Кампуш из «ПСЖ» и Олабе из «Сосьедада» – кандидаты «Спартака» на пост спортивного директора. Эшуортом недовольны (Иван Карпов)
«Спартак» хочет сотрудничать с Луишем Кампушем из «ПСЖ».
По данным журналиста Ивана Карпова, московский клуб недоволен работой Пола Эшуорта на посту спортивного директора и намерен либо урезать его права, либо перевести на иную должность, не связанную с подбором футболистов и управлением спортивными процессами.
«Спартак» заинтересован только в иностранных специалистах, желательно испаноязычных.
В число кандидатов включены Роберто Олабе из «Реал Сосьедад» и Луиш Кампуш из «ПСЖ».
Карпов подчеркнул, что в клубе ему эти сведения не подтвердили. Пресс-служба «Спартака» также отметила, что «информация не соответствует действительности».
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