Миранчук сыграл лишь в 4 из 14 матчей «Аталанты» в сезоне, проведя на поле 100 минут. Он не играет 3 матча подряд
Алексей Миранчук не вышел на поле в матче против «Интера».
«Аталанта» потерпела поражение от миланской команды в 11-м туре Серии А (1:2).
Российский полузащитник бергамасков провел всю игру на скамейке запасных. В текущем сезоне Миранчук принял участие лишь в 4 из 14 матчей «Аталанты», отыграв в общей сложности 100 минут.
Алексей провел на скамейке 3 матча подряд – против «Интера», «Эмполи» (3:0) и «Штурма» (2:2). Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.
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Даже если сравнить с Головиным. Тот и атакующий полузащ, и на фланге выходит инсайдом, и восьмеркой, и ситуативно опорника играл (пусть чистого не совсем то). Саня гораздо более трудолюбивый и интенсивный игрок. Леше дано в плане футбола не меньше, но он застрял на умениях, которые были 5-6 лет назад и не развивает параллельные навыки.
свободу Алексею!
он не месси что бы ходить пешком по полю ,пока вся команда впахивет