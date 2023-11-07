Глава департамента судейства Мажич проведет семинар для «Спартака» и «Динамо» 8 ноября
Милорад Мажич проведет встречу с игроками «Спартака» и «Динамо».
Руководитель департамента судейства проведет семинар на тему правил футбола. Он будет аналогичен тем, что организовывались 27 октября (для «Крыльев Советов») и 30 октября (для «Краснодара»).
«Спорт-Экспресс» отмечает, что подобные мероприятия проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования.
Встреча Мажича с футболистами «Спартака» и «Динамо» состоится 8 ноября.
Алаев о встрече Мажича с клубами: «Сейчас завершился 12-й тур — смысла уже не вижу. Мне бы хотелось, чтобы ЭСК работала по-другому»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
и я бы даже сказал... особых и одарённых
"Судейство в России очень плохое. И нет разницы — Мажич ли сюда приезжает или кто-то другой... главное, нужно судить честно и чтобы судьи не делали специальных ошибок.
Все знают, что в России судьи за это получают деньги.
В судейском корпусе очень много взяток... Все знают, кто предлагает деньги.
Вообще нужно полностью менять менталитет. Никакой Мажич не поможет."