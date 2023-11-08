Карпин о невызове Миранчука и Захаряна в сборную: «Внимательно следим за ними. Надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за клубы»

Теги Аталанта Реал Сосьедад серия А Италия Ла Лига Сборная России по футболу Валерий Карпин Алексей Миранчук Арсен Захарян Футбол

Валерий Карпин объяснил решение не вызывать Захаряна и Миранчука в сборную.

Полузащитники Алексей Миранчук («Аталанта») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад») не попали в список игроков, вызванных на ноябрьский сбор национальной команды. 

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. 

– Традиционный вопрос – список вызванных игроков на сбор окончательный или предварительный?

– Ответ такой же, традиционный: список максимально приближенный к финальному. Впереди еще один тур в РПЛ и во французской Лиге, откуда вызваны Головин и Кузяев, так что изменения еще возможны.

– Вопрос как раз по легионерам: Алексей Миранчук и Арсен Захарян не приглашены на сбор. Это связано с отсутствием у них игровой практики?

– Да, конечно. Тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы.

– Можете рассказать о графике подготовки команды к матчу со сборной Кубы?

– 13 ноября все футболисты должны собраться в Новогорске, где проведем первый этап подготовки. А уже 18 ноября вылетаем в Волгоград, – сказал главный тренер сборной. 

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8 комментариев

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Михаил1970
Корреспондент не выполнил задание редакции, забыл спросить про Дзюбу)
+19
-2
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Трент Резнор
Мало того что оба на лавках в клубах сидят, так ещё и прочувствовать на себе всю мощь футбольных богов из Кубы не смогут.
+23
-7
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kvint(ksk)
Не не вызвал. Они оба могли бы посидеть на лавке. Все-таки, опыт в этом сезоне получен
+6
-2
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Ветер
Можно понять, претензии Валергеоргича к игрокам. Нужен очень тщательный и скурпулéзный анализ. В том числе и по подбору игроков. Любая неучтéнная мелочь, и мы "летим" Кубе.
+4
-1
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svft
курсы слежки от Венгера
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Дмитрий Савкин
а есть такое слово "невызов"?
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Валера на приколе:)))
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