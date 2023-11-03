Самедов о россиянах: «Только Головин соответствует европейскому уровню, в сборной его класс очевиден. У Миранчука нет шансов показать себя в «Аталанте»

Теги Монако Александр Самедов Аталанта лига 1 Франция серия А Италия Алексей Миранчук Александр Головин Футбол

Александр Самедов считает Александра Головина лучшим российским игроком.

– Александр, кто из наших игроков соответствует европейскому уровню?

– Только Александр Головин. Он здорово выступает за «Монако», уже не первый год в Европе. Да и в сборной, когда он выходит на поле, его класс очевиден.

– Почему вашему бывшему одноклубнику по «Локомотиву» Алексею Миранчуку не удается закрепиться в «Аталанте»?

– Сложно сказать. Леша – большой мастер, но, к сожалению, что-то у него не получается. Хотя в прошлом сезоне он неплохо себя проявил в «Торино». Однако в «Аталанте», сами видите, у него нет шансов себя показать, – заявил экс-хавбек «Локомотива».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Кузяев?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Самедову, который за границей не играл, наверное виднее, каков там уровень у Миранчука, Кузяева и Захаряна...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фан Рубина
Так называемый "европейский уровень" - это, в лучшем случае, уровень середнячка РПЛ, а то и ниже. В европку наши едут, чтобы сидеть там на скамейке и не напрягаться, получая деньги. Головин - исключение, но там и команду вокруг него строят и, может, ему просто нравится быть молодцом среди овец, а не напрягаться в борьбе против мастеров сильнейшей лиги мира - РПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий