Карпин о невызове Миранчука и Захаряна в сборную: «Внимательно следим за ними. Надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за клубы»
Валерий Карпин объяснил решение не вызывать Захаряна и Миранчука в сборную.
Полузащитники Алексей Миранчук («Аталанта») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад») не попали в список игроков, вызванных на ноябрьский сбор национальной команды.
Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде.
– Традиционный вопрос – список вызванных игроков на сбор окончательный или предварительный?
– Ответ такой же, традиционный: список максимально приближенный к финальному. Впереди еще один тур в РПЛ и во французской Лиге, откуда вызваны Головин и Кузяев, так что изменения еще возможны.
– Вопрос как раз по легионерам: Алексей Миранчук и Арсен Захарян не приглашены на сбор. Это связано с отсутствием у них игровой практики?
– Да, конечно. Тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы.
– Можете рассказать о графике подготовки команды к матчу со сборной Кубы?
– 13 ноября все футболисты должны собраться в Новогорске, где проведем первый этап подготовки. А уже 18 ноября вылетаем в Волгоград, – сказал главный тренер сборной.
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