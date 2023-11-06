Кампуш из «ПСЖ» и Олабе из «Сосьедада» – кандидаты «Спартака» на пост спортивного директора. Эшуортом недовольны (Иван Карпов)

Теги Спартак ПСЖ премьер-лига Россия Реал Сосьедад лига 1 Франция Ла Лига Луиш Кампуш Роберто Олабе Пол Эшуорт Футбол

«Спартак» хочет сотрудничать с Луишем Кампушем из «ПСЖ».

По данным журналиста Ивана Карпова, московский клуб недоволен работой Пола Эшуорта на посту спортивного директора и намерен либо урезать его права, либо перевести на иную должность, не связанную с подбором футболистов и управлением спортивными процессами.

«Спартак» заинтересован только в иностранных специалистах, желательно испаноязычных.

В число кандидатов включены Роберто Олабе из «Реал Сосьедад» и Луиш Кампуш из «ПСЖ».

Карпов подчеркнул, что в клубе ему эти сведения не подтвердили. Пресс-служба «Спартака» также отметила, что «информация не соответствует действительности».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sn00pyyy
Честно, хочется что бы уже в Спартаке были правильные футбольные люди. Как не крути - сильный Спартак нужен для РПЛ. Всякие операции - временно и ужасно, а футбол - вечен. Всем мира, а Спартаку - адекватного руководства и правильных людей у руля.
+28
-5
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
А Гвардиолу тренером не хотят?
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Если реально получится привести топового спорт дира, то это будет круто 👍. Правда не очень понятно зачем им идти в Спартак.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KapuIIIoK
Источник новости «Отсебятина»😀
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Белоусов
Ответ Никита Самарин
Если реально получится привести топового спорт дира, то это будет круто 👍. Правда не очень понятно зачем им идти в Спартак.
Может за баблом?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Зачем кампуш. Надо брать Леонардо спортдиром.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Питерский
А они в футбол играли?? Чеканить мяч умеют?? Не злите Царя)))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Зачем брали проходимца!? Ведь знали, что проходимец!!!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wesley
Как-то мелковато, Кампуш из какого-то ПСЖ. Берите сразу Бегиристайна из Ман Сити. Можно вместе с Гвардиолой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Ответ Alisher Buranov
Луиш Кампуш уже ищет квартиру на Москва Сити или сразу на Рублёвке, чего мелочиться то, если сам Спартак зовёт!!!
На Рублёвке уже не моветон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блиняш
Ответ Sn00pyyy
Честно, хочется что бы уже в Спартаке были правильные футбольные люди. Как не крути - сильный Спартак нужен для РПЛ. Всякие операции - временно и ужасно, а футбол - вечен. Всем мира, а Спартаку - адекватного руководства и правильных людей у руля.
этот иван Карпов уже раза три набросил про увольнения Абаскаля. теперь вот спортдиректор подвинуть хотят. Выходит новость о кредите доверия тренеру, как тут же появляется сомнительный журналист с набросом про спортдиректор. кого то явно явно хотят пропихнуть в структуру Спартака. хотя вот именно к Эшуороту действительно есть пара вопросов. хотя бы почему он не пытается отбивать пропоаченые атаки на тренера команды? пресс-служба проснулась спустя пару месяцев явно не торопились с реакцией и тоже явно не просто так. раньше всё подряд комментировали/опровергали а тут тишина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ Никита Самарин
Если реально получится привести топового спорт дира, то это будет круто 👍. Правда не очень понятно зачем им идти в Спартак.
наоборот всё очевидно, мы далеко не последний клуб в Европе и самый большой в России, а это реклама и в случае успеха у нас достаточно перспектив на дальнейший рост + финансовый вопрос...перебить у ПСЖ будет сложно, а вот забрать у Реал Сосьедад вполне по силам...
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
juki_puki
клуб и пресс-служба не подтвердили, но Карпову конечно виднее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пацанчик реальный
Интересно,а Кампуш в курсе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Галынский
А они в курсе то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alisher Buranov
Луиш Кампуш уже ищет квартиру на Москва Сити или сразу на Рублёвке, чего мелочиться то, если сам Спартак зовёт!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зубы Дзюбы
Просто интересно, что бы написал Эшворт в своём резюме в графе "достижения" за период работы в Спартаке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий