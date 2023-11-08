Эшуорт останется в «Спартаке», но может сменить должность, не потеряв влияния на трансферы (РБК)

Теги Спартак премьер-лига Россия Лукойл Гильермо Абаскаль Александр Матыцын Пол Эшуорт Футбол

Руководство «Спартака» обсудило реформу спортивного блока клуба.

В рамках этой реформы спортивный директор Пол Эшуорт останется на своем посту или перейдет на новую должность при спортивном блоке без потери влияния на трансферные вопросы, сообщает РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника, знакомых с ситуацией.

В первом случае Эшуорт останется на своем посту, а в клуб придет человек, который будет заниматься развитием молодежного сектора, скаутингом, а также вопросами трансферов.

Во втором случае в «Спартак» будет приглашен новый спортивный директор, а Эшуорт перейдет на новую должность, названия которой пока нет. Он будет заниматься развитием молодежного сектора, скаутинга, а также вопросами, связанными с трансферами. 

«Спартак» не хочет расставаться с Эшуортом, поскольку находят в его работе больше позитива, чем негатива. Уход Эшуорта по решению руководства крайне маловероятен», – уточнил один из источников.

Источники РБК, знакомые с ситуацией, также подчеркнули, что тренер Гильермо Абаскаль пока останется во главе команды. Решение о том, работать с ним дальше или нет, клуб примет зимой, а окончательное слово будет за президентом клуба, первым вице-президентом «Лукойла» Александром Матыцыным.

В понедельник инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Спартак» ищет нового спортивного директора на место Эшуорта за границей. Кандидатами являются Роберто Олабе из «Реал Сосьедад» и Луиш Кампуш из «ПСЖ».

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7 комментариев

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Demedieu
С той ситуацией что есть на рынке находит и уговаривает перейти в Спартак вполне неплохих футболистов из Европы (Бабич, Бонгонда). Думаю, работу свою выполняет хорошо
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Трент Резнор
Это не петля, это спираль
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Михаил1970
Хорошая реформа, в результате которой ничего не меняется.
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OldRedWhite
Ответ Трент Резнор
Это не петля, это спираль
Спартак и Манчестер Юнайтед - братья навек !
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Трент Резнор
Ответ OldRedWhite
Спартак и Манчестер Юнайтед - братья навек !
Не прибавить, не убавить. Слишком уж аналогии напрашиваются.
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Вячеслав Припузов
Ответ Demedieu
С той ситуацией что есть на рынке находит и уговаривает перейти в Спартак вполне неплохих футболистов из Европы (Бабич, Бонгонда). Думаю, работу свою выполняет хорошо
Поиском перспективных игроков должны заниматьсв опытные мобильные скауты, а не неповоротливый спортивный директор, у которого по функционалу есть другая рутинная работа, Нужно сеть скаутов развивать по всему миру.
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