить с Головиным. Тот и атакующий полузащ, и на фланге выходит инсайдом, и восьмеркой, и ситуативно опорника играл (пусть чистого не совсем то). Саня гораздо более трудолюбивый и интенсивный игрок. Леше дано в плане футбола не меньше, но он застрял на умениях, которые были 5-6 лет назад и не развивает параллельные навыки.
его проблема была понятно еще в первом сезоне в Италии ! Он не играет без мяча! даже когда в первом сезоне у него получалось иногда результативно играть , эти дивиденды не перекрывали тот пробел ,который команда получала в обороне ....
он не месси что бы ходить пешком по полю ,пока вся команда впахивет
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