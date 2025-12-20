  • Спортс
У «Тоттенхэма» 1 победа и 5 поражений в 8 последних матчах АПЛ. Команда Франка идет 13-й

«Тоттенхэм» проиграл 5 из 8 последних матчей в АПЛ.

«Тоттенхэм» победил лишь в одном из восьми последних туров АПЛ.

Сегодня команда Томаса Франка уступила «Ливерпулю» на своем поле – 1:2. Начиная с 1 ноября она также проиграла «Челси» (0:1), «Арсеналу» (1:4), «Фулхэму» (1:2) и «Ноттингем Форест» (0:3) и сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Ньюкаслом» (2:2). Единственная победа за это время – над «Брентфордом» (2:0).

28 декабря «Тоттенхэм» встретится с «Кристал Пэлас».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
