Кампуш из «ПСЖ» и Олабе из «Сосьедада» – кандидаты «Спартака» на пост спортивного директора. Эшуортом недовольны (Иван Карпов)

«Спартак» хочет сотрудничать с Луишем Кампушем из «ПСЖ».

По данным журналиста Ивана Карпова, московский клуб недоволен работой на посту спортивного директора и намерен либо урезать его права, либо перевести на иную должность, не связанную с подбором футболистов и управлением спортивными процессами.

«Спартак» заинтересован только в иностранных специалистах, желательно испаноязычных.

В число кандидатов включены из « » и Луиш Кампуш из « ».

Карпов подчеркнул, что в клубе ему эти сведения не подтвердили. Пресс-служба « » также отметила, что «информация не соответствует действительности».

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