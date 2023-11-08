Руководство «Спартака» обсудило реформу спортивного блока клуба.

В рамках этой реформы спортивный директор останется на своем посту или перейдет на новую должность при спортивном блоке без потери влияния на трансферные вопросы, сообщает РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника, знакомых с ситуацией.

В первом случае Эшуорт останется на своем посту, а в клуб придет человек, который будет заниматься развитием молодежного сектора, скаутингом, а также вопросами трансферов.

Во втором случае в « » будет приглашен новый спортивный директор, а Эшуорт перейдет на новую должность, названия которой пока нет. Он будет заниматься развитием молодежного сектора, скаутинга, а также вопросами, связанными с трансферами.

«Спартак» не хочет расставаться с Эшуортом, поскольку находят в его работе больше позитива, чем негатива. Уход Эшуорта по решению руководства крайне маловероятен», – уточнил один из источников.

Источники РБК, знакомые с ситуацией, также подчеркнули, что тренер Гильермо Абаскаль пока останется во главе команды. Решение о том, работать с ним дальше или нет, клуб примет зимой, а окончательное слово будет за президентом клуба, первым вице-президентом «Лукойла» Александром Матыцыным.

В понедельник инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Спартак» ищет нового спортивного директора на место Эшуорта за границей. Кандидатами являются Роберто Олабе из «Реал Сосьедад» и Луиш Кампуш из «ПСЖ».

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