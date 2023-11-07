Глава департамента судейства Мажич проведет семинар для «Спартака» и «Динамо» 8 ноября

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Милорад Мажич Спорт-Экспресс правила Футбол

Милорад Мажич проведет встречу с игроками «Спартака» и «Динамо».

Руководитель департамента судейства проведет семинар на тему правил футбола. Он будет аналогичен тем, что организовывались 27 октября (для «Крыльев Советов») и 30 октября (для «Краснодара»).

«Спорт-Экспресс» отмечает, что подобные мероприятия проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования.

Встреча Мажича с футболистами «Спартака» и «Динамо» состоится 8 ноября.

Алаев о встрече Мажича с клубами: «Сейчас завершился 12-й тур — смысла уже не вижу. Мне бы хотелось, чтобы ЭСК работала по-другому»

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9 комментариев

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Клирик
А для остальных или всех когда?))
+5
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alexsem69
Интересно по каким критериям выбирали команды?)
+3
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Леонид Матросов
Чай не водка, много не выпьеш.
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Катя СПб
Не разодрались бы там.
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Шухрат Казыев
По графику наверно проведут.
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Faust Doc
К чаепитию присоединилось Динамо
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.ru
для особо одарённых...
и я бы даже сказал... особых и одарённых
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инок
Миодраг Божович - из интервью о судействе в российском футболе, "sport24", 14.10.23 г.
"Судейство в России очень плохое. И нет разницы — Мажич ли сюда приезжает или кто-то другой... главное, нужно судить честно и чтобы судьи не делали специальных ошибок.
Все знают, что в России судьи за это получают деньги.
В судейском корпусе очень много взяток... Все знают, кто предлагает деньги.
Вообще нужно полностью менять менталитет. Никакой Мажич не поможет."
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Сергей Жарковский
А график семинара с другими командами будет опубликован?
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