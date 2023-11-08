Карпин о невызове Миранчука и Захаряна в сборную: «Внимательно следим за ними. Надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за клубы»

Валерий Карпин объяснил решение не вызывать Захаряна и Миранчука в сборную.

Полузащитники Алексей Миранчук (« ») и Арсен Захарян (« ») не попали в список игроков, вызванных на ноябрьский сбор национальной команды.

проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде.

– Традиционный вопрос – список вызванных игроков на сбор окончательный или предварительный?

– Ответ такой же, традиционный: список максимально приближенный к финальному. Впереди еще один тур в РПЛ и во французской , откуда вызваны Головин и Кузяев, так что изменения еще возможны.

– Вопрос как раз по легионерам: Алексей Миранчук и не приглашены на сбор. Это связано с отсутствием у них игровой практики?

– Да, конечно. Тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы.

– Можете рассказать о графике подготовки команды к матчу со сборной Кубы?

– 13 ноября все футболисты должны собраться в Новогорске, где проведем первый этап подготовки. А уже 18 ноября вылетаем в Волгоград, – сказал главный тренер сборной.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!