Самедов о россиянах: «Только Головин соответствует европейскому уровню, в сборной его класс очевиден. У Миранчука нет шансов показать себя в «Аталанте»

Александр Самедов считает Александра Головина лучшим российским игроком.

– Александр, кто из наших игроков соответствует европейскому уровню?

– Только Александр Головин. Он здорово выступает за «Монако», уже не первый год в Европе. Да и в сборной, когда он выходит на поле, его класс очевиден.

– Почему вашему бывшему одноклубнику по «Локомотиву» Алексею Миранчуку не удается закрепиться в «Аталанте»?

– Сложно сказать. Леша – большой мастер, но, к сожалению, что-то у него не получается. Хотя в прошлом сезоне он неплохо себя проявил в «Торино». Однако в «Аталанте», сами видите, у него нет шансов себя показать, – заявил экс-хавбек «Локомотива».

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