«Ливерпуль» выиграл три матча подряд впервые с сентября

«Ливерпуль» одержал третью победу подряд.

Команда Арне Слота одолела «Тоттенхэм» в 17-м туре АПЛ – 2:1. Ранее «красные» нанесли поражения «Брайтону» (2:0) и «Интеру» (1:0).

В последний раз мерсисайдцы побеждали трижды подряд в сентябре.

27 декабря «Ливерпуль» встретится с «Вулверхэмптоном».

Опубликовал: Александр Суряев
