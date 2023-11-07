Глава департамента судейства Мажич проведет семинар для «Спартака» и «Динамо» 8 ноября

Милорад Мажич проведет встречу с игроками «Спартака» и «Динамо».

Руководитель департамента судейства проведет семинар на тему правил футбола. Он будет аналогичен тем, что организовывались 27 октября (для «Крыльев Советов») и 30 октября (для «Краснодара»).

« » отмечает, что подобные мероприятия проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования.

Встреча Мажича с футболистами « » и « » состоится 8 ноября.

Алаев о встрече Мажича с клубами: «Сейчас завершился 12-й тур — смысла уже не вижу. Мне бы хотелось, чтобы ЭСК работала по-другому»

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