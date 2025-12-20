«Ливерпуль» выиграл три матча подряд впервые с сентября
«Ливерпуль» одержал третью победу подряд.
Команда Арне Слота одолела «Тоттенхэм» в 17-м туре АПЛ – 2:1. Ранее «красные» нанесли поражения «Брайтону» (2:0) и «Интеру» (1:0).
В последний раз мерсисайдцы побеждали трижды подряд в сентябре.
27 декабря «Ливерпуль» встретится с «Вулверхэмптоном».
Опубликовал: Александр Суряев
