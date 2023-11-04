Миранчук сыграл лишь в 4 из 14 матчей «Аталанты» в сезоне, проведя на поле 100 минут. Он не играет 3 матча подряд

Алексей Миранчук не вышел на поле в матче против «Интера».

« » потерпела поражение от миланской команды в 11-м туре Серии А (1:2).

Российский полузащитник бергамасков провел всю игру на скамейке запасных. В текущем сезоне принял участие лишь в 4 из 14 матчей «Аталанты», отыграв в общей сложности 100 минут.

Алексей провел на скамейке 3 матча подряд – против « », «Эмполи» (3:0) и «Штурма» (2:2). Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.

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